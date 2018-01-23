VAS: Операторы “большой четверки” тестируют систему Mobile Connect

[Пресс-релиз]: «Билайн», «МегаФон», «МТС», Tele2 и «Ведомости» приступили к тестированию Mobile Connect

23 января 2018 года, Москва. Операторы сотовой связи «Билайн», «МегаФон», «МТС» и Tele2 тестируют универсальную технологию мобильной идентификации Mobile Connect. С ее помощью читатели «Ведомостей» смогут проходить авторизацию на сайте издания по номеру телефона без необходимости придумывать и запоминать логины и пароли.

В рамках проекта бесплатный доступ к полному контенту издания в течение одного месяца будет предоставлен пользователям, которые не зарегистрированы на сайте, а также тем, кто уже прошел регистрацию, но не оформил подписку. Последним будет предложено войти в личный кабинет сайта «Ведомостей» и «связать» свои учетную запись и номер телефона, с помощью которого будет осуществляться вход на сайт в дальнейшем. Новым же пользователям необходимо создать учетную запись на сайте и войти в нее по номеру телефона с помощью технологии Mobile Connect.

Процесс прост - читатель выбирает вход по номеру телефона и вводит свой номер в появившемся окне. После этого оператор связи отправляет абоненту сообщение на телефонный номер с просьбой подтвердить или отклонить свои действия на сайте.

Автоматическая идентификация с помощью Mobile Connect значительно экономит время: регистрация происходит всего за три клика, отпадает необходимость запоминать связку «логин-пароль». Кроме того, технология обеспечивает полную безопасность проводимых операций и защищает персональные данные – они никуда не передаются. Передача номера абонента происходит только с его согласия.

«Мы поддерживаем запуск пилотного проекта Mobile Connect в России, – комментирует Алекс Синклер, директор по технологиям GSMA (Global consortium of Mobile Operators). – Мобильные операторы играют важную роль в области цифровой идентификации. С помощью технологии Mobile Connect операторы дают пользователям возможность контролировать свои данные и помогают потребителям, бизнесу и государственным органам взаимодействовать и получать доступ к онлайн-решениям в комфортных и безопасных условиях».

«С запуском Mobile Connect мы создаем для пользователей максимально комфортные условия для простого входа в привычные интернет-ресурсы. Теперь им достаточно ввести лишь номер телефона вместо того, чтобы запоминать многочисленные логины и пароли. При этом в перспективе один номер телефона может быть использован при регистрации на совершенно различных сайтах, что повышает его ценность для абонентов», - сказал вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «ВымпелКом» Джордж Хелд.

«МегаФон» является надежным партнером для клиентов, с которым они «остаются» на долгое время. Мы уже предлагаем самые современные решения для оптимизации бизнес-процессов компаний из самых разных отраслей – энергетики, транспорта, ЖКХ. - рассказала Анна Серебряникова, операционный директор компании «МегаФон». - У технологии Mobile Connect, на наш взгляд, большое будущее: она будет востребована в электронной коммерции, в сфере цифровых услуг, в банковской сфере, в розничной торговле, в государственном, общественном секторах. По нашим оценкам, через 2-3 года этой технологией будут пользоваться не менее половины активных интернет-пользователей».

«МТС уже реализовала целый ряд инициатив GSMA и рада предложить своим пользователям новые возможности технологии Mobile Connect, которые могут сделать более удобным и безопасным традиционные интернет-услуги – от авторизации на привычных сайтах до более сложных финансовых услуг и сервисов государственных порталов. Мы верим, что эти сложные технические решения сделают жизнь наших клиентов проще и надежнее, и активно работаем над тем, чтобы развивать самые передовые инновации на российском рынке», — отметил вице-президент МТС по маркетингу МТС Вячеслав Николаев.

«Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 предлагает клиентам продукты, которые привносят комфорт в их жизнь и упрощают повседневные действия. Решение Mobile Connect открывает новые возможности для пользователей любых цифровых сервисов. Востребованность технологии доказывает то, что ее уже опробовали 105 млн человек по всему миру. Mobile Connect упростит абонентам операторов покупку электронных билетов, действия на портале «Госуслуги» и банковские транзакции. Важно, что решение не только максимально облегчает процесс идентификации, но и гарантирует безопасность операций с мобильного телефона», - говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

«Мы добавили Mobile Connect к авторизации на нашем сайте vedomosti.ru, чтобы наши читатели могли быстрее и проще получать доступ к самому интересному контенту. Это действительно удобно - ведь телефон всегда у вас под рукой. И мы очень благодарны четырем нашим операторам и GSMA за доверие и за то, что именно нас выбрали для первого теста этой услуги в России», - заявила со своей стороны Елена Кирюшина, диджитал-директор газеты «Ведомости».

Дополнительная информация

Mobile Connect – это международный проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера. Проект инициирован ассоциацией GSMA в 2014 году и уже привлек более 100 млн пользователей в 62 операторах из 30 стран. Для российского рынка это новая услуга, внедрение которой также проходит под эгидой ассоциации GSMA. Коммерческий запуск Mobile Connect запланирован на второе полугодие 2018 года.