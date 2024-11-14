Услуги: Билайн предлагает использовать один номер на двух SIM-картах

MForum.ru
14.11.2024,
Вторая симка в рамках новой услуги Один номер может быть как eSIM, в этом плане новизны нет, так и обычной SIM-картой – это ранее запрещалось регулятором и пока никто кроме Билайна такую услугу не предоставляет.
Впрочем, после появления eSIM в форм-факторе SIM-карты, запрет, очевидно, потерял смысл.
Зачем может быть нужна вторая симка на тот же номер?
Например, вы собрались на рыбалку или намереваетесь заняться экстремальными видами спорта. В этом случае, чтобы не рисковать дорогим смартфоном, можно взять с собой «звонилку», в которой будет тот же номер – удобно, не потребуется переставлять симку. Или предпочитаете оставлять дорогой смартфон дома, когда выбираетесь в город - используете девайс попроще, с минимумом установленных на нем приложений.
И, конечно, тривиальный вариант для электронных часов, если в них есть разъем для физической SIM-карты.
Симки в таком варианте почти равноправны. Почти, потому что SMS приходят только на «основную» карту. В остальном карты идентичны.
Стоимость услуги – 150 руб. в месяц (первый месяц – бесплатный).
Пока что услуга доступна в 10 российских регионах: В Москве и МО, СПб и ЛО, Архангельске и области, Петрозаводске и в целом в Карелии, в Воронеже, Твери, Белгороде, Курске и в соответствующих областях.
У МТС и МегаФона подобное возможно пока что только для eSIM.
В КоммерсантЪ напоминают, что МТС предоставляет услугу лишь в Москве, eSIM, привязанная к «основной» SIM-карте, должна стоять в часах. В МегаФоне предлагают «привязанную» к основному номеру eSIM для часов в 20 российских регионах. В t2 услугу второй eSIM/SIM не предоставляют, ссылаясь на ее малую востребованность. Вряд ли это рациональная позиция, учитывая конкурентную ситуацию.
В Билайн оценивают потребность в услуге более, чем 1 млн абонентов, но абонентская плата для ряда потенциальных пользователей выступит ограничивающим фактором.
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теги: услуги вторая SIM вторая сим
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