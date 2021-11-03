Борьба с телефонными мошенниками: Тинькофф и Яндекс помогут защититься от отдельных звонков с подменой номера

03.11.2021, MForum.ru

Одна из проблем нашего времени - звонки с подменных номеров, которыми занимаются мошенники, выдающие себя за службы безопасности банков, сотрудников силовых органов и т.п.

Универсального способа борьбы с такими звонками пока что никто не придумал. Тинькофф и Яндекс сообщают о запуске частного решения, которое должно помочь хотя бы с фейковыми звонками, которые делаются с подменой истинного номера на номер банка Тинькофф.

Сделано это так.

Платформу Tinkoff Call Defender, распознающую подмену банковских номеров, интегрировали с АОН Яндекса.

Когда поступает звонок, АОН Яндекса проверяет - принадлежит ли "заявленный" номер Группе Тинькофф. Если да, то в Тинькофф направляется уведомление об этом. Далее платформа Tinkoff Call Defender проверяет, действительно ли вызов был инициирован банком. Если нет, то платформа фиксирует подмену номера и сообщает об этом системе АОН. Определитель уведомляет клиента, что звонят мошенники и что трубку лучше не брать.

Трубку действительно лучше не брать, поскольку если ее взять, то платформа Тинькофф Call Defender это зафиксирует и банк может на всякий случай приостановить нетипичные операции по банковской карте клиента "до выяснения обстоятельств".

Участники проекта говорят о том, что по их оценкам, до 6%, которые Яндекс АОН определяет как банковские, совершаются с подменой номера.

Пользоваться новым решением можно бесплатно, но оно доступно пока что только пользователям Android. Кроме того, чтобы все работало, нужно установить и приложение Яндекс, и приложение Тинькофф, а также активировать АОН.

В целом, все это выглядит "костылем", хотелось бы более универсального решения, но его пока что нет. Поэтому основным советом против подмены номеров и социальной инженерии, практикуемой мошенниками, является включение здравого смысла и разумное недоверие к любой информации, поступающей к вам по телефону.

--

теги: антиспам борьба с мошенниками защита Яндекс Тинькофф

--