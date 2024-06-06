Антифрод. Антиспам: Билайн объявил о новых успехах в борьбе с фродом, мошенничеством и спамом и договорился со Сбером о сотрудничестве

MForum.ru

Антифрод. Антиспам: Билайн объявил о новых успехах в борьбе с фродом, мошенничеством и спамом и договорился со Сбером о сотрудничестве

06.06.2024, MForum.ru

Как сообщает Билайн, антифрод-система компании за 5 месяцев 2024 года заблокировала более 45 млн мошеннических и более 63 млн спам-вызовов.

По подсчетам компании, это защитило от телефонных мошенников около 4 млн клиентов, что на 50% больше, чем годом ранее. Самая длительная атака была зафиксирована в апреле 2024 года, за 14 минут мошенники пытались дозвониться до одного абонента 3 тысячи раз. Все эти попытки были безуспешными.

 

 

По статистике Билайн, мошенники чаще звонят мужчинам - в 59% случаев. Средний возраст вызываемых - 35-40 лет. Основные атаки нацелены на москвичей - доля Москвы в рейтинге регионов, где живут потенциальные жертвы мошенников, достигает 25,7%. Другие популярные у мошенников регионы: Санкт-Петербург, 5%; Ставрополь - 3.6%; Казань - 3.2%; Ростов-на-Дону - 3,1%.

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Петр Алферов:

«Мы постоянно совершенствуем алгоритмы нашей системы антифрода и запускаем новые продукты и сервисы для защиты наших клиентов от телефонного мошенничества и спама. Для B2C сегмента у нас с конца прошлого года работает Виртуальный помощник, а для бизнеса — Этикетка. Но мы защищаем не только своих абонентов, но и помогаем другим российским операторам проверять звонки при помощи облачной верификации. Уже более 300 операторов России подключились с помощью нашего облачного сервиса к системе антифрода от РКН. Мы будем и дальше развиваться и помогать коллегам бороться с этим злом. Мошенничество можно победить только совместными усилиями всего рынка».

Кстати, обратим внимание на эту цифру - 300 операторов предпочли подключиться к системе антифрода РКН не напрямую, а через ВымпелКом, красноречивое свидетельство "удобства" работы с госплатформой для небольших операторов. Что бы делали эти операторы, если бы их проблемы не взялся решать ВымпелКом?

Сегодня Билайн сообщает еще об одном событии из той же категории - борьбы с фродом и кибермошенничеством, о подписании на ПМЭФ2024 соглашения ВымпелКом и Сбарбанком. Со стороны билайна соглашение подписал генеральный директор компании Александр Торбахов, от Сбербанка — заместитель председателя Правления организации Станислав Кузнецов.

Стороны договорились бороться с кибермошенничеством вместе, применяя билайновские продукты и сервисы. Также компании договорились создавать новые инструменты и технологии противодействия злоумышленникам, исследовать и развивать модели искусственного интеллекта для выявления и противодействия телефонному мошенничеству и развивать киберграмотность клиентов.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов:

«Наше соглашение со Сбером — это важный шаг в борьбе с мошенниками. Вместе мы уже защищаем наиболее уязвимые категории наших клиентов — людей старшего возраста. Впереди еще более глобальная задача: сделать мобильную связь и интернет безопаснее для всех».

Для Билайна это не первое такое соглашение и сотрудничество, в 2023 году оператор подписал соглашение с Лабораторией Касперского. Стороны договорились обмениваться информацией и опытом в области передовых технологий и методов своевременного выявления и блокировки подозрительных звонков, что могло бы улучшить качество обслуживания клиентов.

Можно констатировать последовательность усилий Билайн по защите абонентов.

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теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам парнерства партнерские проекты

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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