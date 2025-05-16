IT: МТС Web Services (МТС) сообщила о запуске MWS Tables – b2b-платформы no code на основе таблиц

MForum.ru
16.05.2025,
No code таблицы – современное, востребованное направление. Это сервис оперативного командного создания приложений без программирования. Множество возможных сценариев использования должны повысить эффективность управления данными, улучшить автоматизацию бизнес-процессов.
Пользователи MWS Tables могут создавать персональные пространства, электронные таблицы, дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, а также настраивать оповещения и анализировать данные.
Платформа поддерживает интеграцию с CRM, ERP и прочими системами через встроенный API.
Внутренний текстовый редактор «Страницы» позволяет совместно с коллегами создавать и редактировать тексты, добавлять разметку. Клиенты также могут собрать персональную коллекцию из100 шаблонов, применять их в разных рабочих пространствах и делиться своими разработками с другими пользователями на специальном маркетплейсе. А с помощью конструктора правил для форм можно настраивать условия показа и скрытия элементов, управлять доступом к редактированию, выстраивать логические цепочки для полей.
Платформа MWS Tables может быть развернута как на инфраструктуре клиента, так и в частном облаке от MWS. Запуск SaaS-решения для широкого круга пользователей компания обещает летом 2025 года.
«MWS Tables - полноценная экосистема для работы с данными, которая позволяет отказаться от разрозненных решений в пользу единого сервиса. На нашей платформе всего в несколько кликов можно создать из обычной таблицы новый инструмент как для небольшой команды, так и для целой корпорации. В эффективности многочисленных сценариев использования MWS Tables убедились десятки тысяч наших сотрудников и сотни участников бета-тестирования, поэтому теперь мы готовы представить полноценный продукт внешнему рынку», — прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.
MWS Tables — это логичное развитие трендов, наблюдаемых во всем мире. Учитывая опыт Airtable, Notion и других лидеров рынка, можно надеяться на то, что платформы на основе no-code таблиц от МТС окажутся востребованными на российском рынке. Особенно, если покупатели смогут убедиться, что это решение предлагает удобство, масштабируемость и глубокую интеграцию с другими системами.
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теги: айти nocode MWS
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