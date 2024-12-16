Регулирование: Минцифры и силовики готовят регуляторные меры по SIM-боксам и ВАТС

MForum.ru
16.12.2024,
Это понятный ход, после запуска платформы Антифрод, эти две «точки входа» остаются «точками уязвимости», которые активно продолжают использовать телефонные мошенники.
SIM-боксы
Сами по себе эти устройства на текущий момент не относится к нелегальным. Они позволяют агрегировать и использовать несколько SIM-карт, как правило десятки или более. Например, конвертируя зарубежный VoIP-трафик в местные телефонные вызовы. Планируется запретить использование SIM-боксов частным лицам, оставив право на их применение только предприятиям, включая индивидуальные, а также будет обязательным извещать операторов, какие его SIM-карты используются в SIM-боксе. И даже «зачем». По сути, речь идет о своего рода «регистрации» SIM-бокса.
Нарушителей можно будет пытаться «вычислить» по паттернам вызовов и геолокации. В свою очередь на стороне пользователя SIM-бокса тоже можно ухищряться, стараясь обмануть алгоритмы выявления. Но, если такого умельца поймают после того, как новое законодательство вступит в силу, будут последствия – до 3 лет лишения свободы.
ВАТС
Виртуальные АТС, как правило, это облачное решение, как правило, для бизнеса. Соответствующее ПО может работать как у провайдера, так и во внутреннем контуре предприятий, как правило, крупных. ВАТС обеспечивают как внутреннюю связь сотрудников, так и работу колл-центров и звонки на номера любых операторов. ВАТС – удобное средство для аналитики звонков и интеграции с CRM-системами. Мошенники используют ВАТС для подмены номеров. По идее такие кейсы должна отбивать платформа Антифрод РКН, при условии, что ВАТС к ней подключено. Отсюда логичным выглядит требование подключать ВАТС к этой платформе. Заодно законодатели решили требовать, чтобы облачные АТС, используемые российскими пользователями, располагались только в РФ, использовали выделенный конкретно им ресурс нумерации, были бы подключены к оборудованию СОРМ.
Что это даст?
Как и во всех предыдущих случаях, вряд ли можно надеяться на то, что телефонное мошенничество уйдет в прошлое, как явление. Но, по крайней мере, можно надеяться на то, что его объемы не будут расти и, возможно, уменьшатся, пока не будет обнаружена очередная лазейка.
Важно, чтобы предлагаемые меры не сильно помешали честному бизнесу, не сказались негативно на себестоимости оказания услуг. В целом, похоже, что на этот раз таких негативных эффектов быть не должно.
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теги: регулирование ВАТС SIM-боксы
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