Услуги: Билайн обещает помочь с эффективным выявлением телефонных мошенников

20.05.2021, MForum.ru

Для этого компания внедряет технологии ИИ в сервис "Кто звонит?", который выявляет "телефонных мошенников". Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в "черный список" с нескольких суток до нескольких минут. Особенно должно это порадовать тех, кто пользуется не смартфоном, где можно пользоваться защитными приложениями, а обычной кнопочной "звонилкой" - до сих пор эта категория абонентов защищена меньше других.

В основе большинства действующих сервисов по выявлению мошенников - так называемые "черные списки". Это постоянно обновляемая база телефонных номеров, в которой хранятся и добавляются номера вероятных мошенников. Такие базы составляют, в том числе, на основе жалоб, поступающих от людей, которые уже получили звонок от мошенников. Процесс добавления номеров может занимать вплоть до нескольких суток.

Работу таких сервисов затрудняет (и может свести на нет) практика подмены номеров преступниками.

И, наконец, большинство таких сервисов работают только на смартфонах, оставляя без защиты пользователей обычных телефонов.

В коммерческую эксплуатацию запущен продукт Билайна «Кто звонит?». Это первый этап работы в направлении борьбы с телефонным мошенничеством. Нейросеть, которая будет выявлять мошеннические звонки с требуемой скоростью, сейчас обучается. В ближайшее время она станет одним из основных инструментов для идентификации мошеннического звонка, - обещает Билайн.

«Билайн уже умеет защищать своих клиентов от нежелательных звонков, в том числе — тех, кто пользуется кнопочными телефонами. Развивая этот сервис, мы будем опираться на поведенческие паттерны телефонных мошенников и таким образом обеспечим сокращение времени выявления мошенников с нескольких суток, до часов и даже минут. Модель, которая ляжет в основу нового решения, будет постоянно обучаться в автоматическом режиме, и таким образом, вероятность определения мошеннических действий будет увеличиваться», - сказал исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком Билайн Вымпелком услуги антиспам борьба с телефонными мошенниками