Антифрод: ВымпелКом представил годовую статистику по борьбе с мошенниками

MForum.ru
27.12.2023,
Облачные услуги сейчас востребованы массово, это стимулирует все большее число участников рынка к их предоставлению. По мере роста конкуренции, выбор между услугами становится все более непростым делом. Сертификация и аттестация - известные способы подтверждения качества предоставляемых услуг. Вымпелком рассказывает о нескольких полученных аттестатах, заключениях и сертификатах, которые подтверждают защищенность beeline cloud на очень высоком уровне.
Директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов:
С 1 января по 25 декабря 2023 года антифрод система билайна позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 млн 133 тысяч клиентов. В среднем атака мошенника в 2023 году длилась: 2 мин 48 сек. Самая долгая атака продолжалась 2,5 ч. Чтобы дозвониться до абонентов мошенники потратили около 3,3 млн минут.
Основная часть потенциальных жертв от мошеннических действий это жители крупных городов (1 место – Москва, 2 место – Санкт-Петербург, 3 место - Казань).
Средний возраст потенциальной жертвы около 45 лет, при этом мужчин среди них 59%, женщин, соответственно, 41%. Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин — 48 лет.
К сожалению, пока все российские операторы не будут подключены к антифрод-платформе, объем спама вряд ли сократится, несмотря на значительные усилия, предпринимаемые операторами большой четверки. С другой стороны, если бы не эти усилия, волна фрода была бы еще больше, сейчас мошенникам приходится искать все новые "точки входа", а затем терять немало времени на попытки дозвона, причем доля успешных дозвонов у них падает, а дозвонившись, зачастую им остается общаться с роботами.
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теги: антифрод билайн ВымпелКом
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