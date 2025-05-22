IT: Билайн и ICL Services переводят госслужащих ЛО на российское ПО

22.05.2025, MForum.ru

В Ленобласти продолжается переход органов исполнительной власти на российское ПО (в рамках указа президента РФ №166). Заказчик - Оператор электронного правительства Ленобласти (ОЭП), генподрядчик - ПАО ВымпелКом, технологический партнер - компания ICL Services.

Рабочие станции, которыми пользуются госслужащие, переводят на РЕД ОС с пакетом Р7-Офис.

Проект охватывает более 2300 рабочих мест в 46 органах исполнительной власти, включая ключевые комитеты правительства области. Проведен аудит существующего парка техники, ПО и периферии, сформированы технические требования, разработан "стандарт импортзамещенного АРМ".

Для управления рабочими местами внедряется система Колибри-АРБ, разработка ICL Serivices. Она позволит централизованно устанавливать и обновлять ОС, управлять ПО, контролировать соответствие АРМ системным и отраслевым требованиями.

Сейчас завершается формирование "базового образа ОС", подготовка к установке, резервному копированию, настройке рабочих мест, поддержка пользователей РЕД ОС будет проводиться через выделенную линию техподдержки и форму обратной связи.

Азат Фахрутдинов, замдиректора по развитию бизнеса ICL Services:

«Этот проект стал для нас логичным шагом после масштабной трансформации ИТ-инфраструктуры госорганов Республики Татарстан, которую мы реализовывали вместе с Минцифрой региона. Мы продемонстрировали, что переход на отечественные ОС в госструктурах – это реальная задача, если подойти к ней системно. Сейчас, в Ленинградской области, мы использовали весь накопленный опыт, от глубокой аналитики инфраструктуры до развертывания собственной системы централизованного управления АРМ».

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теги: B2O Ленобласть российское ПО айти

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