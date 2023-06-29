Регулирование: Роскомнадзор призывает операторов подключаться к антифрод-платформам

MForum.ru

Регулирование: Роскомнадзор призывает операторов подключаться к антифрод-платформам

29.06.2023, MForum.ru

Тема не новая, но сегодня ее обсуждает Российская газета. Поводом стало то, что РКН требует от всех операторов подключаться к «Антифрод» системе, которая на сегодня практически в 10 раз сократила число вызовов с подменой номера, достигших цели. Срок дан - до марта 2024 года, подключаться предстоит более, чем 2.4 тысячи операторов.

 

 

Федеральная четверка уже подключилась к системе, защитив свои номера. Но пока остаются операторы, к ней не подключенные, подмена номеров будет осуществляться с использованием их номерной емкости. Многие из них вполне сознательно зарабатывают на предоставлении своей емкости заведомым мошенникам. Даже когда их на этом ловят, они просто получают новую лицензию. Ответ государства - стоимость лицензии повысили, чтобы повысить ущерб оператора от такой бизнес-схемы.

Как действует система «антифрод» - читайте в публикации. Кстати, подключиться можно не только напрямую к государственной системе, но и к платформам федеральных операторов, так может оказаться дешевле.

Избавимся ли мы от телефонных мошенников? Уверен, что нет. На каждый хитрый болт найдется не менее хитрая гайка. Тем не менее, количество звонков с подмененных номеров снизится. И это уже хороший результат. С другой стороны, вырастет число мошеннических звонков через мессенджеры. Не ведитесь на эти попытки, банки и госорганы через мессенджеры не звонят.

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теги: антифрод Роскомнадзор

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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