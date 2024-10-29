Финтех: МТС запустила мобильные платежи по QR-кодам через приложение Мой МТС

MForum.ru
29.10.2024,
Пока что этот функционал доступен только владельцам смартфонов под Android, но до конца года обещают сделать поддержку и для устройств под iOS.
Важная особенность - приложение Мой МТС дает возможность совершать платежи с помощью разного вида QR-кодов, всего в пару кликов - как с лицевого счета абонента, так и с карты любого российского банка.
Как найти услугу в приложении - в главном меню или на главной страницы следует выбрать раздел Деньги, Оплата по QR-коду. Далее - сканируем код камерой телефона, выбираем источник списания средств. Есть поддержка покупок в рассрочку.
МТС обещает до конца 2024 года добавить возможность оплаты по QR-кодам в странах "популярных туристических направлений".
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теги: МТС услуги финтех МойМТС оплата по QR-кодам
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