Борьба с мошенничеством: В Т2 узнали - только 20.6% клиентов ответят на вызов с незнакомого номера

18.03.2025, MForum.ru

Пока не найден удовлетворительный технологический способ борьбы с телефонным мошенничеством, многие люди пришли к простой формуле - не отвечать на звонки с неизвестных номеров. T2 провел опрос в мобильном приложении, чтобы выявить отношение абонентов к различным сценариям, которые сегодня применяют мошенники. По данным оператора, только 20.6% принимают входящие с незнакомых номеров, 36.4% могут ответить или не ответить на такой вызов по настроению и по ситуации, а 43% не возьмут трубку, если не знают звонящего.

45.9% после такого вызова ищут о нем информацию, 37.5% не интересуются отзывами о звонившись, 16% не знают, как можно что-то узнать о телефонном номере. А 40.4% пользуются сервисами определителей номеров.

Если человек ответил на звонок и догадался, что имеет дело с мошенником: 66.2% - тут же прервут разговор; 5.5% отругают звонящего; 28.3% попытаются разыграть злоумышленника тем или иным способом.

В T2 рекомендуют в таких случаях действовать по сценарию - прервать разговор и заблокировать номер. Антифродовая системам оператора вскоре "вычислит" мошенника по характерным паттернам поведения и, например, начнет переводить его попытки вызовов на бота. Бот отвлекает мошенника беседой, отнимая его время жизни на бесполезный разговор. По итогам 2024 года мошенники проговорили с ботом T2 более 300 тысяч часов!

Большинство пользователей ограничивают или отключают возможность позвонить им через мессенджер: 19,7% полностью, 67.5% ограничивают разрешение звонить себе списком контактов, 12.8% - не ограничивают такие вызовы.

В рамках исследования была собрана информация о реакции клиентов на некоторые действия мошенников. Например, если абонент получил сообщение с предложением забрать подарок от бренда, то 54.8% этим не воспользуются (тем более, что они не помнят, что участвовали в каких-либо конкурсах или розыгрышах), 23.9% обратятся к бренду за уточнениями. Но остается 21.4% тех, кто верит людям и начнут выполнять действия для "получения приза". Понятно, что переход по ссылке в таких сообщениях может завершиться потерей доступа к аккаунту или другими неприятностями.

Старый уже "развод", когда со взломанного или похожего аккаунта вашего знакомого приходит ссылка на конкурс, который нужно поддержать, только 10.2% перейдут к голосованию и попросят еще и своих друзей; 34.9% отнесут это сообщение к проискам мошенников и просто проигнорят; 54.9% перезвонят человеку и уточнят, его ли это просьба и не идет ли речь о взломе его аккаунта.

На просьбу незнакомого коллеги скачать файл в мессенджере готовы откликнуться только 7.9% опрошенных - неплохой результат.

Специалисты T2 сформировали рекомендации, которые должны снизить риски:

Запретить в мессенджерах звонки и сообщения от людей не из списка контактов



Включить определитель незнакомых номеров для обычных звонков и вызовов в мессенджерах в приложении T2, если не хотите их полностью ограничить



Перезванивать по номеру из списка контактов знакомому, если он совершает нетипичные действия - например, просит проголосовать за ребенка по ссылке или перевести 5000 рублей до зарплаты.



Придумать кодовые слова вместе со своими близкими. Важно, чтобы они затем не использовались в открытом доступе, да и в рядовой переписки. Их можно будет задействовать, при подозрении, что вы имеете дело с дипфейком. Вместо кодовых слов годятся и вопросы, ответы на которые может знать только ваш близкий, чью личность вы проверяете, например, "Как зовут собаку нашего соседа по даче"?



Ограничить публикацию информации о себе в интернете. Сегодня с опорой на голосовые сообщения и "кружочки" из Telegram можно сделать ваш не самый правдоподобный дипфейк, но через год-другой это может быть уже полноценный аватар в разрешении 4К.



Не переходить по подозрительным ссылкам.



Использовать действительно сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

А как вы защищаете себя от телефонных мошенников? Какие из перечисленных способов практикуете?

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