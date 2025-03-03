Борьба с мошенниками: МТС представила Защитник+

MForum.ru
03.03.2025,
МТС объявила о запуске подписки Защитник+, включающей в себя не только привычные услуги Защитник и Безопасный звонок, но и новую услугу - Страхование от мошенников на сумму до 1,5 млн рублей. Эта услуга защищает абонентов на каждом этапе коммуникации с мошенниками, как во время входящего вызова, так и во время разговора и, если мошенническое действие совершилось.
Актуальность услуги вряд ли можно преувеличить, по оценкам ЦБ, в 2024 году мошенники похитили 27.5 млрд рублей с банковских счетов жителей России, что на 74.4% больше, чем годом ранее.
«Мы объединили три наших ключевых функции в единую услугу «Защитник+», чтобы сделать безопасность более доступной, удобной и понятной для наших пользователей. Функции «Защитник» и «Безопасный звонок» уже давно зарекомендовали себя на рынке и помогли обезопасить в 2024 году более 57 миллионов пользователей от мошенников, а новая функция страхования делает наше предложение уникальным на рынке», — прокомментировал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
Услуга доступна через мобильное приложение оператора. После 7 бесплатных дней стоимость услуги составит 149 рублей в месяц для пользователей с актуальными тарифами и 199 рублей в месяц в случае, если тариф архивный. Для пользователей актуальной версии тарифа МТС Супер текущая скидка - 100%.
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теги: МТС борьба с мошенниками антифрод страховка
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