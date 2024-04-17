Коммуникационные платформы: Эволюция: от МТТ к МТС EXOLVE - настраиваемый телеком, роботы и ИИ

17.04.2024, MForum.ru

Встреча с журналистами и аналитиками 17.04.2024: Рамиль Биккужин, генеральный директор МТТ; Василий Сажко, директор по продуктам МТТ. Подготовка конспекта встречи – Алексей Бойко, telegram канал @abloud62 / MForum.ru

Полный конспект выступлений - на Яндекс-диске https://disk.yandex.ru/i/7iKgXyWUvz3NTQ .

Видео и конспект - в telegram-канале @abloud_events https://t.me/abloud_events/2248

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