IoT. IoV: МТС и Ecar Telematics подключили более 50 тысяч китайских автомобилей в России

05.09.2025,
МТС расширяет сотрудничество с Ecar Telematics (ООО Е-кар Рус). Компании договорились о внедрении телематических решений (IoV - Internet of Vehicles) в новые модели автомобилей Geely в ближайшие 2 года. Также стороны планируют предлагать решения и для других китайских автопроизводителей. На сегодня компании подключили к своим решением более 50 тысяч автомобилей FAW, Sinotruck и других.
Компании обеспечивают не только подключение автомобиля, но также поддержку мультимедийных и телематических сервисов, передачу данных. Внимание будет уделено использованию высокоскоростного мобильного интернета и автономной связи для автомобилей.
Это позволяет китайским автопроизводителям гарантировать работу цифровых функций в автомобилях, представленных на российском рынке (в той мере, в какой остается доступным мобильный интернет в России).
Работу автомобилей, подключенных к сети МТС, обеспечивает собственная CMP-платформа «M2M Менеджер», которая используется для управления миллионами IoT- и M2M-подключений в разных отраслях. В автомобильном сегменте платформа обеспечивает OEM централизованное управление SIM-картами, тарификацией и трафиком, а также поддерживает несколько APN для разных сервисов — телематики, OTA-обновлений и мультимедиа. Кроме того, в компании работает выделенная продуктовая команда, которая адаптирует IoV-сервисы под требования конкретных OEM, а круглосуточная служба поддержки на русском и английском языках обеспечивает взаимодействие с международными штаб-квартирами производителей.
«МТС уже более десяти лет удерживает лидерство в сегменте IoV. Сегодня более 90% подключённых автомобилей в России используют наши решения. В общей сложности на дорогах России - около 1,5 млн автомобилей с IoV-решениями МТС. Такой масштаб стал возможен благодаря одной из самых развитых сетей связи, так как LTE-покрытие МТС охватывает более 80% населённой территории страны. Мы видим, что телематика из дополнительной опции превращается в базовый стандарт для автомобильной отрасли, и в ближайшем будущем такие решения станут стандартом для всех моделей автомобилей прямо с конвейера. Для китайских автопроизводителей российский рынок стал значимым, поэтому мы делаем все возможное для обеспечения их цифровыми сервисами связи и платформенными решениями», — комментирует директор по продуктам бизнес-рынка МТС Ананченко Максим.
«Китайские автопроизводители ожидают от нас высочайшего качества и скорости внедрения решений. В России мы сотрудничаем только с лидером № 1 — МТС. Такое стратегическое партнёрство позволяет нам гарантировать, что все модели китайских автомобилей получат лучшие цифровые возможности», — отмечает председатель совета директоров Ecar Telematics Инь Цзяньхун.
В августе 2025 года о начале сотрудничества в области цифровизации автомобилей из Китая сообщали Билайн и China Telecom. Партнерство охватит ряд крупнейших производителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и других.
