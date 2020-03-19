eSIM: Тинькофф мобайл стал подключать eSIM дистанционно

19.03.2020, MForum.ru

Тот случай, когда всем нельзя, а кому-то оказывается можно. Тинькофф мобайл стал подключать eSIM дистанционно, с российскими номерами. Это, как и всякий раз с eSIM, всего лишь пилотный проект, но абонентам без разницы, а оператор утверждает, что у него все согласовано с силовыми ведомствами.

Эволюция SIM-карт, источник: en.miui.com

Следует отметить, что eSIM может не иметь физического форм-фактора, роль чипа eSIM способен выполнять софт основного процессора мобильного устройства.

Речь идет о своего рода лазейке. В Тинькофф мобайл подключают только тех, кто является клиентами одновременно банка и виртуального оператора, поскольку эти люди уже прошли идентификацию, они соответствуют требованиям силовиков. По данным виртуального оператора, на которые ссылаются Ведомости, таких людей - порядка 11 млн.

Важный аспект, для подключения eSIM Тинькофф мобайл, не нужно посещать какой-либо офис. Поскольку виртуальный оператор работает на сети Tele2, понятно, что в основе лежит продукт именно этого оператора. Вот только Tele2, который тоже подключал eSIM в пилотном режиме в 2019 и начала 2020 года, требовал явки абонента в свой салон или в салон доверенного ритейлера. В "Тинькофф мобайл" для подключения достаточно скачать мобильное приложение и затем настроить в нем доступ к eSIM, просканировав присланный оператором QR-код и использовав автоподключение. Код присылается на другое устройство, доступ к которому есть у пользователям.

Абонентская база Тинькофф мобайл - около 1 млн человек.

В ВТБ Мобайл также интересуются темой eSIM. Пока что не решен вопрос с удаленной идентификацией, но варианты есть - использование цифровой подписи, портала госуслуг или Mobile.ID.

Технологически готовы к запуску масштабной поддержки подключений eSIM в Билайн - достаточно будет отправлять фотографии паспорта и лица, а договор можно подписать прямо на экране смартфона. Можно предположить, что оператор ждет решения юридических вопросов.

МегаФон заинтересован в расширении способов дистанционного заключения договора с абонентом, в том числе, с помощью биометрических данных. Однако, для технологии eSIM удаленная идентификация выступает лишь удобным дополнением, а не обязательным условием – например, законодательство уже сегодня позволяет идентифицировать пользователя через портал Госуслуги. Для полноценного использования eSIM в России требуется внести поправки в ряд подзаконных актов, не касающихся биометрии, - комментирует компания.

В МТС не прочь запустить eSIM, но и здесь все стопорится на теме соответствия правовым нормам.

В Ростелеком собираются задействовать для удаленной идентификации Единую биометрическую систему.

Чиновники заблаговременно не подготовились. Правил удаленной идентификации, которые позволяли бы запускать такие технологии, как eSIM, все еще не существует, как нет и сертифицированного механизма удаленной идентификации. Вопрос "обсуждается", а время идет. Даже замминистра Минцифраза Олег Иванов не дает прогнозов по срокам появления таких правил и механизмов.

В этой мутной воде решаются ловить рыбку лишь немногие - пилотный проект Tele2 по подключению eSIM сейчас заморожен, там тоже вернулись к теме выбора варианта дистанционного подключения, которое бы отвечало требованиям законодателей. Посмотрим, как долго сможет ли Тинькофф Мобайл работать с eSIM в режиме "пилотного проекта".

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Подробнее о eSIM

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теги: eSIM Тинькофф мобайл виртуальные операторы MVNO