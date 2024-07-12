Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS

MForum.ru
12.07.2024,
Ранее в этом году iQOO выпустила свои первые умные часы — круглой формы с Blue OS на борту. Сейчас компания представляет свои вторые часы, на этот раз прямоугольной формы.
iQOO Watch GT оснащены 1,85-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 390 x 450 пикселей. Максимальная яркость экрана - 600 нит, при работе он и автоматически выбирать между 256 уровнями яркости в зависимости от условий окружающей среды.
Дисплей iQOO Watch GT поддерживает режим «Всегда включен», который сочетается с функцией AI Smart Window — он отображает важную информацию о предстоящих рейсах, расписании киносеансов, лекарствах и многом другом. Искусственный интеллект также помогает организовать ваши заметки — вы можете диктовать часам заметку, которая будет расшифрована и синхронизирована с вашим телефоном. Затем это можно отшлифовать или обобщить с помощью ИИ.
iQOO Watch GT оснащены микрофоном и динамиком, поэтому их можно использовать его для звонков. Благодаря дополнительной версии eSIM совершать звонки можно даже без подключения смартфона.
Кроме того, iQOO Watch GT оснащены встроенным GPS-приемником и картами Baidu для навигации. Антенна с круговой поляризацией утроит прием сигнала GPS. NFC позволяет часам выступать в качестве билета на автобус или ключей от машины.
Как и первые смарт-часы производителя, iQOO Watch GT работают под управлением разработанной Vivo системой Blue OS. У платформы присутствует собственный магазин приложений, откуда можно загружать дополнительные приложения и даже некоторые игры.
Ремешки на запястье являются сменными, а внешний вид iQOO Watch GT можно персонализировать с помощью генератора циферблатов AI (просто дайте ему подсказку, а он сделает все остальное). Также поддерживается преобразование фотографий в разные художественные стили.
Автономность iQOO Watch GT составит до 21 дня (с отключенной eSIM), при более активном использовании – 10 дней. При использовании с включенной eSIM часы должны прослужить от 3 до 9 дней.
iQOO Watch GT уже доступны для предзаказа. Рекомендованная розничная цена составляет 500 юаней (69 долларов США) за версию с Bluetooth (сейчас действует небольшая скидка в 20 юаней). Версия с eSIM стоит 900 юаней (110 долларов США). Начало отгрузок – 16 июля.
© Антон Печеровый,
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