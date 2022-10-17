Антифрод: Вымпелком поборется с мошенниками с помощью новой антифрод-платформы

MForum.ru

Антифрод: Вымпелком поборется с мошенниками с помощью новой антифрод-платформы

17.10.2022, MForum.ru

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ВымпелКом разработал систему верификации вызовов (АФП - антифрод платформу), которая должна стать еще одним барьером против столь распространенного на сегодня вида мошенничества, каким стала подмена номера. Новая антифрод-система может также помочь в защите от звонков-сбросов, борьбе со спам-трафиком и ddos-атаками.

 

 

Кроме модуля антифрода в системе действует также блок банковского антифрода. Платформа интегрирована с решениям других операторов связи, в том числе с платформой словенской компании Hexagon Group, которую закупили и используют некоторые российские операторы связи.

Антифрод-платформа билайна способна, по данным компании, обрабатывать порядка 5 тысяч запросов в секунду (150 млн в сутки). Статистика показывает, что количество блокированных вызовов в сутки составляет около 4,8 млн, причем на обработку одного вызова уходит не более 50 мс. После проведенной в июле 2022 года интеграции платформы билайн с АФП других операторов, удалось защитить абонентов билайна от 26.8 млн нежелательных вызовов.

Как сообщает оператор, разработанная ВымпелКом платформа позволяет обеспечивать верификацию вызовов, поступающих из сетей других сотовых операторов РФ, блокировку вызовов по спискам, маршрутизацию, ведение черных списков номеров мошенников. В системе применяется алгоритм, который выявляет спамеров по количеству вызовов с одного номера. Платформа может проверять нахождение абонента в роуминге, обеспечивать мониторинг активности абонентов в сетях 2G / 3G / LTE, проверять текущее соединение абонентов и контролировать уровень пропускной способности.

Игорь Бардинцев, вице-президент билайна по работе с данными:

"Билайн - один из основных транзитных операторов в России, который в период динамических изменений в отрасли, помогает своим партнерам очистить голосовой трафик от подмен номеров и фрода. Система, которую мы используем для этих целей, - наша собственная разработка. Она не зависит от внешних поставщиков и обслуживается нашими специалистами, что в нынешних условиях является огромным преимуществом в сравнении с зарубежными продуктами. Планируем и дальше совершенствовать свою платформу для импортозамещения критически важных решений в отрасли».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком билайн бизнес Вымпелком услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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