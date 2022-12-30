MVNO: Партнерские проекты - ТинькоффМобайл добавил 18 регионов за счет инфраструктуры МТС

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MVNO: Партнерские проекты - ТинькоффМобайл добавил 18 регионов за счет инфраструктуры МТС

30.12.2022, MForum.ru

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Виртуальный оператор Тинькофф Мобайл расширяет территорию услуг сразу на 18 регионов - на базе инфраструктуры МТС.

 

 

Большинство виртуальных операторов связи в России выбирают в качестве инфраструктурного партнера оператора Tele2. Тинькофф Мобайл также из этого числа. Но теперь Тинькофф Мобайл договорился и с МТС - сразу на 18 регионов:

Амурская, Астраханская, Нижегородская области, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, а также Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия.

Можно предположить, что из-за резкого сокращения возможностей операторов сотовой связи по закупке оборудования сотовой связи, в Тинькофф Мобайл поняли, что в ближайшие месяцы вряд ли можно рассчитывать на выход Tele2 в регионы, где оператор пока что не присутствует и не успел построиться на ранее закупленном оборудовании. Отсюда и решение - воспользоваться инфраструктурой другого оператора. В качестве которого была выбрана компания МТС.

Это существенная, но не единственная грань сотрудничества двух компаний. МТС и Тинькофф договорились также о совместных усилиях по противодействию спаму и мошенничеству, это и развитие существующей платформы Tinkoff Call Defender, и новый проект кросс-верификации звонков.

Стимулы к такому сотрудничеству понятны - есть возможности для синергии, т.к. что банк, что оператор, знают многое о многих. Кроме того, у МТС сформировалась мощная экосистема услуг и я не удивлюсь, если в перспективе какие-то из них начнут становиться доступны клиентам Тинькофф Мобайл.

«В последнее время мы видим все большую кооперацию между российскими технологическими компаниями. МТС, как лидер в области цифровых и медийных сервисов, кибербезопасности и телекоммуникаций, готов предоставить нашим партнерам качественную инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что поможет реализовать проекты федерального масштаба для защиты от растущего объема внешних информационных угроз», - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

«У партнерства Тинькофф и МТС было много предпосылок. Во-первых, постоянно масштабируемая угроза со стороны спамеров и мошенников, которую эффективнее решать совместно с другими лидерами рынка. Во-вторых, в последний год мы получили рекордное количество запросов от текущих и потенциальных клиентов расширить географию присутствия нашего телеком-оператора. Синергия технологий Тинькофф и МТС сделает все это возможным. Теперь мы сможем обеспечить банковским клиентам усиленную защиту и связь не только там, где мы есть, а везде, где есть наши клиенты», - отметил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС MVNO Тинькофф Мобайл

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

30.12.2022 17:51 От: ABloud

[MVNO. МТС. Тинькофф Мобайл. Антиспам]

МТС и Тинькофф объявляют о технологическом партнерстве

29 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о заключении технологического партнерства с Группой компаний Тинькофф. В рамках партнерства МТС и Тинькофф объединят усилия по защите клиентов от спама и мошенничества, а также расширят географию присутствия Тинькофф Мобайл в 18 регионах России.

Технологии МТС качественно расширят спектр возможностей по защите клиентов двух экосистем и, в первую очередь, позволят улучшить безопасность клиентов Тинькофф Банка с сим-картой от Тинькофф Мобайл. Партнеры также рассмотрят возможность интеграции широкого спектра услуг экосистем Тинькофф и МТС. МТС также предоставит необходимую инфраструктуру для работы Тинькофф Мобайл в 18 регионах России. Новыми для Тинькофф Мобайл регионами станут Амурская, Астраханская, Нижегородская области, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, а также Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия.

Тинькофф и МТС уже сотрудничают в рамках Tinkoff Call Defender — платформы по предотвращению телефонного мошенничества, которая предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени. Платформа предназначена для защиты клиентов от наиболее распространенного способа телефонного мошенничества — социальной инженерии, а также от звонков с подменой номеров Тинькофф Банка. Кроме этого, в стадии разработки находится совместный проект, решающий данную проблему с помощью кросс-верификации звонков.

«В последнее время мы видим все большую кооперацию между российскими технологическими компаниями. МТС, как лидер в области цифровых и медийных сервисов, кибербезопасности и телекоммуникаций, готов предоставить нашим партнерам качественную инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что поможет реализовать проекты федерального масштаба для защиты от растущего объема внешних информационных угроз», - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
«У партнерства Тинькофф и МТС было много предпосылок. Во-первых, постоянно масштабируемая угроза со стороны спамеров и мошенников, которую эффективнее решать совместно с другими лидерами рынка. Во-вторых, в последний год мы получили рекордное количество запросов от текущих и потенциальных клиентов расширить географию присутствия нашего телеком-оператора. Синергия технологий Тинькофф и МТС сделает все это возможным. Теперь мы сможем обеспечить банковским клиентам усиленную защиту и связь не только там, где мы есть, а везде, где есть наши клиенты», - отметил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.
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