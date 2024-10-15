Антифрод. Антиспам: Мошенники переключились на мессенджеры

MForum.ru
15.10.2024,
Билайн сообщает, что по аналитическим данным компании, 80% атак теперь идут через мессенджеры.
Схемы обмана при этом практически не изменились, мошенники представляются родственниками, сотрудниками службы безопасности, коллегами или полицией.
По мнению специалистов компании, наиболее уязвимы пожилые люди, которые пользуются мессенджерами, которые им установили дети или внуки. Мошенники при этом используют для звонков взломанные аккаунты других пользователей, выбирая неактивных. Для создания доверия они часто заменяют изображение профиля на логотип компании.
Как защититься от подобных действий?
Прежде всего, следует периодически проверять привязку аккаунта к посторонним устройствам. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера, найти пункт «Связанные устройства». И если среди них есть незнакомые, следует выбрать - «Выйти из аккаунта».
Билайн в свою очередь предлагает бесплатный сервис «Моя безопасность», который предлагает защиту от нежелательных звонков. Сервис может принять вызов за клиента, уточнить цель звонка и отправить запись разговора в мобильное приложение оператора или в Telegram. Как вариант, столкнувшись с мошенничеством, можно позвонить по номеру 0611 – специалистам Группы быстрого реагирования, они готовы помочь в решении проблемной ситуации.
В целом, запуск платформы Антифрод неизбежно подразумевал, что мошенничество уйдет в мессенджеры. И если в плане телефонных звонков у операторов были немалые возможности по защите пользователей, то в случае мессенджеров контроль в большей степени переходит к пользователям. По крайней мере, пока что, в дальнейшем в борьбе с мошенниками, вероятно, будет помогать встроенный в устройства ИИ.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам телефонное мошенничество
--
Публикации по теме:
02.10. [Новости компаний] Антифрод. Антиспам: Билайн сообщает – клиенты 60+ стали намного реже жаловаться на телефонное мошенничество / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Телефонное мошенничество и борьба с ним / MForum.ru
02.02. [Общество] Криминал: В Москве участились случаи преступлений с использованием сотовой связи / "NewsProm.Ru"
24.12. [Тарифы, услуги] Мнения: В России узаконили телефонное мошенничество / "Московский комсомолец"
17.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Redmi A4 5G – первый смартфон на базе Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss и дисплеем скругленным с 4-х сторон / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Ultra получит 200 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Honor представила смартфоны X5b и X5b Plus / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Redmi A3 Pro появился в продаже в Кении / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100 / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru