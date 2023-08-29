Финтех. Безопасность: МТС предлагает защиту от кредитов и уведомления об утечках персональных данных

MForum.ru

Финтех. Безопасность: МТС предлагает защиту от кредитов и уведомления об утечках персональных данных

29.08.2023, MForum.ru

Услуга ФинЗащита адресована не только абонентам МТС, но всем, кто переживает за то, что на их паспортные данные могут попытаться "повесить" кредит или микрозаем.

Услуга работает так - если на имя абонента пытаются взять кредит, сообщение об этом придет по SMS. Сообщения приходят и в том случае, если кто-то запросил доступ к кредитной истории клиента. А еще ФинЗащита предупредит, если МТС или ее партнер по оказанию услуги получат информацию о том, что данные клиента утекли в даркнет или появились где-то в сети. Кроме предупреждения, в рамках услуги будут присланы рекомендации - какие меры предпринять.

 

 

Еще одна опция в рамках услуги - возможность следить за качеством кредитной истории, в частности, будут приходить уведомления о просроченных задолженностях. Если погашать их оперативно, это позволит поддерживать свой кредитный рейтинг.

Абоненты могут выбирать между вариантами подписки - на месяц, полгода и на год. При подписке сразу на год скидка будет максимальной, а при подключении до 30 сентября обещан еще и бесплатный период на полгода.

В рамках подписки каждому клиенту доступен ЛК в котором будет хранится информация о кредитной истории клиента.

Партнером МТС в этом проекте является компания DLBI, сервис выявления утечек данных и мониторинга даркнета.

Услуга, наверное актуальная, хотя вряд ли можно говорить о 100% защите.

Вместе с тем, хотелось бы взаимодействовать не с последствиями проблем, а предупреждать их возникновение. Если бы все кредиты и микрозаймы по закону следовало бы оформлять через общедоступный блокчейн, проблем с мошенниками стало бы намного меньше. Но, это, конечно, пожелания не к оператору, а к законодателям.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС финтех нетелеком услуги

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

31.03. [Новости компаний] Конспекты: МТС. Экосистема. Ребрендинг. Конспект выступления Вячеслава Николаева / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] Итоги: МТС отчиталась за 4q2022 / MForum.ru

03.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2021 и за весь 2021 год. Красивые цифры из прошлого / MForum.ru

23.12. [Новости компаний] Гейминг: Сотрудничество NUUM и СофтКлаб поможет перевести маркетплейс на стадию масштабирования / MForum.ru

23.11. [Новости компаний] NUUM / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
Вчера 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...
Вчера 16:41 ABloud Тема: МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы (25.07.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Маркетинг. Розница. МТС] МТС первой в России открыла предзаказ на iPhone 15 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, ...
25.08.2023 15:02 ABloud Тема: Брянская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Брянская область. МТС] ТС оцифровала ледовый дворец «Брянск» к Первенству национальной молодежной хоккейной лиги 25 августа 2023 г., Брянск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...
25.08.2023 10:24 ABloud Тема: республика Тыва (28.08.2011)
[Развитие сетей. Тыва. МегаФон] Сайлыг на новой скорости: МегаФон повысил качество связи для сельчан 25 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В сумоне Сайлыг Чеди-Хольского кожууна ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru

25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru

22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru

17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru

14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: