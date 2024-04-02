Авторизация: МТС ID можно внедрить как сервис в любое приложение или услугу

02.04.2024, MForum.ru

МТС сообщает о выводе на рынок решения МТС ID, предназначенного для упрощения авторизации пользователей на сайтах и в приложениях партнеров. Ранее МТС ID был внедрен в рамках экосистемы МТС и прошел самое всестороннее тестирование.

Данные за 2022 год - число заходов с использованием пароля по SMS составило 199 млн, в 2021-2022 годах было 247 млн. По итогам 1q2023 число заходов в услуги экосистемы МТС выросло до 212,7 млн с 62,6 млн годом ранее. Количество авторизаций с паролями по SMS, напротив, за тот же период снизилось до 36 млн с 58,8 млн. И вот очередные данные - в 2023 году с помощью МТС ID пользователи авторизовались 1,7 млрд раз. В мае 2023 года МТС заявлял, что число пользователей МТС ID выросло до 88,2 млн, в апреле 2024 заявляется, что это число превышает 100 млн.

Аутентификация основана на технологии SMS-OTP, обещающей отсутствие возможности получения удаленного доступа к аккаунту. Авторизация через МТС ID доступна абонентам любых операторов, для создания аккаунта достаточно ввести код из сообщения, а абоненты МТС могут регистрироваться на странице партнера бесшовно, без ввода номера телефона, кодов и паролей. При этом процесс интеграции практически не требует усилий на стороне партнера.

«Продукт МТС ID – это решение для бизнес- и массового рынка, созданное для формирования качественного клиентского опыта без дополнительных вложений. Сервис сокращает время клиентов на авторизацию до 2 секунд. В 2023 году с помощью МТС ID пользователи авторизовались 1,7 миллиарда раз внутри экосистемных продуктов. Сервис обладает высоким уровнем защиты благодаря отсутствию удаленного доступа к аккаунту. Также пользователь может получать уведомления о входе, настроив степень защиты по своим предпочтениям», – прокомментировала руководитель портфеля продуктов МТС ID Кристина Каткова.

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теги: МТС авторизация аутентификация Mobile ID МТС ID

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