Финтех. Безопасность: МТС предлагает защиту от кредитов и уведомления об утечках персональных данных

MForum.ru
29.08.2023,
Услуга ФинЗащита адресована не только абонентам МТС, но всем, кто переживает за то, что на их паспортные данные могут попытаться "повесить" кредит или микрозаем.
Услуга работает так - если на имя абонента пытаются взять кредит, сообщение об этом придет по SMS. Сообщения приходят и в том случае, если кто-то запросил доступ к кредитной истории клиента. А еще ФинЗащита предупредит, если МТС или ее партнер по оказанию услуги получат информацию о том, что данные клиента утекли в даркнет или появились где-то в сети. Кроме предупреждения, в рамках услуги будут присланы рекомендации - какие меры предпринять.
Еще одна опция в рамках услуги - возможность следить за качеством кредитной истории, в частности, будут приходить уведомления о просроченных задолженностях. Если погашать их оперативно, это позволит поддерживать свой кредитный рейтинг.
Абоненты могут выбирать между вариантами подписки - на месяц, полгода и на год. При подписке сразу на год скидка будет максимальной, а при подключении до 30 сентября обещан еще и бесплатный период на полгода.
В рамках подписки каждому клиенту доступен ЛК в котором будет хранится информация о кредитной истории клиента.
Партнером МТС в этом проекте является компания DLBI, сервис выявления утечек данных и мониторинга даркнета.
Услуга, наверное актуальная, хотя вряд ли можно говорить о 100% защите.
Вместе с тем, хотелось бы взаимодействовать не с последствиями проблем, а предупреждать их возникновение. Если бы все кредиты и микрозаймы по закону следовало бы оформлять через общедоступный блокчейн, проблем с мошенниками стало бы намного меньше. Но, это, конечно, пожелания не к оператору, а к законодателям.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС финтех нетелеком услуги
--
Публикации по теме:
31.03. [Новости компаний] Конспекты: МТС. Экосистема. Ребрендинг. Конспект выступления Вячеслава Николаева / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Итоги: МТС отчиталась за 4q2022 / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2021 и за весь 2021 год. Красивые цифры из прошлого / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Гейминг: Сотрудничество NUUM и СофтКлаб поможет перевести маркетплейс на стадию масштабирования / MForum.ru
23.11. [Новости компаний] NUUM / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru