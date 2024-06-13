IT, МТС: В России в 2.5 раза выросли продажи подписок на IT-сервисы с оборудованием для бизнеса

MForum.ru
13.06.2024,
МТС сообщает, что фиксирует рост спроса на подписки для бизнеса, включающие ПО и необходимое "железо".
В частности, в январе-марте 2024 года клиенты в 2.5 раза чаще относительно августа-декабря 2023 года подключали IT-сервисы экосистемы МТС с оборудованием в полностью готовом виде для решения бизнес-задач.
По данным МТС, наиболее востребованными оказались облачные сервисы от MTS Web Services, включая СХД, на них пришлось 34% продаж; коммуникационная платформа МТС Link с компьютерами, ноутбуками и ВКС-системами - 23%, продукты MTC Exolve, включая виртуальную АТС, Telecom API, роботов для взаимодействия с клиентами - 12% продаж, оборудованием для интеллектуальных систем связи, а также организация беспроводного доступа в интернет в комплексе с сетевым оборудованием - 9%.
Чаще всего услугой подписки по модели Telecom-as-a-Service пользовались представители малого и среднего бизнеса в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Ханты-Мансийске. Чаще выбирали подписку на 12 месяцев.
МТС предоставляет комплексные услуги программно-аппаратной подписки "под ключ", по модели Telecom-as-a-Service, вместе с необходимыми техническими решениями. Подписку можно оформлять на срок от 6 месяцев до 3 лет, платежи - ежемесячные.
За 5 месяцев 2024 года выручка от комплексного продукта превысила весь объем продаж в 2023 году.
Модель TaaS подразумевает регулярное обновление и поддержку сервисов, а также экономию на приобретении оборудования, его обслуживании и утилизации.
«Экосистема МТС отмечает тренд на стремительное технологическое обновление российского бизнеса. Мы видим желание компаний регулярно получать не только новинки «железа», но и программное обеспечение. Для нас это возможность предоставлять бизнесу востребованные готовые услуги, так называемые end-to-end решения, которые учитывают потребности бизнеса в роботизации процессов, Big Data аналитике, AI-сервисах и внедрении IoT. МТС постоянно совершенствуем услуги по модели TaaS, в частности поставила себе амбициозную задачу расширить комплексные решения экосистемы «под ключ» по подписочной модели в 4 раза за счет российского оборудования и ПО», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
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теги: МТС услуги TaaS телеком как услуга telecom-as-a-service
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