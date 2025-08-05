Развитие сетей: МегаФон в Приморье - связь пришла в село Некруглово

MForum.ru
05.08.2025,
Специалисты оператора построили в поселении базовую станцию LTE. Она обеспечивает покрытие на всей территории села, захватывая также часть дороги между Некруглово и райцентром - селом Михайловка.
Население Некруглово - около 500 человек.
«Мы расширяем сеть своих базовых станций в Приморском крае, строим новые телеком-объекты в небольших поселениях. Качество мобильной связи здесь такое же как в городах и районных центрах региона. Жителям стали доступны услуги телемедицины, мобильные приложения и сайты государственных органов, а также покупки на маркетплейсах», — прокомментировал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.
В этом году инженеры МегаФона построили и модернизировали более 120 телеком-объектов в регионе, что позволило увеличить скорость передачи данных. Поддерживается режим VoLTE - передача голоса в сети 4G.
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теги: МегаФон Приморский край развитие сетей
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