IT: Ренкинг крупнейших IT-компаний рынка РФ

MForum.ru

IT: Ренкинг крупнейших IT-компаний рынка РФ

15.06.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

TAdviser представил ренкинг крупнейших IT-компаний, работающих в России.

В 2021 году эта отрасль была на подъеме - объем достигал 2.2 трлн руб, а рост за года составил 20%.

В 2022 году все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, но в целом можно гадать только о размере потерь рынка из-за санкций - сожмется ли он на 10%, на 20% или более.

Сокращение объемов рынка неизбежно, даже с учетом бурного роста проектов импортзамещения и роста спроса на кибербезопасность. Поддержка ИТ со стороны государство, возможно, сдемпфирует сокращение объемов, но не предотвратит.

Итак, какие компании видят лидерами ИТ-рынка России по итогам 2021 года (версия TAdviser).

В списке есть и иностранные компании, которые работали на российском рынке в 2021 году. Многие из них уже покинули Россию или "приостановили" свою деятельность на российском рынке. Любопытно, что в списке нет Яндекса, хотя встречается Яндекс.Облако.

На второй картинке собраны самые быстро растущие IT компании (опять же в версии TAdviser).

В целом можно наблюдать следующую картину - российский рынок был насыщен зарубежными компаниями. После их ухода образовалась многомиллиардная брешь. Не все получится заменить быстро, но для ряда игроков уход развитых конкурентов - это окно возможностей - можно попробовать занять нишу ушедших из РФ компаний, переманить персонал, оставшийся без дела.

Сделать это будет не просто. Одно из условий будущих побед — задуматься о своей видимости на рынке, о маркетинге. О том, чему в прошлые годы, зачастую уделялось слишком мало внимания.

Пресс-релиз компании

Ренкинг Топ-100

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: айти ай-ти ренкинги рейтинги участники рынка тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Cisco и ее конкуренты жалуются на недополученные миллиарды долларов из-за нехватки электронных компонентов / MForum.ru

02.12. [Новости компаний] Облачные сервисы: ВымпелКом и DataFort запускают на базе ЦОД в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу / MForum.ru

16.11. [Новости компаний] Айти: МТС внедрила биометрическую систему контроля доступа на складе в Ростове-на-Дону / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Айти: МТС и BI.ZONE предлагают взять под защиту от кибератак веб-приложения российских компаний / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Айти: ВымпелКом запустил единое централизованное решение мониторинга IT-инфраструктуры / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 19:32 ABloud Тема: IoT / IoE (12.02.2015)
[IoT. Электроэнергетика. МегаФон] МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике 15 июня 2022, пресс-релиз, через MForum.ru. МегаФон будет сотрудничать с ...
Сегодня 15:58 ABloud Тема: eSIM (19.08.2018)
[eSIM. Совместные проекты] «Связной» и Tele2 займутся развитием технологии eSIM 15 июня 2022, Москва, Россия, пресс-релиз через MForum.ru. Технологический ретейлер «Связной» и Tele2, российский ...
Сегодня 11:18 ABloud Тема: Голосовое управление (30.09.2019)
[Голосовые помощники. Операторские. МегаФон] МегаФон запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями 15 июня 2022, пресс-релиз МегаФон, через MForum.ru. МегаФон разработал ...
Сегодня 10:42 ABloud Тема: ИТ. Информационные технологии (15.09.2012)
[IT. Участники рынка. Ренкинги] TAdviser представил рейтинг крупнейших ИТ-компаний, работающих в России, оценил объем и перспективы ИТ-рынка Пресс-релиз, TAdviser, Москва, 15 июня 2022 года, через ...
Сегодня 09:04 ABloud Тема: Армения (04.12.2007)
[Кадры. МТС Армения | Viva-MTS] В Viva-MTS новый генеральный директор 15 июня 2022 г., Москва, пресс-релиз через MForum.ru – Совет директоров ЗАО «МТС Армения» (Viva-MTS), 100% дочерней компании ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах / MForum.ru

15.06. [Технологии] Компоненты: На рынке чипсетов MediaTek лидирует в штуках, Qualcomm – в деньгах / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72 представлен в 5G и 4G версиях / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G42 со Snapdragon 680, 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Moto G62 5G представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (1) станет продуктом Made in India / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 замечен на пресс-фото / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3T представлен официально / MForum.ru

07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Tecno POP 6 с 6,1-дюймовым дисплеем HD+ и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации POCO C40 / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Европейский Oppo Reno 8 Lite 5G стал ребрендингом Oppo Reno 7 Lite 5G / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 Pro представлен официально / MForum.ru

03.06. [Общество] Это интересно: Опубликован ТОП-5 кнопочных телефонов / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: