MVNO: Партнерские проекты - ТинькоффМобайл добавил 18 регионов за счет инфраструктуры МТС

30.12.2022, MForum.ru

Виртуальный оператор Тинькофф Мобайл расширяет территорию услуг сразу на 18 регионов - на базе инфраструктуры МТС.

Большинство виртуальных операторов связи в России выбирают в качестве инфраструктурного партнера оператора Tele2. Тинькофф Мобайл также из этого числа. Но теперь Тинькофф Мобайл договорился и с МТС - сразу на 18 регионов:

Амурская, Астраханская, Нижегородская области, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, а также Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия.

Можно предположить, что из-за резкого сокращения возможностей операторов сотовой связи по закупке оборудования сотовой связи, в Тинькофф Мобайл поняли, что в ближайшие месяцы вряд ли можно рассчитывать на выход Tele2 в регионы, где оператор пока что не присутствует и не успел построиться на ранее закупленном оборудовании. Отсюда и решение - воспользоваться инфраструктурой другого оператора. В качестве которого была выбрана компания МТС.

Это существенная, но не единственная грань сотрудничества двух компаний. МТС и Тинькофф договорились также о совместных усилиях по противодействию спаму и мошенничеству, это и развитие существующей платформы Tinkoff Call Defender, и новый проект кросс-верификации звонков.

Стимулы к такому сотрудничеству понятны - есть возможности для синергии, т.к. что банк, что оператор, знают многое о многих. Кроме того, у МТС сформировалась мощная экосистема услуг и я не удивлюсь, если в перспективе какие-то из них начнут становиться доступны клиентам Тинькофф Мобайл.

«В последнее время мы видим все большую кооперацию между российскими технологическими компаниями. МТС, как лидер в области цифровых и медийных сервисов, кибербезопасности и телекоммуникаций, готов предоставить нашим партнерам качественную инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что поможет реализовать проекты федерального масштаба для защиты от растущего объема внешних информационных угроз», - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

«У партнерства Тинькофф и МТС было много предпосылок. Во-первых, постоянно масштабируемая угроза со стороны спамеров и мошенников, которую эффективнее решать совместно с другими лидерами рынка. Во-вторых, в последний год мы получили рекордное количество запросов от текущих и потенциальных клиентов расширить географию присутствия нашего телеком-оператора. Синергия технологий Тинькофф и МТС сделает все это возможным. Теперь мы сможем обеспечить банковским клиентам усиленную защиту и связь не только там, где мы есть, а везде, где есть наши клиенты», - отметил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС MVNO Тинькофф Мобайл