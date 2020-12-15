Конспекты: Александр Торбахов, Вымпелком, "Билайн выздоравливает и скоро это заметят все"

15.12.2020, MForum.ru

Генеральный директор "Вымпелком" Александр Торбахов сегодня встречался с аналитиками телеком-рынка и представителями отраслевых и деловых медиа. Вашему вниманию - мой конспект встречи. Часть 1. Александр Торбахов - вступительное слово.

Александр Торбахов: "Год был тяжелый для экономики в целом, для телекома в частности, для Билайна особенно. Мы с вами обсуждали результаты 1Q-3Q2020, Вымпелком на фоне не очень хорошо себя чувствующего рынка, чувствовал себя хуже всех. Понятно, что это привлекает внимание и вызывает много вопросов, - почему так? Сегодня поговорим об этом.





Точка перелома пройдена

В целом, если кратко охарактеризовать состояние дел в компании, я бы сказал, что наша внешняя оболочка и реальное внутреннее состояние поменялись местами. Ранее накапливался ряд внутренних проблем, компания внутри "краснела", но снаружи выглядела "зеленой". В этом году все эти накопленные проблемы, усиленные негативным влиянием пандемии ковид-2019, стали очевидными и всем заметными в отчетности. Между тем, внутри компании процессы уже идут совсем в ином, в позитивном направлении. И это, как я надеюсь, все смогут заметить совсем скоро, в результатах ближайших отчетных периодов. То, что сейчас происходит в компании, существенно лучше, чем то, какими мы выглядим, если смотреть снаружи.

Проблемы периода и инвестиционная политика

Несколько цифр, связанных с влиянием пандемии и принимаемых против нее мер. Упали продажи подключений, сократилось число визитов клиентов в нашу физическую розничную сеть. Это характерно и для телеком-индустрии в целом. Упали доходы от роуминга, снизилось количество мигрантов на российском рынке. Что касается пользования сетью действующими абонентами, объемы пользования заметно растут. И в части голоса, и, особенно, в части объемов передачи данных. Среднее пользование на абонента (MBoU) выросло в Вымпелком на 60% и это естественно накладывает свои требования на темпы развития сети. Учитывая, что наши цены в целом по рынку не растут, как не растет число клиентов на рынке, это не дает возможности расслабиться. Объем инвестиций, который мы направляем в развитие сети компании, очень высокий.

Для Билайн это очень серьезное изменение, поскольку в последние 5 лет Билайн инвестировал в развитие сети меньше своих конкурентов. И это было одной из основных причин того, что оператор в какой-то момент начал заметно отставать от других участников рынка. Но в 2020 году мы это отставание активно наверстываем. За последние 5 лет, в 2020 году были самые большие инвестиции, в 2021 году они будут не меньшими. Это, прежде всего, инвестиции в развитие сети компании. Наша сеть LTE в этом году выросла на 1/5 часть.

Цель - не скорости доступа, а его бесперебойность, связность покрытия

Сразу хочу сказать - несмотря на то, что наша сеть в Москве, по внутренним данным, заняла второе почетное место по средним скоростям доступа, мы НЕ считаем целью именно скорости доступа. Куда более важно то, можете ли вы пользоваться тем или иным сервисом в мобильном интернете, например, смотреть потоковое видео, бесперебойно. Включая ситуацию, когда вы перемещаетесь на транспорте или пешком. Воспроизведение не должно прерываться, а качество картинки - снижаться. Это то, за что мы сегодня переживаем. Не за то, будет ли доступно абоненту 60 Мбит/c или 80 Мбит/c.

При этом скорости в сети Билайн достаточно высокие, и покрытие нашей сети в Москве очень качественное. Москва это рынок, где мы когда-то лидировали, где со временем мы лидерство потеряли. Мы относимся к этому рынку очень серьезно, в 2020 году вели активные работы по улучшению сети. В следующем году будем столь же серьезно работать над улучшением качества услуг сети в Подмосковье, что очень важно не только для жителей Подмосковья, но и для москвичей, т.к. многие сейчас мигрируют из города в область и обратно в зависимости от сезона. А значит непрерывность должна быть обеспечена не только внутри МКАД, но и за ее пределами.

Связь в метро

Московское метро было для нас болезненной темой. Когда-то было принято решение - не строить в московском метро тот сервис, который построили наши конкуренты. Это, конечно, было ошибкой. Огромное количество москвичей каждый день пользуются метрополитеном и отсутствие там качественных услуг Билайн било по восприятию наших сервисов в целом.

В этом году все изменилось. На сегодняшний момент все станции московского метро оснащены поддержкой LTE от Билайн. Более, чем в половине всех тоннелей московского метро обеспечивается непрерывный доступ (с точки зрения пользовательского опыта), работы по обеспечению беспрерывности услуг в тоннелях в Москве еще продолжаются и мы планируем их завершение на самое начало 2021 года. Видим, что клиентами это востребовано, где уже все включено, там трафик растет сразу, в разы. И, конечно, клиенты замечают изменения, ценят их.

VoLTE

Завершая тему Москвы. Буквально на прошлой неделе завершена миграция на наше новое промышленное решение VoLTE компании Huawei. Это означает, что сегодня все наши клиенты, аппараты которых поддерживают VoLTE, могут пользоваться этим сервисом. Работает платформа хорошо, обеспечивает высокое качество передачи голоса, соединение устанавливается быстро, менее секунды от нажатия кнопки вызов до соединения с вызываемым телефоном. Клиенты безусловно оценят совсем другой уровень качества сервиса.

Билайн в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, втором по приоритету для нас городе, идут схожие процессы с небольшим отставанием относительно Москвы. В метро Санкт-Петербурга идет строительство совместно с нашим партнером. Мы отвечаем за 2 линии, одна из них уже сдается в тест. Завершить работы в метро мы планируем в 1H2021.

Управление сетью - отказ от стратегически важных профуслуг вендоров

Параллельно мы меняем целый ряд стратегических приоритетов. В частности, это управление нашей технической сетью. В свое время было принято решение о том, что сетью Билайн управляет в самом широком смысле, то есть от планирования до стройки, эксплуатации и мониторинга, наши провайдеры оборудования и профессиональных услуг. Мы благодарны нашим провайдерам за оказанные услуги, но считаем, что такими ключевыми функциональностями, как планирование и мониторинг, мы должны заниматься самостоятельно.

Так что сейчас от одного сервис-провайдера мы забираем эти функциональности, от второго заберем в начале 2021 года. У провайдеров по-прежнему останется работа по оказанию услуг обеспечения "последней мили". То есть работами по устранению каких-то аварий, выездами на базовые станции по-прежнему будут заниматься подрядчики. А интеллектуальной составляющей теперь будет заниматься Билайн.

Онлайн в приоритете

Онлайн - это наш большой приоритет. Как мы уже не раз с вами обсуждали, российский телеком на сегодня это странное явление. Продажи подключений осуществляются где угодно, через весьма разнообразные каналы, но не онлайн.

В 2020 году мы активно занимались развитием функциональности нашего мобильного приложения. Видим растущий спрос на предоставление услуг в режиме онлайн. Надеемся, что в 2021 году ситуация будет меняться кардинально, что существенно вырастет процент абонентов, которые покупают наши сервисы в режиме онлайн.

Mobile ID

Эту тему мы уже обсуждали. Услуга запущена. Сегодня, как вы знаете, идет гонка различных способов идентификации клиентов. Многие компании предлагают свою версию аналогичных услуг, обычный шаблон, это "названиекомпании ID". Все соревнуются в удобстве сервиса для клиента. Считаю, что у нашего Mobile ID есть хорошее конкурентное преимущество. Самый удобный идентификатор для любого человека, это номер его телефона. Каждый его имеет и каждый его помнит. Мы его используем, дорабатываем и будем продвигать вместе с нашими коллегами из других телеком-компаний.

Для тех, кто не знает - Mobile ID это способ авторизоваться на том или ином интернет-ресурсе, это способ быстрого захода на тот или иной ресурс. Если обычно для этого требуется создать уникальные логин и пароль, которые многие затем забывают, то Mobile-ID подразумевает, что логином является номер вашего мобильного телефон, а пароль и не нужен. При заходе на тот или иной сайт с логином-телефоном, вы получаете запрос подтверждения доступа на ваш телефон и нажатием буквально одной кнопки подтверждаете ваше намерение. Процедура одинакова, что для первого случая использования сервиса, что для последующих.

В отличие от многих других, в том числе продвинутых, способов авторизации, у Mobile ID, на наш взгляд, большие перспективы стать популярным.

Сотрудничество с Альфа-Банком

Где-то с весны мы начали продажи кобрендинговых продуктов Билайна - Альфа-Банка в сети Билайн. Результаты на ноябрь - начало декабря 2020 года внушают оптимизм. Сегодня продажи дебитовых и кредитных карт идут на уровне примерно среднего российского банка, что для старта этого проекта с учетом того, что Билайн этим ранее не занимался, очень приличный результат.

B2B

B2B по-прежнему остается нашим серьезным локомотивом в отличие от нашего розничного бизнеса, который испытывает проблемы. В B2B мы выступаем лучше, чем рынок в целом. Что очень отрадно, кроме стандартных телеком-сервисов, растут объемы реализации различных вспомогательных сервисов. Если так пойдет и дальше, они вскоре станут основными. Это касается, например, аналитик - геоаналитики, видеоаналитики, аналитик звука, всего, что связано с облачными сервисами. Везде наблюдаются рост в разы год к году.

Билайн возвращается!

Мы понимаем, что период непростой. Динамика показателей Билайн в этом году не очень хорошая. Особенно не очень хорошо она выглядит на фоне того, как выглядят некоторые из наших конкурентов. Но та работа по улучшению качества, которая сейчас проводится, дает нам возможность смотреть в будущее с оптимизмом. В 2021 году мы вернемся в строй.

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Вторая часть встречи прошла в формате вопрос-ответы. Кому интересно, буду публиковать их в телеграм-канале @abloudrealtime.

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теги: телеком итоги Алексндр Торбахов конспекты Билайн ВымпелКом