Коммуникационные платформы: Эволюция: от МТТ к МТС EXOLVE - настраиваемый телеком, роботы и ИИ

MForum.ru
17.04.2024,
Встреча с журналистами и аналитиками 17.04.2024: Рамиль Биккужин, генеральный директор МТТ; Василий Сажко, директор по продуктам МТТ. Подготовка конспекта встречи – Алексей Бойко, telegram канал @abloud62 / MForum.ru
Полный конспект выступлений - на Яндекс-диске https://disk.yandex.ru/i/7iKgXyWUvz3NTQ .
Видео и конспект - в telegram-канале @abloud_events https://t.me/abloud_events/2248
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теги: МТС конспекты коммуникационные платформы МТТ МТС Exolve сервисы B2B настраиваемый телеком
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