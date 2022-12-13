NB-IoT: МТС IoT Hub переехал на ПО собственной разработки

13.12.2022, MForum.ru

МТС объявляет о переводе платформы интернета вещей МТС IoT Hub на собственное ПО, которое заменяет иностранные решения при разработке продуктов NB-IoT.







Перевод платформы на собственное ПО, позволил МТС сделать ее работу независимой от зарубежных сетей и внешних событий. Компания также говорит о стабильности работы платформы и повышении безопасности ее использования, а также о том, что вывод продуктов на рынок ускорился в 6 раз. В итоге выручка от продаж оборудования с поддержкой NB-IoT и сервисов на базе МТС IoT Hub выросла на 70%. По состоянию на текущий момент, с платформой работает более 10 тысяч устройств.

Задача платформы МТС IoT Hub - обеспечить продуктам возможность для быстрого подключения умных устройств, получения с них телеметрии, управление этими устройствами и дополнительная аналитика на основе этих данных.

На собственной платформы МТС IoT HUB разрабатываются системы умного дома МТС и другие девайсы компании с поддержкой NB-IoT. МТС также перевела на МТС IoT HUB системы умного дома МТС и основные продукты на основе технологии IoT экосистемы МТС: Цифровой водоканал; Цельсиум; Умная кнопка.

«Наша команда завершила масштабную работу по построению собственной платформы интернета вещей, которая полностью заменит иностранные решения. К обновленной платформе будут подключены все выпущенные и готовящиеся к запуску устройства NB-IoT и умного дома. В данный момент мы сфокусировались на подключении внутренних продуктов, но в следующем году планируем расширяться на весь внешний рынок для партнерских интеграций, чтобы сделать выбор для наших пользователей по-настоящему большим», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС NB-IoT IoT российское ПО отечественное ПО