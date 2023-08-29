Финтех. Безопасность: МТС предлагает защиту от кредитов и уведомления об утечках персональных данных

29.08.2023, MForum.ru

Услуга ФинЗащита адресована не только абонентам МТС, но всем, кто переживает за то, что на их паспортные данные могут попытаться "повесить" кредит или микрозаем.

Услуга работает так - если на имя абонента пытаются взять кредит, сообщение об этом придет по SMS. Сообщения приходят и в том случае, если кто-то запросил доступ к кредитной истории клиента. А еще ФинЗащита предупредит, если МТС или ее партнер по оказанию услуги получат информацию о том, что данные клиента утекли в даркнет или появились где-то в сети. Кроме предупреждения, в рамках услуги будут присланы рекомендации - какие меры предпринять.

Еще одна опция в рамках услуги - возможность следить за качеством кредитной истории, в частности, будут приходить уведомления о просроченных задолженностях. Если погашать их оперативно, это позволит поддерживать свой кредитный рейтинг.

Абоненты могут выбирать между вариантами подписки - на месяц, полгода и на год. При подписке сразу на год скидка будет максимальной, а при подключении до 30 сентября обещан еще и бесплатный период на полгода.

В рамках подписки каждому клиенту доступен ЛК в котором будет хранится информация о кредитной истории клиента.

Партнером МТС в этом проекте является компания DLBI, сервис выявления утечек данных и мониторинга даркнета.

Услуга, наверное актуальная, хотя вряд ли можно говорить о 100% защите.

Вместе с тем, хотелось бы взаимодействовать не с последствиями проблем, а предупреждать их возникновение. Если бы все кредиты и микрозаймы по закону следовало бы оформлять через общедоступный блокчейн, проблем с мошенниками стало бы намного меньше. Но, это, конечно, пожелания не к оператору, а к законодателям.

пресс-релиз

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теги: МТС финтех нетелеком услуги

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