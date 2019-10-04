Телеком: Конспекты. Александр Балюк, ВымпелКом. Пилотная зона 5G в Москве и другие инициативы Билайн в области 5G

04.10.2019, MForum.ru

3 октября 2019 года в рамках открытия М.Видео Electronics Show 2019 прошла пресс-конференция "Единая база данных и пилотные зоны 5G в Москве". Вашему вниманию - конспект выступления Александра Балюк, руководителя департамента развития систем доступа ОАО "ВымпелКом".

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Хотел бы, прежде всего, поблагодарить ДИТ Москвы за ту активную позицию, которую его сотрудники заняли в отношении внедрения в столице сетей 5G, за ту поддержку, которую нам, операторам, ДИТ оказывает. Думаю, коллеги согласятся, что без этой поддержки мы бы вряд ли смогли запустить те тестовые зоны, которые сейчас работают в Москве.

Что касается 5G в Билайн - на любую новую технологию мы всегда смотрим с трех различных точек. Во-первых, с точки зрения технологий, здесь мы общаемся с поставщиками оборудования инфраструктуры, с поставщиками абонентского оборудования, с поставщиками чипсетов. Стараемся очертить технологические границы нового поколения сетей связи. Второе направление, это оценка, что принесет новая технология государству, какие шаги следует предпринять для того, чтобы эта технология максимально быстро начала "работать". Третье, и, наверное, самое главное, посмотреть на новую технологию глазами абонента.

Абонентам по большей части все равно, какие у кого скорости, сколько гигабит в секунду, сколько миллисекунд задержка. Это, скорее, наши операторские соревнования. Абонентам важно, чтобы у них без тормозов грузились ролики, передавались фотографии родным и близким, была бы хорошая голосовая связь. Именно поэтому мы провели крупнейшую за всю историю модернизацию нашей московской сети, подняли ее до уровня 5G-ready (готовности к 5G) на 95%, абоненты это могут ощутить. Можете пользоваться, радоваться новому UX (пользовательскому опыту).

Кроме того, мы хотим показать нашим абонентам ту картину мира, которая будет через несколько лет, показывать те услуги, которыми они смогут пользоваться, если не сейчас, то через 1-2-3 года.

Именно поэтому мы уходим от демонстрации коннективити, как таковой (АБ: имеется в виду подключенность, пиковые скорости, доступные на терминале, подключенном в тепличных условиях типа один терминал на пустой сектор), к демонстрации коннективити + пользовательские кейсы.

В сентябре 2019 года в Музее Москвы мы продемонстрировали голографический звонок. В этом году мы запустили пилотную зону 5G в Лужниках, откуда впервые в России была проведена прямая трансляция демонстрации пользования привычными нам сервисами, но уже через сеть 5G.

Была показана разница в пользовательском опыте, возникающая при переходе из сети 4G в сеть 5G.

Буквально на прошлой неделе у нас был эксперимент в Сочи, где мы продемонстрировали несколько кейсов IIoT (промышленного интернета вещей), кейс из игровой индустрии (VR) и смартфон Samsung Galaxy S10 5G, работающий в сети Билайн 5G в миллиметровом диапазоне частот.

Показать проще, чем рассказывать, поэтому мы подготовили небольшой видеоролик о том, что мы делали в области 5G. видео

Все пилотные зоны будут расширяться, уже в этом году этот процесс начнется, в 2020 году продолжится. У нас есть несколько бизнес-инкубаторов, ориентированных на разработку кейсов 5G в различных областях - VR, AR, телемедицина, V2X (подключенные автомобили, умная дорожная инфраструктура), IIoT, в общем те направления, которые могут эффективно использовать сеть 5G. Технология 5G уже доступна, сейчас необходимо нарабатывать услуги, которые можно будет использовать на новых сетях. Результаты, получаемые в инкубаторах всех участников рынка, идут на пользу всему рынку. Создаваемому сейчас рынку.

В Москве у нас уже действует два инкубатора, в октябре запускаем экспириенс-центр в Сколково, который станет постоянной площадкой для стартапов, куда сможет прийти любой стартап, чтобы воспользоваться возможностями сети 5G и сети интернета вещей. Сеть NB-IoT развернута нами на всей территории Москвы. В Сколково мы также обеспечим стартапы инженерной поддержкой, дадим более глубокое понимание технологии. Приглашаем участвовать в этом проекте!

Подробнее о пилотной зоне ВымпелКом в Лужниках можно почитать здесь. Показ 5G ВымпелКом и Huawei в Москве в сентябре 2018 года. Часть 1, часть 2.

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Выступавшие на пресс-конференции:

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