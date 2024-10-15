Антифрод. Антиспам: Мошенники переключились на мессенджеры

15.10.2024, MForum.ru

Билайн сообщает, что по аналитическим данным компании, 80% атак теперь идут через мессенджеры.

Схемы обмана при этом практически не изменились, мошенники представляются родственниками, сотрудниками службы безопасности, коллегами или полицией.

По мнению специалистов компании, наиболее уязвимы пожилые люди, которые пользуются мессенджерами, которые им установили дети или внуки. Мошенники при этом используют для звонков взломанные аккаунты других пользователей, выбирая неактивных. Для создания доверия они часто заменяют изображение профиля на логотип компании.

Как защититься от подобных действий?

Прежде всего, следует периодически проверять привязку аккаунта к посторонним устройствам. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера, найти пункт «Связанные устройства». И если среди них есть незнакомые, следует выбрать - «Выйти из аккаунта».

Билайн в свою очередь предлагает бесплатный сервис «Моя безопасность», который предлагает защиту от нежелательных звонков. Сервис может принять вызов за клиента, уточнить цель звонка и отправить запись разговора в мобильное приложение оператора или в Telegram. Как вариант, столкнувшись с мошенничеством, можно позвонить по номеру 0611 – специалистам Группы быстрого реагирования, они готовы помочь в решении проблемной ситуации.

В целом, запуск платформы Антифрод неизбежно подразумевал, что мошенничество уйдет в мессенджеры. И если в плане телефонных звонков у операторов были немалые возможности по защите пользователей, то в случае мессенджеров контроль в большей степени переходит к пользователям. По крайней мере, пока что, в дальнейшем в борьбе с мошенниками, вероятно, будет помогать встроенный в устройства ИИ.

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теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам телефонное мошенничество

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