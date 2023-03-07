Аутентификация: Вымпелком переключил внутренние сервисы и инфосистемы на аутентификацию через Мобильный ID

MForum.ru
07.03.2023,
С помощью Мобильного ID теперь проходит авторизация сотрудников компании. Теперь вход на корпоративные ресурсы и в информационные системы возможен только с SIM-картой билайн. В Вымпелком уверены, что такой метод аутентификации позволяет повысить безопасность подключений и сохранность конфиденциальной данных. Интересно, как решалась проблема с сотрудниками, которым по тем или иным причинам удобнее пользоваться услугами других операторов?
Для авторизации пользователю достаточно ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, - на телефон придет push-уведомление с просьбой подтвердить вход. Это, конечно, удобнее, чем запоминать и вводить пароль.
Руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян:
«С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через Мобильный ID. Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок «логин-пароль», а главное — безопасно. В перспективе Мобильный ID позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением Мобильного ID в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам».
Мобильный ID доступен для пользования любому абоненту "большой четверки". В билайн активно занимаются внедрением Мобильного ID в различные сервисы. Например, разработан плагин для авторизации на сайтах, управляемых 1С-Битрикс CMS, можно авторизоваться через Мобильный ID при покупке полиса страхования квартиры у Альфастрахования. А внедрение Мобильного ID в собственные сервисы компании началось еще 2020 году.
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теги: Мобильный ID мобильная аутентификация мобильная идентификация Mobile ID ВымпелКом авторизация
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