Развитие сетей: МегаФон в Приморском крае - компания расширила покрытие LTE в Чугуевском округе

13.11.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске нового оборудования, работающего по технологии LTE в Каменке и в Соколовке Чугуевского округа. Компания утверждает, что нарастила площадь покрытия сети LTE, а абонентам стали доступны более высокие скорости доступа к интернету - средняя скорость теперь превышает 50 Мбит/с (очень высокий показатель для сетей LTE). Какие задействованы частоты для нового оборудования в сообщении компании не говорится.

В зоне покрытия - более 1.5 тысяч местных жителей. Аналитики МегаФона посчитали, что с начала работы новых базовых станций в Каменке и Соколовке в среднем за неделю абоненты прокачивают через сеть оператора около 300 ГБ данных, а за разговорами по смартфону еженедельно проводят почти 80 часов.

Если пересчитать в ежемесячное потребление, то получатся скромные 0.8 ГБ на жителя (и надо учитывать, что часть трафика приходится на многочисленных проезжающих через эти населенные пункты). Понятно, что не все жители пользуются сотовой связью, а из числа пользователей - не все являются абонентами МегаФона, но даже если грубо умножить цифру потребления на 4, получится лишь 3.2 ГБ на абонента в месяц, что вряд ли соответствует действительности - скорее всего, эта цифра повыше.

«В регионе мы стараемся максимально охватить сетью четвертого поколения небольшие поселения, чтобы наши абоненты имели равные цифровые возможности. Так в этом году инженеры включили в зону LTE оператора более 10 населенных пунктов Приморья. Большая часть работ по монтажу оборудования проходила в центральной части региона — Черниговском, Хорольском, Ханкайском округах», — отметил директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

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теги: МегаФон развитие сетей Приморский край

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