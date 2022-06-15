IT: Ренкинг крупнейших IT-компаний рынка РФ

MForum.ru
15.06.2022,
TAdviser представил ренкинг крупнейших IT-компаний, работающих в России.
В 2021 году эта отрасль была на подъеме - объем достигал 2.2 трлн руб, а рост за года составил 20%.
В 2022 году все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, но в целом можно гадать только о размере потерь рынка из-за санкций - сожмется ли он на 10%, на 20% или более.
Сокращение объемов рынка неизбежно, даже с учетом бурного роста проектов импортзамещения и роста спроса на кибербезопасность. Поддержка ИТ со стороны государство, возможно, сдемпфирует сокращение объемов, но не предотвратит.
Итак, какие компании видят лидерами ИТ-рынка России по итогам 2021 года (версия TAdviser).
В списке есть и иностранные компании, которые работали на российском рынке в 2021 году. Многие из них уже покинули Россию или "приостановили" свою деятельность на российском рынке. Любопытно, что в списке нет Яндекса, хотя встречается Яндекс.Облако.
На второй картинке собраны самые быстро растущие IT компании (опять же в версии TAdviser).
В целом можно наблюдать следующую картину - российский рынок был насыщен зарубежными компаниями. После их ухода образовалась многомиллиардная брешь. Не все получится заменить быстро, но для ряда игроков уход развитых конкурентов - это окно возможностей - можно попробовать занять нишу ушедших из РФ компаний, переманить персонал, оставшийся без дела.
Сделать это будет не просто. Одно из условий будущих побед — задуматься о своей видимости на рынке, о маркетинге. О том, чему в прошлые годы, зачастую уделялось слишком мало внимания.
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теги: айти ай-ти ренкинги рейтинги участники рынка тренды
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