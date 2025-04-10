Антифрод: Wildberries & Russ и Билайн будут бороться с телефонным мошенничеством объединенными силами

MForum.ru

Антифрод: Wildberries & Russ и Билайн будут бороться с телефонным мошенничеством объединенными силами

10.04.2025, MForum.ru

Билайн и Wildberries объявили о партнерстве в сфере противодействия мошенничеству. Компании собираются создать единую систему расследований, разработать новые методы анализа подозрительных действий, наладить совместный антифрод-мониторинг. Цель сотрудничества – спасти от мошенников более 60 млн рублей пользователей маркетплейса ежегодно.

У Wildberries & Russ уже есть антифродовая система, включающая два уровня защиты клиентов. На уровне онлайн-мониторинга система старается выявлять потенциальные угрозы с использованием технологий ИИ, в автоматическом режиме блокируя подозрительные операции. Второй уровень защиты – это анализ уже сформированных заказов. Если система обнаруживает подозрительные действия, к делу подключаются специалисты компании.

В рамках сотрудничества Билайн будет формировать в своих системах «единый мошеннический профиль» на основе антифрод-экспертизы, данных о мошеннических звонках и подозрительных операциях. По задумке это минимизирует риски для пользователей, позволит оперативнее реагировать на потенциальные угрозы.

Такого рода интеграции обещают синергии. Например, чтобы зарегистрироваться на Wildberries, нужно пройти аутентификацию по номеру телефона. И если этот номер скомпрометирован, о чем есть сведения в профиле у оператора, можно считать, что на платформу заходит потенциальный мошенник.

«Мы рады объединить усилия с Wildberries & Russ для создания безопасной цифровой среды для наших общих клиентов. Специально для этих целей мы разработали платформу, которая позволяет обеспечить on-line взаимодействие с партнерами из различных сфер цифровой экономики и еще быстрее выявлять и предотвращать киберугрозы. Мы уже активно работаем в этом направлении с партнерами из различных сфер и призываем другие компании присоединиться к этой борьбе, ведь только вместе мы сможем сделать цифровую экономику по-настоящему безопасной», — сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Трудно отрицать важность борьбы с мошенниками. В этом плане совместные инициативы – способ добиться синергии и большего результата. Важно при этом действовать очень аккуратно. Например, чтобы не получилось, что человек лишился возможности что-то купить на маркетплейсе только потому, что его номер, например, в рамках подмены номера, ранее «засветился» в базе подозрительных номеров. Учитывая опыт Билайна в области борьбы с телефонным мошенничеством, уверен, что новый проект это учитывает.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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