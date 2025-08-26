Борьба с телефонным мошенничеством: Билайн предупреждает о типовых схемах атак на школьников и студентов

Борьба с телефонным мошенничеством: Билайн предупреждает о типовых схемах атак на школьников и студентов

26.08.2025, MForum.ru

Группа быстрого реагирования Билайна (ВымпелКом) провела анализ данных о вредоносной активности за последние годы и назвала Топ-3 способов, которые аферисты чаще других используют в преддверии 1 сентября. Знакомьтесь, рассказывайте младшим родственникам, берегите нервы и деньги.

⛔️ Мошенническая схема: "Звонок из приемной комиссии или деканата"

Абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из SMS. Далее с абонентом связывается «сотрудник Роскомнадзора / Росфинмониторинга / полиции» и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось. Чтобы защититься на будущее, ему нужно установить приложение банка для защиты от мошенников. Естественно это вредонос, который позволит мошенникам создать виртуальную копию банковской карты клиента с которой бесконтактно будут сняты деньги жертвы.

⛔️ Мошенническая схема: "Уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе"

Учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить. Ссылка фишинговая, с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на «Госуслугах», в банковском приложении и т. д.

⛔️ Мошенническая схема: "Предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе"

Еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке — под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в чат учеников / выпускников / абитуриентов.

Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через «Госуслуги».

Как действовать, если вы или ваши близкие стали жертвой какой-либо из мошеннических схем?

Если вы абонент Билайн, то можно связаться с группой быстрого реагирования компании. Она создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Если вы подозреваете, что вы или ваш ребенок — жертва одной из этих или любой другой мошеннической схемы, свяжитесь с группой с помощью электронного консультанта Билайна по номеру 0611 либо в чате мобильного приложения. Компания обещает, что сотрудники оперативно подключатся и постараются вам помочь.

Самая лучшая защита от проблем с мошенниками - не попадаться на их уловки. Для этого, в частности, желательно повысить уровень внимательности и осторожности при пользовании интернетом и телекоммуникациями. И обязательно подключить здравый смысл.

5 простых правил "коммуникативной гигиены"

🔸Не общайтесь с незнакомцами по телефону, в мессенджерах и соцсетях.

🔸Никогда не диктуйте по телефону SMS-коды и не включайте демонстрацию экрана по чьей-то просьбе.

🔸Не переходите по ссылкам от незнакомцев и вообще по любым ссылкам из сообщений и писем, которые выглядят подозрительно.

🔸Помните, что настоящие сотрудники госучреждений никогда не решают важные вопросы по телефону или в мессенджере.

🔸Сразу кладите трубку, если собеседник пытается давить, торопить или угрожать.​

теги: борьба с телефонным мошенничеством Билайн Вымпелком

© Алексей Бойко, MForum.ru

