Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G

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Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G

27.09.2018, MForum.ru

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Конспект выступления Василя Лацанича, генерального директора "Вымпелком" на показе фрагмента сети 5G в Музее Москвы компаниями ВымпелКом и Huawei.

Конспект выступления Василя Лацанича

ВЛ: Идея сегодняшней встречи - не удивить вас чем-то, чего вы еще никогда не видели. Вы видели высокие скорости, вы видели демонстрации 5G наших коллег по рынку. Единственное, что отличает демонстрации, проходившие до сегодняшнего дня и то, что вы увидете сегодня, это то, что сегодняшняя демонстрация основана на стандартизированном, практически коммерчески доступном оборудовании. Здесь нет специального лабораторного или демонстрационного оборудования. Это важно потому, что лабораторно можно показать почти все, что угодно. Для нас важно показать - что уже сейчас потенциально доступно нашему потребителю. Для нас важно, чтобы решение было доступным, масштабируемым.

Каким мы видим 5G? Ответить на вопрос непросто, ведь до сих пор вопрос остается, что называется "открытым", до конца он никем не проработан. Два года назад, даже год тому назад, мы часто слышали концепции, которые были доминирующими в то время. Мы их слышали на выставках, мы их слышали от наших поставщиков оборудования. Например, что 5G даст возможность реализовать самоуправляющиеся автомобили, 5G даст возможность реализовать дистанционную хирургию. Время показало, что такие концепции пока что так и остаются концепциями. Нет подтверждений ни тому, что они возможны только при помощи 5G, ни тому, что только эти концепции будут реализованы на базе 5G.

Вместе с тем, когда мы недавно посетили работающий участок сети 5G в Китае (на том же оборудовании, которое мы вам сегодня показываем), мы увидели, как 5G может быть использовано для улучшения работы того, что уже существует - доступа в интернет, более гарантированных средних скоростей, снижения задержек. И это основа для появления новых услуг, которые могут быть оказаны на базе 5g. Мы сделали свои предположения о том, какими могут быть эти услуги, как это может работать.

Конспект выступления Василя Лацанича

Телемедицина. Не новая уже тема. Для больных в критическом состоянии очень важна развития телекоммуникационная среда. Телемедицина - это не только дистанционное управление скальпелем робото-ассистированной системы, куда важнее банальная возможность быстрой передачи больших объемов медицинской информации, например, томограммы, возможность моментального анализа снимков МРТ/КТ. Возможность такого анализа с использованием ИИ не только в клинике. Когда человеку неожиданно становится плохо, это редко происходит в больнице. Зачастую существенные потери качества дальнейшей жизни или в целом жизни пациента происходят по дороге в больницу. Между тем, современная экстренная помощь пациенту основывается на том, что много важной предварительной работы можно выполнить еще на пути к пациенту или на его пути к клинике. И как раз для этого необходима сеть, способная пропустить через себя много информации, везде, где это требуется.

Новые виды коммуникации. Не буду останавливаться на этом пункте подробно. Но здесь и виртуальная, и дополненная реальности, новые игры и другие виды развлечений, для которых важны минимальные задержки и возможность передачи гигантских объемов информации.

Чуть более экзотические на сегодня вещи - это подключение через сеть 5G летающих беспилотников, а также наземного беспилотного транспорта. Пока это теория, пока нет автомобилей, которые не могут ездить без 5G, нет регуляторики, которая бы разрешала эксплуатацию дронов, при условии их подключения через 5G. Безусловно одно - сети 5G позволяют осуществить эти подключения лучше, нежели чем сети 4G/LTE.

Есть интересные кейсы автоматизации - производства, складов и т.п. Зачем это делать на 5G, если для этого можно использовать Wi-Fi? 5G лучше управляются, сети 5G отличает более высокая надежность, есть преимущества такого подхода.

Как мы движемся к 5G?

Василь Лацанич, ВымпелКом, о 5G

Для того, чтобы запустить 5G нужно прежде всего построить качественную сеть 4G/LTE. 2G прекрасен для голоса, но давно себя изжил, 3G успешно отработал и более не нужен, сейчас практически все инвестирование Билайн в инфраструктуру сети - это инвестирование в подсистему 4G/LTE. На 69% год к году увеличены инвестиции в развитие сети в 2q2018. Все, что можем, мы сейчас направляем только в LTE. Та же политика инвестирования будет действовать в 2019 году, скорее всего и в 2020-м, только после этого мы будем разделять инвестиции между вложениями в 5G и в 4G.

Не буду употреблять сейчас всякие сложные термины типо MIMO, massiveMIMO, скажу просто - мы работаем над улучшением сети 4G/LTE Билайн, над расширением ее пропускной способности, качества работы. Это наша подготовка к 5G, поскольку сети 4G будут выполнять роль подкладки, субстрата, на котором постепенно начнет расти 5G. Немало лет пройдет прежде, чем станет актуальна миграция из сети 4G в сеть 5G.

Мы все активнее работаем с IoT, запускаем поддержку NB-IoT. Пока что это точечные запуски в Москве и Новосибирске, но мы будем масштабировать эту деятельность, стараясь привлечь больше пользователей, расширить выбор кейсов.

Говоря о пилотных зонах, мы сегодня показываем первую пилотную зону 5G, это первый показ коммерчески доступного решения 5G, чем он и интересен. Пока что нас сдерживает развитие регуляторики. Надеюсь, что в ближайшем будущем, регуляторика будет нас не сдерживать, а помогать нам.

Если говорить о более отдаленном будущем, развитие сети не останавливается, не будет останавливаться. Сейчас только инвестиции в сеть ничего не решают, нужно развивать и дополнительные возможности, это развитие ИТ, это развитие услуг на стыке между ИТ и услугами телеком-оператора. Это облака, B2B комплексные решения, конвергентные решения и конечно перспективные технологии типа V2x и AR/VR.

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

ИА: Несколько слов о том, зачем вообще понадобился 5G, о том, какие сервисы можно развивать поверх этой технологии.

Каждые 10 лет в телекоме появляется новый стандарт. Каждый стандарт все лучше и лучше по скорости передачи данных и технология 5G в этом плане не исключение. Улучшен мобильный широкополосный доступ, скорости гигабитные. Отличие от других стандартов в том, что 5G - это не только "про скорость". Второе существенное отличие и преимущество - это возможность поддержать огромное количество подключений. Человечество ближайшего будущего - это общество, где все соединено со всем, интернет всего. Это требует возможности миллионов подключений на 1 кв.км. Это возможно в рамках технологии 5G и невозможно в рамках предыдущих технологий. Третий "кит" - это высокая надежность и низкая задержка передачи данных. Это важно для всех "критических" приложений, для телемедицины, для подключенных автомобилей и, тем более, подключенных летательных аппаратов.

Какие интересные идеи могут реализовываться на базе сетей 5G?

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

Что мы, как поставщик оборудования, видим в сетях операторов, которые сейчас тестируют или запускают сети 5G в различных странах мира? Сама по себе скорость доступа, как базовая услуга, дает очень многое. В тестах всегда речь о пиковых скоростях. Это 2 Гбит/c, это может быть даже 10 Гбит/c. Но это "на сайт". А о каких скоростях идет речь применительно к среднему абоненту? Huawei вчера заявил, что в 2019 году выпустит первый смартфон 5G, это будет аппарат с гибким экраном. На какие скорости сможет рассчитывать абонент с таким смартфоном в сети 5G? Наши расчеты показывают, что в сети 5G средние скорости будут достигать 100 Мбит/с на человека.

Что означают такие скорости? Доступность быстрого скачивания и онлайн просмотра видео. Для 4К видео достаточно 15-20 Мбит/c, даже 8К можно будет смотреть в сети 5G без лагов. Станет возможным 3D-видео и HD 360 градусов.

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

Второй кейс - это виртуальная и дополненная реальность. Считается что только рынок VR в 2021 году будет оцениваться в $18 млрд. Ожидается значительно число пользователей этими технологиями, как в B2C, так и в B2B - сотни миллионов к 2025 году!

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

Третий кейс - это замена фиксированного ШПД беспроводным. Технология 5G сделает этот сценарий реалистичным и даже привлекательным. В США уже запущены беспроводные сети 5G, которые они позиционируют как беспроводный ШПД для домохозяйств. В дом ставится CPE, по-сути, радиомодем 5G/Ethernet, и к этой сети, как к оптоволоконному Ethernet, можно подключать домашнюю сеть, но уже без необходимости тянуть к дому оптоволокно или какие-то провода.

В США и Западной Европе сейчас много домохозяйств, где есть "цифровое неравенство", где до сих пор нет фиксированного ШПД приемлемого качества. Сети 5G позволяют быстро дать в такие домохозяйства быстрый интернет, сравнимый с тем, который обеспечивает FTTH-подключение.

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

Четвертый кейс - это умное производство. Рынок будущего - это полуцифровой рынок, где важна гибкость и скорость переналаживания производство. Подключение производственного оборудования по радио - дает возможность такой быстроты и гибкости, сохраняя надежность и управляемость. Как ожидается, число подключений на производстве может начать оцениваться даже не в миллиардах, а в триллионах.

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

Кейс, связанный с транспортом. Уже сейчас летающие дроны активно используют для контроля инфраструктуры, в сельском хозяйстве и на производстве. Есть и эксперименты по их подключению к сетям сотовой связи 4G/5G. Сети 5G с их высокими скоростями доступа и низкой задержкой распространения сигнала - идеальное решение для работы с быстро перемещающимися по воздуху летающими беспилотниками.

Только у энергетиков уже накоплен гигантский опыт обследования линий электропередач с помощью летающих беспилотников. Аналогичный опыт есть у нефтяников, газовщиков, на химических заводах и так далее.

Есть гигантский потенциальны спрос и на рынке транспорта. Существенный момент состоит в том, что 5G, в отличие от всех предыдущих стандартов, позволяет пользователям, например, беспилотным автомобилям, связываться между собой в том числе и напрямую, без использования базовой станции, что особенно важно в случае, если базовых станций нет поблизости.

Существующие сложности, помимо отсутствия развитого покрытия 5G, связаны с недостаточной регуляторикой в этой области.

Игорь Акулинин, консультант Huawei, о перспективах 5G для бизнеса

Все больше операторов включаются в гонку к 5G, есть первые запуски, как пилотные, так и коммерческие. На основе запущенных сетей отрабатываются сценарии, дорабатывается регулирование.

Нельзя ожидать момента, когда "созреет" четкое видение в отношении того, каким в точности будет 5G. Точно так же запускались сети 2G, 3G. Зачастую даже компании, которые придумывали технологи и запускали их, ошибались в прогнозах, и сети использовались в конечном итоге не совсем так, как это ожидалось. Но ясно одно, телеком-сети - это очень важная основа для дальнейшего развития человечества. Это подтверждается, например, таким фактом. 54% всех патентов, выданных в Евросоюзе за последние 3 года, связаны с телеком-технологиями и IoT. Это количество, вне всяких сомнений, перейдет в качество, в качество нашего с вами будущего.

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теги: Вымпелком Билайн пятое поколение Huawei демонстрации инфраструктура инфраструктурный оператор

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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