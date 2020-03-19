eSIM: Тинькофф мобайл стал подключать eSIM дистанционно

MForum.ru
19.03.2020,
Тот случай, когда всем нельзя, а кому-то оказывается можно. Тинькофф мобайл стал подключать eSIM дистанционно, с российскими номерами. Это, как и всякий раз с eSIM, всего лишь пилотный проект, но абонентам без разницы, а оператор утверждает, что у него все согласовано с силовыми ведомствами.
Эволюция SIM-карт, источник: en.miui.com
Следует отметить, что eSIM может не иметь физического форм-фактора, роль чипа eSIM способен выполнять софт основного процессора мобильного устройства.
Речь идет о своего рода лазейке. В Тинькофф мобайл подключают только тех, кто является клиентами одновременно банка и виртуального оператора, поскольку эти люди уже прошли идентификацию, они соответствуют требованиям силовиков. По данным виртуального оператора, на которые ссылаются Ведомости, таких людей - порядка 11 млн.
Важный аспект, для подключения eSIM Тинькофф мобайл, не нужно посещать какой-либо офис. Поскольку виртуальный оператор работает на сети Tele2, понятно, что в основе лежит продукт именно этого оператора. Вот только Tele2, который тоже подключал eSIM в пилотном режиме в 2019 и начала 2020 года, требовал явки абонента в свой салон или в салон доверенного ритейлера. В "Тинькофф мобайл" для подключения достаточно скачать мобильное приложение и затем настроить в нем доступ к eSIM, просканировав присланный оператором QR-код и использовав автоподключение. Код присылается на другое устройство, доступ к которому есть у пользователям.
Абонентская база Тинькофф мобайл - около 1 млн человек.
В ВТБ Мобайл также интересуются темой eSIM. Пока что не решен вопрос с удаленной идентификацией, но варианты есть - использование цифровой подписи, портала госуслуг или Mobile.ID.
Технологически готовы к запуску масштабной поддержки подключений eSIM в Билайн - достаточно будет отправлять фотографии паспорта и лица, а договор можно подписать прямо на экране смартфона. Можно предположить, что оператор ждет решения юридических вопросов.
МегаФон заинтересован в расширении способов дистанционного заключения договора с абонентом, в том числе, с помощью биометрических данных. Однако, для технологии eSIM удаленная идентификация выступает лишь удобным дополнением, а не обязательным условием – например, законодательство уже сегодня позволяет идентифицировать пользователя через портал Госуслуги. Для полноценного использования eSIM в России требуется внести поправки в ряд подзаконных актов, не касающихся биометрии, - комментирует компания.
В МТС не прочь запустить eSIM, но и здесь все стопорится на теме соответствия правовым нормам.
В Ростелеком собираются задействовать для удаленной идентификации Единую биометрическую систему.
Чиновники заблаговременно не подготовились. Правил удаленной идентификации, которые позволяли бы запускать такие технологии, как eSIM, все еще не существует, как нет и сертифицированного механизма удаленной идентификации. Вопрос "обсуждается", а время идет. Даже замминистра Минцифраза Олег Иванов не дает прогнозов по срокам появления таких правил и механизмов.
В этой мутной воде решаются ловить рыбку лишь немногие - пилотный проект Tele2 по подключению eSIM сейчас заморожен, там тоже вернулись к теме выбора варианта дистанционного подключения, которое бы отвечало требованиям законодателей. Посмотрим, как долго сможет ли Тинькофф Мобайл работать с eSIM в режиме "пилотного проекта".
----
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко
теги: eSIM Тинькофф мобайл виртуальные операторы MVNO
Публикации по теме:
19.03. [Новости компаний] Тренды: Частные беспроводные сети промышленного уровня для приложений Industry 4.0 / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru
11.10. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Георг Вермишян, о растущей роли оператора в сферах E-com, финтеха и развлечений / MForum.ru
28.09. [Новости компаний] Терминалы для автоматизированной продажи SIM-карт / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Телеком: O2 UK предложила клиентам Apple Watch с гибким финансированием / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto E6s с 6,1-дюймовым HD-экраном / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite и P40 Lite E появятся в России / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C3 появятся в России / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M11 с АКБ 5000 мАч появился на живых фото / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: 48 Мп камера в Realme 6i подтверждена официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Meizu 17 увидит свет в апреле / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A21 снабдят QUAD-камерой / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max представлены официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X2 доступен в России / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 9 Pro / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 4 Pro появился в России / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 4a замечен на видео / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru