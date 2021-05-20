Микроэлектроника: Qualcomm расширила функционал модемной системы Snapdragon X65 5G Modem RF

20.05.2021, MForum.ru

У Qualcomm - две важных новости. Одна - это про новый процессор приложений в 700-й серии, вторая касается модернизации модемной системы X65 5G, об этом сейчас и поговорим. Основные изменения - улучшена энергоэффективность решения и расширена поддержка несущих в миллиметровом диапазоне (mmWave), что требовалось, прежде всего, Китаю, но и другим, кто имеет достаточно денег для развития 5G mmWave пригодится.

Обновленная система поддерживает полосы пропускания по 200 МГц в диапазонах mmWave, а также обеспечивает поддержку mmWave в SA режиме (автономный режим работы сети 5G). Snapdragon X65 поддерживает агрегацию до 1 ГГц в диапазоне миллиметровых волн, и агрегацию до 300 МГц в диапазонах sub-6 с использованием частотного (FDD) и временного разделения (TDD). Это может давать на мобильном устройстве пиковые скорости до 10 Гбит/c, если оператор располагает соответствующим частотным ресурсом.

Одновременно с повышением потенциала решения в плане скоростей и пропускной способности, обеспечено также существенное повышение энергоэффективности решения за счет набора новых энергосберегающих технологий Qualcomm 5G PowerSave 2.0, отвечающая 3GPP Rel.16. Техника повышения UE-Assisted Information, UAI, позволяет терминалу и базовой станции обмениваться информацией, чтобы эффективно управлять такими параметрами связи, как число несущих, выделенная полоса пропускания, уровни сигналов, термальная эффективность. Такой подход позволят оптимизировать использование сетевых ресурсов в зависимости от приложения или контекста.

Обновленная система поддерживает полосы пропускания по 200 МГц в диапазонах mmWave, а также обеспечивает поддержку mmWave в SA режиме (автономный режим работы сети 5G). Snapdragon X65 поддерживает агрегацию до 1 ГГц в диапазоне миллиметровых волн, и агрегацию до 300 МГц в диапазонах sub-6 с использованием частотного (FDD) и временного разделения (TDD). Это может давать на мобильном устройстве пиковые скорости до 10 Гбит/c, если оператор располагает соответствующим частотным ресурсом.

Одновременно с повышением потенциала решения в плане скоростей и пропускной способности, обеспечено также существенное повышение энергоэффективности решения за счет набора новых энергосберегающих технологий Qualcomm 5G PowerSave 2.0, отвечающая 3GPP Rel.16. Техника повышения UE-Assisted Information, UAI, позволяет терминалу и базовой станции обмениваться информацией, чтобы эффективно управлять такими параметрами связи, как число несущих, выделенная полоса пропускания, уровни сигналов, термальная эффективность. Такой подход позволят оптимизировать использование сетевых ресурсов в зависимости от приложения или контекста.

Наглядная демонстрация преимуществ подхода программно-обновляемой архитектуры X65. По мере доработок софта, может улучшаться работа уже выпущенных устройств. Сейчас идет сэмплирование Snapdragon X65. Коммерческая доступность устройств на базе этого модема ожидается в конце 2021 года.

Чем хороша компания Qualcomm. Она не просто выбрасывает на рынок новый чип - делайте, с ним, что хотите. Но практически сразу же предоставляет также и так называемые референсные дизайны. То есть предоставляет разработки, на основе которых с минимальной доработкой можно выпускать различные терминальные устройства.

На картинке выше - примеры референсного дизайна X65 и X65 5G M.2. Такой же комплект есть для X62 и X62 5G M.2. Формат M.2 удобен, например, для встраивания в ПК и ноутбуки.

В общем, Qualcomm продолжает демонстрировать хорошую динамику и высокие технологии. Конкуренция обостряется, но коллегам из Apple, Samsung и MTK предстоит еще немало потрудиться, чтобы сделать что-то аналогичное X65 5G.

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