Телеком: МегаФон предлагает инвестировать через свое новое мобильное приложение

27.06.2019, MForum.ru

МегаФон и БКС Брокер запустили мобильное приложение "МегаФон Инвестиции". С помощью этого приложения можно торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и С.Петербурга. Очередная попытка оператора влезть на территорию, которая ранее была прерогативой брокерских компаний и банков. Впрочем, МегаФон делает это не в одиночку, а в партнерстве с одним из лучших участников этого рынка.

Брокерский счет можно открыть в режиме онлайн, через приложение. Понадобятся только ваш паспорт, договор вы сможете подписать по SMS. Деньги на счет можно забросить с карты любого банка или банковским переводом.

Структура приложения знакома любому, кто уже занимался торговлей ценными бумагами - котировки, доступ к персональному портфелю, показатели доходности, движения, результативности. Новостная лента, которую можно настраивать, аналитика по рынкам и отдельным эмитентам, чат поддержки. Есть также сервис - Инвестидеи, маркетплейс инвестиционных идей с развитыми функциональностями настроек.

Кроме торговли акциями, доступны также обмены валюты по биржевому курсу, минимальная сумма сделки от 1 доллара или 1 евро.

Базой для решения "МегаФон Инвестиции" стало приложение "Мой брокер". МегаФон выступает своего рода MVNO на "сети" "БКС Брокер". Все операции осуществляются через эту компанию, подтверждаются по SMS или торговым паролем.

Приложение "МегаФон Инвестции можно скачать в AppStore и Google Play.

МегаФон несколько запоздал с этим предложением. С БКС напрямую работать, возможно, не столь удобно, для новичков терминал Quick выглядит чем-то вроде пульта управления самолетом. Но, например, Тинькофф банк давно предлагает аналогичную возможность работы с ценными бумагами и валютой - аналогично банк предлагает свое мобильное приложение и свой веб-интерфейс, а реальные операции обеспечивает БКС.

В сообщении компании нет самого важного - данных о стоимости услуг. Сколько стоит пользование услугой в месяц, взимаются ли комиссии с каждой операции - обо всем этом оператор почему-то не упоминает. В целом подобные сервисы стоит осваивать, можно выиграть и на обмене валют, и попробовать заработать на ценных бумагах. Но, конечно, пока не ясны условия, вряд ли можно рекомендовать конкретно этот сервис к использованию.

Несколько скриншотов нового приложения:

+

пресс-релиз

Новые возможности инвестировать с МегаФон

Москва, Россия (ХХ июня 2019). МегаФон и «БКС Брокер» запустили мобильное инвестиционное решение – приложение «МегаФон Инвестиции». Благодаря новым технологиям и возможностям МегаФона пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира.

Новое приложение подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов. Теперь пользователи с помощью приложения «МегаФон Инвестиции» могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для этого нужно зайти в приложение и открыть онлайн брокерский счет, это займет всего несколько минут. Чтобы получить доступ понадобится паспорт и подписанный с помощью SMS договор. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.

Среди возможностей приложения – котировки онлайн; наглядный формат анализа персонального портфеля: состав, доходность, движение и результативность; новостная лента с индивидуальными настройками; профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам; онлайн чат поддержки .

Пользователи «МегаФон Инвестиции» также могут воспользоваться сервисом «Инвестидеи» – это маркетплейс инвестиционных идей независимых профессионалов фондового рынка. Функционал маркетплейса позволяет ранжировать идеи, авторов по успешности, доходности, сроку.

Еще одно преимущество – в приложении «МегаФон Инвестиции» можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.

Мобильное инвестиционное решение «Мегафон Инвестиции» запущено на базе приложения «Мой брокер».

Все торговые операции с ценными бумагами осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, что обеспечивает максимальную безопасность.

Приложение «МегаФон Инвестиции» уже доступно в AppStore и Google Play.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком МегаФон