Mobile ID: Билайн использовал Mobile ID для подписания соглашений

MForum.ru

Mobile ID: Билайн использовал Mobile ID для подписания соглашений

20.04.2021, MForum.ru

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Сервис Mobile ID, созданный на базе технологии Mobile Connect GSMA, это инструмент цифровой аутентификации и идентификации на основе абонентского номера. Своего рода цифровая подпись, но более легкая в обращении.

 

 

Билайн сообщает, что использовал Mobile ID для подписания соглашений о сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом (ИжГТУ) им. М.Т. Калашникова и Удмуртским государственным университетом (УдГУ). Такие договоры сейчас заключают многие компании из различных отраслей - их идея в координации действий по формировании кадрового резерва для цифровой экономики на территории Удмуртии.

В значительной степени применение Mobile ID участниками договоренности это пиар акция, документы были подписаны и традиционным способом, а Mobile ID лишь "завизировал" их. Тем не менее, идея за этим есть. Сейчас все больше компаний переходит на цифровой документооборот и естественным при этом является использование цифровых способов подписания документов.

Насколько Mobile ID может вписаться в эту систему? Плюсы есть - цифровая подпись быстро устаревает и требуется ее перевыпуск. Mobile ID может жить дольше. Вряд ли в Билайн претендуют на захват всего рынка цифровых аутентификации, но в каких-то случаях, возможно, будет удобна технология Mobile ID.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд:

«Мы впервые использовали сервис Mobile ID для подписания соглашений и считаем, что за этим будущее. Ведь такой формат позволяет не только не использовать бумагу, что важно для сохранения природы, но и существенно ускорить и обезопасить процесс подписания конфиденциальных документов. Сотрудничество с вузами крайне важно для успешного развития любой крупной компании. Будущее бизнеса в России зависит в большей степени от тех ребят, которые сейчас получают высшее образование. Поэтому им важно понимать, в каком направлении развиваются технологии: как искусственный интеллект уже сегодня помогает решать рутинные задачи и почему инновации в России более востребованы, чем в любой другой стране мира. Билайн открыт для новых идей, ведь задачи, которые стоят перед компанией, весьма амбициозны. Мы рассчитываем, что воспитанники крупнейших вузов Удмуртии помогут нам в их реализации».

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теги: телеком Mobile ID

© Алексей Бойко, MForum.ru

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