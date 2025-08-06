Регулирование: Обязательная маркировка вызовов - межведомственное согласование

Регулирование: Обязательная маркировка вызовов - межведомственное согласование

06.08.2025, MForum.ru

Предложения по обязательной маркировке вызовов сейчас находится на межведомственном согласовании. Финальной редакции документа пока что нет, как и нет и окончательного решения по дате, начиная с которой маркировка станет обязательной.

Тему сегодня обсуждает КоммерсантЪ. Предположительно, обновленное предложение обяжет все российские компании заключить возмездные договоры с операторами связи и передать им данные для отображения на экране абонентского терминала.

Это выглядит как щедрый подарок операторам, как "немонетарная поддержка" государства. Поскольку договоры будут платными, операторы могут рассчитывать на новый источник выручки с миллиардными объемами. Издержки, конечно, тоже неизбежны, тоже миллиардные, но они могут быть ниже, чем выручка.

Кто же заплатит за этот праздник?

Российский бизнес. Это будет очередной вклад в рост себестоимости из-за регуляторных решений, это может привести к стоимости услуг и товаров для граждан. По сути, к раскручиванию инфляции.

Скажется ли эта инициатива на уровне телефонного мошенничества? Сомневаюсь. Впору задуматься, зачем тогда ее запускать... Но, вряд ли можно надеяться на то, что этот паровоз что-то может остановить, уж очень он разогнался.

UPD: Пресс-служба Минцифры комментирует для читателей телеграм-канала @abloud62:

"В настоящее время проект прорабатывается на площадке аппарата правительства. Говорить об окончательной редакции и сроке начала оказания услуги пока рано. Сейчас обсуждается, что вид надписи будет прописываться в договоре между организацией и оператором связи. Например, «Доставка», «Ветклиника» и т.п."

