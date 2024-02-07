Антифрод: В борьбе с мошенниками армия операторов несет потери

07.02.2024, MForum.ru

На форуме "Цифровая экономика", зам. минцифры Александр Шойтов представил ряд любопытных цифр, некоторые из которых не сразу, но все же удалось расшифровать. Сегодня эту тему разбирает и Анна Устинова, Ведомости.



Слайд из презентации Дмитрия Угнивенко

К системе Антифрод подключилось более 700 операторов связи. Это примерно половина от общего числа тех, кто должен подключиться. С марта компаниям могут начать начислять штрафы за неподключение. А один из операторов собирается публично называть особо злостных нарушителей.

Всего по подсчетам РКН в РФ действует 1351 оператор, который должен подключиться к платформе.

Большая тройка эта сделала еще в декабре 2022 года, Tele2 - в 1q2023.

Забавно, что в презентации другого замминистра - Дмитрия Угнивенко названа другая цифра - 9000 операторов связи в РФ. Из них - 106 операторов мобильной связи и 90 виртуальных. Как вам такие ударные количества?

Пришлось разматывать клубочек и искать, что бы это значило. По данным источника в одном из правительственных ведомств, в 9000 - основная масса это "лицензиаты", компании, получившие лицензии на оказание услуг связи, но не оказывающие коммерческих услуг. Таких "мертвых душ" - абсолютное большинство.

И это еще не предел, в РКН насчитывают 10 тысяч лицензиатов с 28 тысячами лицензий. Так что при желании чиновники могут называть самые разные цифры, говоря об "операторах".

В РКН насчитывают 1200 операторов, оказывающих услуги голосовой телефонной связи (включая виртуальных) - вот они и должны подключаться к Антифроду, подключился пока что 731 оператор.

Мой комментарий:

Отдельные операторы вряд ли готовы к новым техническим требованиям. У небольших операторов связи могут возникать сложности по подключению, поскольку не все они располагают персоналом, достаточно компетентным, чтобы соблюсти технические регламенты, необходимые для подключения к платформе. К тому же для кого-то из таких операторов камнем преткновения может стать необходимость закупки дополнительного оборудования, чтобы «вписаться» в требования.

Что будет дальше?

Невыполнение требований РКН по присоединению может привести к тому, что операторам начнут выписывать штрафы до 1 млн руб на юрлицо. Могут и отозвать лицензию (скорее всего это тоже будет делаться, особенно, если не получится взять штраф). И выходов будет два - все же как-то умудриться зайти на платформу, например, через посредника (услуги по подключению к Антифроду предлагает, как минимум один из операторов сотовой связи), либо продать свой "голосовой" телефонный бизнес, либо прекратить оказание соответствующих услуг.

В целом, с учетом роста стоимости лицензий с 7 тысяч до 1 млн рублей, нет сомнений, что малых операторов государство выдавливает с рынка. Их число неминуемо сократится. В выигрыше от этого окажутся операторы покрупнее и государство - управлять крупным и средним бизнесом, конечно, проще чем мелким. Будет ли это к лучшему для населения? Посмотрим... но немало людей потеряют свой источник дохода, им придется искать новые способы заработка. В целом заметен выраженный тренд на все большую зарегулированность телеком-бизнеса в России.

Вернусь к строке "106 операторов мобильной связи".

Хотя глядя на слайд не каждый догадается, что 90 виртуалов "сидят" внутри этого числа, они в него посчитаны. Кто же остальные 16?

Кроме всем известных 7 российских операторов сотовой связи: МТС, МегаФон, билайн, Tele2, Мотив, Летай (Таттелеком), Вайнах Телеком, есть еще обладатели более, чем одной лицензии (вероятно, Скартел, Скайлинк), а также операторы "территорий".

Не буду критиковать отношение к цифрам у чиновникам. Им привычнее считать бумажные лицензии, а не реальных участников рынка. Но, зная, как это устроено, стоит и к остальным цифрам относиться с пониманием, что и они могут подсчитываться не так, как считают операторы или наблюдатели рынка. Вспомнить хотя бы оптимистичные подсчеты РЭС вместо учета базовых станций или сайтов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: антифрод аналитика

--