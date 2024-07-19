ИТ: В RAEX поставили МТС на второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области ИКТ за 2023 год

MForum.ru

ИТ: В RAEX поставили МТС на второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области ИКТ за 2023 год

19.07.2024, MForum.ru

Выручка МТС в сфере ИТ в 2023 году составила 174,6 млрд руб., увеличившись почти на 40% год к году. Основной вклад внесли такие вертикали, как Финтех, B2B и Медиа.

 

 

Кроме МТС в рэнкинг вошли 50 компаний. По оценке аналитиков RAEX, суммарные доходы участников в 2023 году выросли на 27% и составили 722,5 млрд рублей, при этом почти 85% от этой суммы приходится на ТОП-10 рейтинга. Главным драйвером по-прежнему остается импортозамещение, а ключевыми сегментами роста выручки - разработка программного обеспечения и развитие ИТ-услуг.

«Мы постоянно совершенствуемся во всех направлениях бизнеса как за счет улучшения уже существующих продуктов, так и с помощью запуска новых, актуальных для рынка решений. Увеличение числа экосистемных клиентов до более чем 15 млн человек это наглядно демонстрирует. Качество наших сервисов во многом зависит не только от скорости разработки и внедрения технологий, но и от непрерывного повышения уровня компетенций команд внутри экосистемы. Это многоуровневая работа в долгую, которую мы, будучи ведущей ИТ-компанией, не прекращаем уже много лет, благодаря чему уверенно держимся на лидерских позициях ведущих рейтингов», - прокомментировал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

Три звездочки рядом с числом в столбце "численность специалистов за 2023 год" означают, что указано общее число работников компании.

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теги: МТС айти ренкинги

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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