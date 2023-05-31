Партнерские проекты: МТС, F+ tech и МойОфис представили МАРМ на базе Аврора

31.05.2023, MForum.ru

МАРМ - новая для меня аббревиатура, от мобильное автоматизированное рабочее место. Так, несколько пафосно, называют участники проекта смартфон или планшет производства F+ tech под ОС Аврора с предустановленным софтом "МойОфис Документы".



R570E и планшет Life Tab Plus

На вопрос - "а причем тут МТС", ответить несложно. В рамках трехстороннего партнерства новый продукт планируется предложить крупным корпоративным заказчикам МТС, которым важно отчитаться о "безопасной среде" и "полном контроле" над данными. МТС предложит им эти девайсы на условиях TaaS (телеком как услуга), то есть с подпиской на услуги оператора и сервисным гарантийным обслуживанием.

Будет ли продукт востребован рынком?

В текущих условиях - вполне вероятно, пока мы говорим о рынке B2B, причем не всем, а о госсекторе и правительственных структурах. Но не исключено, что еще долго у пользователей российскими МАРМ в другом кармане будет лежать обычный смартфон под Android или iPhone.

Тем не менее, ход МТС безусловно правильный, отчего бы не оседлать волну, и не заработать на предоставлении услуг связи пользователям российских устройств, коль скоро их будут приобретать.

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теги: партнерские проекты МТС F+ tech Аврора МойОфис

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