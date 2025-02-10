Развитие сетей: МТС рассказала о работе IoT направления Цифровая недвижимость

10.02.2025, MForum.ru

В 2024 году компания «оцифровала» более 30 жилых комплексов для 25 застройщиков в Московском регионе, Владивостоке, Омске, Орле, Петровавловске-Камчатском, Ставрополе и в других городах. В 2025 году в рамках проекта будет оцифровано еще 50 ЖК, включая, например, ЖК Шагал и Voxhall в Москве, Зеленая река в Омске, Счастье в Кольцово – в Новосибирске.

В 2024 году это направление МТС выросло в 2 раза, количество клиентов – в 3 раза.

В жилье эконом-класса наиболее востребованными услугами стали: создание мобильного приложения и умных систем доступа, систем видеонаблюдения в реальном времени. Девелоперы жилья комфорт-класса чаще интересовались функционалом видеонаблюдения за территорией, умными домофонами. В бизнес-классе самой популярной услугой стало совершенствование «умных систем» до полноценных цифровых сценариев.

МТС реализует комплексные решения, включающие как оборудование AIoT, так и соответствующее ПО с последующей техподдержкой. Совместно с компанией Удобные решения (ГК Эталон), МТС представила универсальное приложение для управления инфраструктурой умной недвижимости и клиентским опытом.

В базовый набор входят: IP-домофоны, IP-видеокамеры, считыватели СКУД, умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем, оповещения об экстренных ситуациях, умные осветительные приборы, интеллектуальные приборы учета.

Ежемесячная аудитория мобильного приложения превысила 400 тысяч человек. Приложение позволяет создавать комьюнити внутри ЖК, управлять лифтами, домофонами, видеонаблюдением, проездом и другим оборудованием, а также автоматизировать сбор показаний приборов, обращений, оплаты и вызова специалистов на дом.

«Мы видим высокий спрос рынка недвижимости на цифровизацию. Доля домов с интеллектуальными элементами уже приблизилась к 10%, а спрос вырос в 3 раза. В начале этого года произошло знаковое событие для отрасли — совместно с АНО Умный МКД и другими ключевыми игроками рынка мы представили нацстандарты. В ГОСТах определена типовая архитектура и классификация цифрового жилья по уровню оснащения, а также разработаны требования к системам и оборудованию. Единые подходы позволят повысить доступность цифровых решений и сделать их внедрение повсеместным, а опыт пользователей — качественным. В 2026 году совместно с участниками рынка планируем продолжить работу по развитию рынка и усовершенствовать требования к безопасности жилья уже на этапе проектирования», — отметил руководитель центра IoT МТС Павел Федосов.

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теги: МТС айти цифровая недвижимость

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