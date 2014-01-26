Кто где в 5G. Обновляемая публикация

MForum.ru
31.12.2018,
Основное преимущество сетей 5G - не скорость скачивания данных. Намного важнее то, что к этим сетям можно будет подключить на несколько порядков больше устройств, что создает основу для внедрения самых разнообразных сценариев IoT (от англ. IoT - “интернет вещей”). Как ожидается, в ближайшие годы мы будем наблюдать экспоненциальный рост числа устройств, подключенных к интернету за счет сетей беспроводной связи - этого требует интернет вещей. Существующие сети 3G / 4G (LTE) не смогут обеспечить такие подключения в необходимом объеме.
2022
В ноябре 2016 года Ericsson обещает 550 млн подключений к сетям 5G к 2022 году. Максимум в размере четверти от всех подключений придется на Северную Америку, 10% - на Азиатско-Тихоокеанский регион. 65% распределятся между остальными регионами.
2018.01.11 Какие частотные диапазоны планируют использовать для развертывания систем 5G в мире
2017.08.18 Внедрение сетей 5G в частотных диапазонах ниже 6 ГГц. Взгляд Nokia (часть 1)
2017.01.09 Частоты для сетей 5G в Европе. Взгляд GSA.
2018.02 5G - основная тема MWC2018. Причины очевидны. В декабре 2017 года 3GPP приняла стандарт 5G NR. Это открыло операторам возможность закупать решения и теперь наверняка услышим о первых запусках сетей 5G NR в коммерческую эксплуатацию еще до конца 2018 года. Все ключевые элементы уже на месте. В частности готовы 5G инфраструктура (Ericsson, Huawei и другие), 5G чипсеты / модемы (Qualcomm). Это означает, что любой производитель, который закупит модем Qualcomm Snapdragon X50 5G сможет выпустить на его основе CPE или мобильный роутер. X50 будет доступен до конца 2018 года. А в 2019 году заявлена готовность мобильной платформы Snapdragon 855, что гарантирует выход на рынок целого ряда смартфонов 5G разных производителей на этой платформе.
5G - это прежде всего серьезный выигрыш в эффективности сетей, с себестоимостью предоставления услуг примерно в 1/10 от себестоимости, которая получается на сетях 4G/LTE / Borje Ekholm, гендиректор Ericsson.
2018.01 На январь 2018 года 113 операторов занимаются, или планируют заниматься, или получили лицензии на проведение 5G демонстраций, тестов или испытаний. Как минимум 35 операторов публично подтвердили планы внедрения 5G NR или 5G в 23 странах.
2017.07 Не менее 22 операторов сделали публичные заявления о планах внедрения технологии 5G в рамках сетей "предварительного стандарта" в 16 странах мира. / golos.io
Россия
Россия
В России частоты 3.65-4.15 ГГц на линии Спутник-Земля заняты военными, как и частоты 5.975-6.475 ГГц на линии Земля-Спутник (С-диапазон). Частоты 27.5-31 ГГц на линии Земля-Спутник (Ка-диапазон) пока не заняты военными, но контролируются ими, что создает проблему для их использования наземными сетями 5G. / cnews.ru
Россия, ВымпелКом
2017.12.29 ВымпелКом получил отказ на обращение в ГКРЧ за частотами для тестирования 5G. Просили 3.4-3.8 ГГц и 25.25-29.5 ГГц в Москве и МО, С.-П., ЛО, Воронежской, Самарской областях, Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. / cnews.ru
2014.11.19 ВымпелКом участвует в разработке 5G в рамках NGMN.
Россия, МегаФон
2017.07.05 Госкомиссия по радиочастотам выделила «МегаФону» полосы частот 3,4–3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц для опытного запуска 5G на ЧМ по футболу-2018.
2016.07.28 МегаФон и Nokia подписали меморандум о совместном развитии сетей 5G в России. Итогом партнерства станет тестирование новых решений в рамках совместных пилотных проектов и возможное строительство испытательного кластера 5G на российских стадионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
2015.11 Тестовые сети 5G планируются в 11 городах, где ожидаются игры FIFA 2018. Испытания будут включать M2M приложения и пользователей-людей. Вместе с Huawei.
Россия, МТС
2017.12.29 МТС получила отказ ГКРЧ на получение частот 27.5-28.35 ГГц в Москве, С.Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи. / cnews.ru
2016.05.19 МТС подписала соглашение с Nokia о сотрудничеств в области 5G. Тестовый сегмент сети будет развернут "на международных спортивных соревнованиях в России" в 2018 году.
2015.12.21 МТС и Ericsson объявили о планах сотрудничества в области 5G. В 2016 году начнутся совместные эксперименты. В 2017 году планируется испытать передачу данных в диапазоне 15 ГГц. Во время ЧМ2018 по футболу планируется тестирование решений 5G Ericsson.
Россия, Tele2
2016.09.05 Tele2 и Nokia договорились о развитии технологии 5G.
Россия, НИИТС
2017.12.29 НИИТС получил отказ в заявке в ГКРЧ на получение частот в диапазонах 24.25-27.5 ГГц, 31.8-33.4 ГГц, 40.5-42.5 ГГц, 66-71 ГГц на территории Москвы. / cnews.ru
Россия, Ростелеком (в лице дочек, объединенных в бренд Freshtel - Прогресс, Орион, Интерпроект, Столица)
2017.12.29 Компания Ростелеком получила отказ ГКРЧ на просьбу предоставить ей частоты 5G для тестирования. Компании запрашивали частоты в диапазонах 3.4-3.6 ГГц, 3.6-3.8 ГГц на территориях 7 регионов: Москва, Сколково, Красногорск, Казань, Иннополис, С.Петербург, Белогород, Шуя, Иваново, Калининград, Светлогорск. Любопытно, что "дочки" Ростелекома и без того владеют частотами в диапазонах 3.4-3.6 ГГц но под WiMAX. / cnews.ru
Весь мир
Австралия, регулирование
2017.12 В Австралии фокус развития 5G пока что сосредоточен на диапазоне 3400 МГц. Процесс распределения частот в этом диапазоне уже запущен. Регулятор Связи и Медиа Австралии (ACMA) обнародовала планы аукциона на частоты в диапазоне 3600 МГц для развертывания сетей 5G в октябре-декабре 2018 года, а также частот в оптическом диапазоне. В октябре-декабре 2019 года ожидается проведение аукциона в диапазоне 1500 МГц. В настоящее время Telstra и Optus используют диапазоны 26 ГГц и 73 ГГц для проведения тестов 5G.
Австралия, Telstra
2018.02 Telstra, Австралия, планирует запустить сеть 5G NR в 2019 году.
2017.11 Компания Telstra заявила, что вместе с Ericsson осуществила первый в мире сеанс передачи данных в сети 5G-NR в диапазоне 26 ГГц.
2015.11.19 Статус: полевые тесты, проверка концепций, тестирование радио, с марта 2015.
Австрия, регулирование
2017.12 В Австрии планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.
Аргентина, Movistar Argentina
2017.12 MovistarArgentinaзадействовал диапазон 28 ГГц для проведения лабораторных тестов 5G. Достигнуты скорости до 20 Гбит/c.
Бразилия, регулирование
2017.12 В Бразилии регулятор Anatel подтвердил пригодность диапазона 3500 МГц для 5G.
Бразилия, America Movil
2015.10.20 Ericsson поставит в Бразилию первую тестовую систему 5G. В 2016 году будет тестироваться IoT в системах 5G. В частности пройдут испытания виртуально-аппаратных систем, систем MiMo, ресурсов радиосети D2D, обеспечения уровня качества QoS и т.п.
Вьетнам, регулирование
2017.12 Во Вьетнаме планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.
Германия, Deutsche Telecom
2016.07.05 Huawei и Deutsche Telekom одержали победу в номинации «Самое выдающееся партнерство оператора и поставщика решений для тестирования и развития технологий 5G» в рамках престижной премии 5G World Awards 2016.
2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G.
2015.03.26 Deutsche Telecom запустила лабораторию 5G:haus. Компания Deutsche Telekom вместе с рядом исследовательских компаний, стартапов и вендорами оборудования сетевой инфраструктуры основала лабораторию инноваций в области 5G под названием 5G:haus.
Гонконг, регулирование
2017.12 Регулятор OFCA работает над обеспечением возможности использовать для 5G частоты в диапазонах 3.4-3.7 ГГц, 24.25 – 28.35 ГГц.2017.12 В Гонконге планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.
Индонезия, регулирование
2017.12 Регулятор BRTI работает над тем, чтобы можно было использовать для 5G частоты 28 ГГц. 2017.12 В Индонезии планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.
Ирландия, Vodafone
2018.02 Vodafone Ireland провела тестирование решения 5G. В Ирландии на сети Vodafon было задействовано решение Ericsson 5G NR, демонстрировался сценарий использования сети pre-5G для оказания телемедицинских услуг, а также предоставления услуг дополненной реальности для гейминга.
Испания, Vodafone
2018.02 Vodafone и Huawei совместно совершили первый в истории звонок на базе стандарта неавтономной архитектуры «нового радио» (Non Stand-Alone (NSA) 3GPP 5G NR) и суб-6 ГГц спектра. Испытание проводилась в тестовой сети в Испании в преддверии Всемирного мобильного конгресса, который открылся 26 февраля 2017 года.
В ходе испытания звонок в режиме реального времени на базе двойного подключения 4G/5G был совершен с использованием тестового устройства. Подключение типа «голосовая связь по интернет-протоколу» (VOIP) было установлено с использованием 4G, а затем передача данных происходила по технологии 5G. Инженеры также успешно протестировали видеозвонок высокой четкой (HD) в режиме реального времени по той же схеме.
Комплексная тестовая сеть 5G NR была построена для проведения испытания с использованием спектра 3,7 ГГц.
Италия, общая ситуация
2018.02 Nokia примет участие в тестах 5G в Милане на сети Vodafone (Италия) с использованием решения AirScale mMIMO (антенных устройств и процессора). Также Nokia примет участие в тестах 5G, проводимых компаниями Orange и Telefonica.
2017.12 Министерство экономического развития этой страны разрешила проводить тестирование пре-стандартных решений 5G. Пять операторов в стране выразили намерения проводить тесты 5Gв диапазоне 3600-3800 МГц. Также идут исследования и других частотных диапазонах, включая: 700 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц, 4650-4850 МГц, 15 ГГц, 24.25-29.5 ГГц, а также 70 ГГц.
Канада
2017.12 В Канаде намечено проведение аукциона в полосе 614-698 МГц, а также обсуждаются идеи проведения аукционов в диапазонах 28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц и 67-71 ГГц.
Китай
2018.01 В ноябре 2017 года Министерство промышленности и ИТ Китая (MIIT) сформировало частотный план для диапазонов 3300-3400 ГМц, 3400-3600 МГц, 4800-5000 МГц с тем, чтобы использовать их для систем 5G. Диапазон 3300-3400 МГц в Китае собираются применять только внутри помещений. Кроме того, группа IMT 2020 провела тесты верификации 5G. Первые две группы тестов уже завершены, третья будет продолжаться до сентября 2018 года. Большинство тестов проводились в C-диапазоне (в основном на частотах 3500 МГц), а отдельные – в диапазоне 26 ГГц. / MForum.ru по данным GSA.
Китай, China Mobile
2018.02 China Mobile планирует начать масштабные испытания 5G в 2q2018 сразу в 17 городах. При этом будет исследоваться 11 типов услуг, включая 4K видеостриминг, мобильную телемедицину и подключенные летающие беспилотники. Китайское правительство требует от операторов запустить сети 5G в коммерческую эксплуатацию до 2020 года. China Mobile планирует задействовать частоты 3.5ГГц для обеспечение покрытия и частоты 4.9ГГц для расширения пропускной способности сети. China Mobile намерена испытать работу mMIMO и слайсинга в условия масштабных сетей, а также другие реально востребованные услуги.
2018.02 Ericsson и China Mobile договорились о создании совместного центра IoT Acceleration (центра разработок в области IoT) в Китае для проведения исследований в области промышленного IoT на сетях 5G.
2016.08.21 Ericsson и China Mobile испытали беспилотник, подключенный к тестовой сети 5G. Подробностей в официальном сообщении для прессы компании Ericsson совсем немного, но все же тест достоен упоминания. Испытания проходили в Китае, в городе Уси в провинции Цзянсу. На коммерческой сети LTE компании China Mobile была развернута поддержка набора технологий связи 5G и поддержка хендоверов между несколькими базовыми станциями. Задержка распространения сигнала не превышала 15 мс.
2016.03.18 Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G. Заключен ряд соглашений в области связи 5G. Компании будут созадвать открытую платформу для тестирования новых продуктов и приложений. Сотрудничество компаний в области 5G началось в декабре 2015 года. Компании также решили развивать Open NFV Lab - открытую технологию, занимающуюся технологиями виртуализации сетевых функций и NovoNet. Была показана технология NB-IoT для отслеживания перемещения домашних животных.
Новая Зеландия
2017.12 Регулятор RSM планирует активности в диапазонах 600 МГц, 1427-1518 МГц, 3410-3690 МГц, 24.25-27.5 МГц.
Объединенное королевство
2014.07.29 Жители Лондона получат доступ к скоростям 5G в 2020 году
Объединенное Королевство, EE
2018.02 EE провела тесты архитектуры 5G. Испытывалось решение Huawei, достигались скорости 2.8 Гбит/c в направлении к абонентскому устройству (симулируемому), задержка распространения сигнала оказалась на уровне менее 5 мс при использовании виртуализованного ядра сети. В тестах было задействовано коммерчески доступное оборудование.
Пакистан, регулирование
2017.12 В Пакистане планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год. Вероятный диапазон - 3500 МГц.
Румыния, Orange
2018.01 В Orange планируют проведение теста 5G в Румынии, где изучат возможность дополнения или замены оптоволоконных сетей на беспроводные для B2C потребителей. В Orange уверены, что 5G - хорошая основа для оказания услуг фиксированного ШПД в пригородах, где развертывание сетей FTTB не всегда рентабельно. Пилотный проект намечен на 2018 год с такими партнерами, как Cisco и Samsung.
Сингапур, регулирование
В Сингапуре царит разнообразие частотных диапазонов, которые могут быть использованы для развертывания систем 5G. 800 МГц, 1427-1518 МГц, 3400-3600 МГц, 24.25-29.5 ГГц, 31.8-33.4 ГГц, 37-43.5 ГГц, 45.5-50.2 ГГц, 66-76 ГГц, 81-86 ГГц.
Сингапур, SingTel
2014.11.24 SingTel, Сингапур заключил с Huawei договоренность о совместной разработке и внедрении технологии 5G. Как ожидается, пилотные проекты начнутся в 2018 году.
США, регулирование
2017.12 В США еще в 2016 году было принято решение использовать для лицензируемых сетей связи частоты в диапазонах 28 ГГц, 37 ГГц и 39 ГГц (с полосой 3.85 ГГц), а также частоты 64-71 ГГц для нелицензируемых услуг. В ноябре 2017 года Федеральная комиссия Электросвязи (FCC) открыла дополнительные 1.7 ГГц в диапазоне 24 ГГц и 47 ГГц для построения сетей согласно выданным лицензиям. Также выполняются работы по выделению частотных присвоений в диапазонах 28 ГГц, 37 ГГц и 39 ГГц, а также в диапазонах от 64 ГГц до 71 ГГц.
В настоящее время операторы тестируют системы 5G в диапазонах 28 ГГц, 39 ГГц и 15 ГГц. Только некоторые из них тестируют также диапазон 2.5 ГГц.
В США завершен аукцион по распределению частот диапазона 600 МГц и идет его расчистка, есть планы развертывания сетей.
Выделены частоты 3550-3700 МГц для внедрений систем SAS (систем доступа к частотам), сейчас идет процесс утверждения.
Началась подготовка к распределению частотных диапазонов 3700-4200 МГц, 5.925-6.425 ГГц и 6.425-7.125 ГГц.
2018.02 Американский регулятор телеком-рынка FCC планирует провести аукцион по продаже частот в диапазоне 28ГГц в ноябре 2018 года. Вскоре после этого планируется проведение аукциона по распределению частот 24ГГц. В FCC также задумываются о возможностях выделения некоторых частот в диапазоне 3.7ГГц и 4.2ГГц для коммерческого использования в частных системах наземной связи. Заодно обещана доработка законодательства в области создания и размещения площадок для оборудования операторов сотовой связи вскоре после проведения частотных аукционов.
2016.07.16 FCC высвободила частоты для развития 5G в США. FCC объявила о высвобождении из под лицензирования следующих частотных полос: 27.5 - 28.35 ГГц (835 МГц); 37.0 - 38.6 ГГц (1.6 ГГц) ; 38.6 - 40.0 ГГц (1.4 ГГц), а также о создании нового нелицензируемого диапазона 64.0 - 71.0 ГГц (7 ГГц).
2015.10.23 FCC обсуждает изменения, необходимые для перехода к быстрому 5G. Идея в использовании частот 28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц и 64-71 ГГц. Обещают на Всемирной радиоконференции представить предложение по набору диапазонов.
США, AT&T
2018.02 AT&T станет первой в США компанией, запустившей сеть 5G? По крайней мере, так считает Рэнделл Стефенсон, гендиректор этого американского оператора. Запуск сети 5G намечен на конец 2018 года, об этом компания сообщила в своем отчете за 4q2017. Первоначально покрытие 5G-NR появится в дюжине американских городов.
Важно отметить, что недавно AT&T получила одобрение FCC на покупку компании FiberTower, обладающей лицензиями на частоты миллиметровых диапазонов - иметь такие частоты крайне важно для развития сетей с большой емкостью 5G.
В AT&T на первых порах не планируют подключать смартфоны 5G, первым пользователям сети подключение обеспечат фиксированные и мобильные роутеры, которые обеспечат возможность подключения к быстрому интернету, например, множества различных устройств в больницах.
США, Sprint
2018.02 Оператор Sprint намеревается быть первым, кто запустит "действительно" мобильные услуги 5G (не спрашивайте, что означает "действительно"). Это означает, что Sprint намеревается первым запустить 5G-NR в 2018 году или что клиентам компании придется ждать 2020 года, когда в 3GPP утвердят стандарт 5G?
В Sprint видят необходимым внедрять использование ИИ для управления работой приложений. Также компания видит много B2B применений сети 5G - от подключения беспроводных сенсоров, которые позволять задействовать даже на удаленных фермах умные системы ирригации до самоуправляемых транспортных средств.
США, Verizon
2018.02.12 Verizon, США, претендует на звание первого в мире оператора, который осуществил телефонный OTA-вызов (эфирный) с использованием решения 5G NR, работающего в миллиметровом диапазоне радиоволн. Тест прошел в городе Murrey Hill, Нью-Джерси. Использовалось сетевое решение Nokia 5G и прототип абонентского терминала 5G NR компании Qualcomm. Выполненный в форм-факторе смартфона, терминал оснащен фронт-эндом, отимизированным под миллиметровый диапазон волн.
В начале февраля 2018 года Verizon также осуществил успешный видеозвонок 5G, связавший Миннеаполис и Сеул, в которым на корейской стороне участвовали Samsung и KT.
Оператор анонсировал планы запуска услуг 5G NR в некоторых городах США до конца 2018 года.
2016.02.22 В целом Verizon Wireless намерена серьезно ускорить работы по подготовке к внедрению 5G в ближайшие месяцы, интенсифицировать обмен информацией с ведущими операторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конкуренты уже успели негативно высказаться о планах компании, указывая на то, что Verizon собирается заняться внедрением 5G еще до окончания работ по стандартизации, что может затем обернуться проблемами для клиентов компании. В Verizon не намерены менять планы - начало внедрения технологии 5G намечено на 2017 год. Для этого компания намеревается тесно работать, в частности, с такими партнерами, как Ericsson, Intel, Cisco, Nokia, Samsung и Qualcomm (обратим внимание на отсутствие в этом списке китайской Huawei). / mobileworldlive.com
2016.02.22 Nokia и Verizon испытали 5G в полевых условиях в США. 73 ГГц и 28 ГГц, полоса 1 ГГц, задержка около 1 мс.
2015.11.20 Идут лабораторные тесты. Полевые тесты планируется начать в 2016 году. Коммерческий запуск 5G возможен в 2017 году.
США, вендоры
2015.04.09 Nokia показала 10 Гбит/с в качестве демонстрации возможностей 5G. 10 Гбит/с по эфиру с использованием диапазоне 73 ГГц.
Таиланд, регулирование
2017.12 В Таиланде планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год. В Таиланде для систем 5G будет использоваться диапазон 2600 МГц.
Турция, Turk Telekom
2016.04.15 Nokia и Turk Telecom будут вместе развивать 5G и IoT. Компании договорились о совместном участии в развитии "программируемого мира". Фокус исследований будет сосредоточен на эволюции облачной архитектуры в ядре и RAN, которая позволит внедрить Network Slicing. В качестве первого шага к развитию и тестированию 5G в Турции будет внедрена технология LTE-A. Türk Telekom уже приступил к запускам LTE-A в Турции.
Финляндия
2015.02.21 В Финляндии планируют развернуть тестовую сеть 5G. В 2015 году началось сооружение тестовой сети 4G в Oulu -VTT Technical Research Centre of Finland и University of Oulu.
Франция, Orange
Orange планирует испытания и пилотные запуски сетей 5G в ряде европейских стран. Планируется изучать такие сценарии, как подключение к сети автономных автомобилей и поддержка предоставления услуг фиксированного ШПД на базе беспроводной сети 5G. Первые тесты запланированы на севере Франции (в Douai и Лилле), даты запусков не определены и зависят от того, насколько быстро выдаст соответствующее разрешение французский регулятор Arcep. Поставщиком решения выступает Ericsson. Для проведения тестирования работы сети 5G и самоуправляемых автомобилей заключено соглашение с Utac Ceram - эта компания занимается испытаниями и сертификацией самоуправляемых автомобилей во Франции. Тесты автоботов пройдут на тестовой трассе под Парижем.
<br>Orange работает с Nokia и Kathrein, занимаясь разработкой смарт-антенны, которая могла бы работать одновременно в сетях LTE и 5G. На февраль 2018 года решение существует в виде прототипа.
Чили, Claro Chile
2017.12 Claro Chile приступил к тестам в диапазоне 27 ГГц.
Южная Корея, регулирование
2017.12 В Южной Корее проходят обсуждения использования пре-стандартизованных сетей 5G и технологий во время Зимних Олимпийских игр 2018. Два крупнейших оператора страны – KTи SK Telekom планируют представить «действующие» сети “5G”. KT намеревается использовать диапазон 28 ГГц. SK Telecom также тестирует диапазон 28 ГГц для оказания услуг 5G, но также планирует задействовать диапазон 3500 МГц. / MForum.ru по данным GSA
2015.11 Статус: KT, SKT и LG. Министерство науки, ИКТ и планирования будущего разработали планы инвестирования в размере 68.2 млрд вон для того, чтобы к 2020 году запустить в коммерческую эксплуатацию сети 5G. Тесты планируются, начиная с 2017 года. Ограниченные запуски состоятся в рамках Зимней Олимпиады 2018 года в Pyeong Chang.
Южная Корея, SK Telecom
2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G.
2015.10.24 SK Telecom и Ericsson показали "слайсинг" сети 5G
Эстония, EMT
2015.02.19 EMT, Эстония планирует начало развертывания тестовой сети 5G в 2H2016. Ericsson - вероятный поставщик.
Япония, регулирование
2017.12 Министерство внутренних дел и связи (MIC) объявило, что официальными диапазонами для развертывания систем 5G стали: 3700 МГц, 4500 МГц (всего 500 МГц в диапазонах ниже 6 ГГц) и 28 ГГц (с полосой до 2 ГГц). Японские операторы используют для тестирования систем 5G самые разные частотные диапазоны, включая 3400-3600 МГц, 4500 МГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 39 ГГц и 70 ГГц.
Япония, KDDI
2017.09.25 Ericsson и KDDI заключили партнерское соглашение. Будет проведено тестирование сетей 5G на частоте 4.5 ГГц в нескольких городах Японии. В рамках тестирования будут проверяться действие сети 5G в диапазонах 4.5 ГГц и 28 ГГц, а также совместимость с LTE. Пилотный проект продлится до марта 2018 года, а предоставление коммерческих услуг начнется в 2020 году. В январе 2017 года Ericsson уже провел тесты на частоте 28 ГГц в Токио.
Япония, NTT DoCoMo
2018.02 Гендиректор NTT Docomo Kazuhiro Yoshizawa на MWC2018 рассказал о принятой стратегии 'Beyond' перехода к 5G. Запуск услуг намечен на 2020 в Токио, когда стартуют Олимпийские игры в Японии. Основная суть стратегии - опора на работу с партнерами. Цель - с первого дня работы предложить клиентам обширный набор услуг на базе новой технологии. Для реализации этих планов оператор запустил 5G Open Partner Partner Programme. В программе уже изъявили желание участвовать 610 компаний.
2018.02 Intel и NTT DoCoMo договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к 2020 году, когда стартуют Олимпийские игры в Токио. Intel обещает обеспечить 360 градусный 8К панорамные стримы по сети 5G, а также сенсоры для смарт-города и конечно самоуправляемые автомобили вместе с японскими операторами. Компания уже провела испытания передачи видео 4К со скоростью 1 Гбит/c в машину, движущуюся со скоростью 30 км/ч. Через два года эта технология будет еще более совершенной. 5G будет использоваться для сбора различной аналитики, для поддержки VR. К зимней Олимпиаде 2018 года Intel уже помог KT Corp. в запуске технологии 5G NR.
2018.01.19 Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo.
2016.11.14 Huawei проводит полевые тесты 5G в диапазоне 4.5 ГГц. Решение Huawei использует полосу 200 МГц в диапазоне 4.5 ГГц и 64 трансиверов, чтобы обслуживать 23 абонентских устройства, как статичных, так и мобильных. Достигалась пропускная способность в 11.29 Гбит/c (примерно 1 Гбит/c на абонентское устройство) с задержкой в 0.5 мс.
2015.11.19 Идут полевые тесты 5G. Запуск 5G в коммерческую эксплуатацию планируется к моменту проведения Олимпийских игр 2020 года (стадионы и зона обслуживания), в период 2022/2023 годов последует развертывание сетей, ориентированных на снижение задержек в высоких диапазонах частот.
2015.10.21 Huawei и DoCoMo показали 1.34 Гбит/с в демонстрации 5G. Средняя скорость - 1.34 Гбит/с (MU-MIMO), пиковая 3.6 Гбит/с при использовании 100 МГц и 10 Гбит/с при использовании канала 200 МГц.
Япония, Softbank
Полевые тесты 5G в Токио.
2017.09.25 Ericsson и KDDI заключили партнерское соглашение. Будет проведено тестирование сетей 5G на частоте 4.5 ГГц в нескольких городах Японии. В рамках тестирования будут проверяться действие сети 5G в диапазонах 4.5 ГГц и 28 ГГц, а также совместимость с LTE. Пилотный проект продлится до марта 2018 года, а предоставление коммерческих услуг начнется в 2020 году. В январе 2017 года Ericsson уже провел тесты на частоте 28 ГГц в Токио.
2016.08.21 Ericsson и China Mobile испытали беспилотник, подключенный к тестовой сети 5G. Подробностей в официальном сообщении для прессы компании Ericsson совсем немного, но все же тест достоен упоминания. Испытания проходили в Китае, в городе Уси в провинции Цзянсу. На коммерческой сети LTE компании China Mobile была развернута поддержка набора технологий связи 5G и поддержка хендоверов между несколькими базовыми станциями. Задержка распространения сигнала не превышала 15 мс.
2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G. Ericsson, Deutsche Telecom и SK Telecom заявили о создании партнерства с целью испытания трансконтинентальной сети 5G, которая соединит сети в Корее и Германии. В рамках соглашения планируется обеспечить оптимизированный опыт пользователя за счет обеспечения связности в услугах при поддержке роуминга между сетями 5G. Ericsson выступит основным поставщиком проекта, обеспечивая решения для таких технологий, как NFV, программно определяемая инфраструктура, распределенное облако и слайсинг сети.
2016.03.18 Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G. Заключен ряд соглашений в области связи 5G. Компании будут созадвать открытую платформу для тестирования новых продуктов и приложений. Сотрудничество компаний в области 5G началось в декабре 2015 года. Компании также решили развивать Open NFV Lab - открытую технологию, занимающуюся технологиями виртуализации сетевых функций и NovoNet. Была показана технология NB-IoT для отслеживания перемещения домашних животных.
2015.12.21 МТС, Россия и Ericsson объявили о планах сотрудничества в области 5G. В 2016 году начнутся совместные эксперименты. В 2017 году планируется испытать передачу данных в диапазоне 15 ГГц. Во время ЧМ2018 по футболу планируется тестирование решений 5G Ericsson.
2015.10.24 SK Telecom, Южная Корея и Ericsson показали "слайсинг" сети 5G
2015.10.20 Ericsson поставит в Бразилию (Americs Movil) первую тестовую систему 5G. В 2016 году будет тестироваться IoT в системах 5G. В частности пройдут испытания виртуально-аппаратных систем, систем MiMo, ресурсов радиосети D2D, обеспечения уровня качества QoS и т.п.
2015.03.05 KT Corp., Южная Корея заявляет о совместных с Ericsson исследованиях в области 5G. В ходе MWC2015 KT Corp. заявила о подписании протокола о намерениях сотрудничать в области развития и внедрения 5G с Ericsson. Планируется несколько направлений работ: планирование архитектуры сети, использования малых сот, построения гетерогенных сетей и исследования в области IoT. Будут затронуты вопросы стандартизации.
2018.02 Qualcomm Technologies, Inc., дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, и Huawei успешно провели тестирование технологии 5G NR на базе международного стандарта 3GPP R15 на предмет возможной совместимости на стадии разработки (IODT). Испытание, в рамках которого были использованы прототип абонентского терминала Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei, стало ключевым шагом, ускоряющим развитие экосистемы 5G NR на базе стандарта Release 15.
Испытание IODT – фундамент, гарантирующий совместимость абонентского терминала, RAN и ядра сети. Оно приближает коммерческое использование сетей и устройств 5G NR, и этот успех будет содействовать комплексной коммерциализации технологии 5G NR, включающей сети и устройства.
В ходе испытания совместимости и взаимодействия партнеры протестировали ключевые технологии нового стандарта 5G 3GPP NR, в том числе синхронизацию, кодирование канала, структуру фрейма и масштабируемые компоненты нумерологии OFDM между абонентским терминалом 5G NR и сетью в диапазоне 3,5 ГГц. Подробнее.
2018.02 Huawei и Vodafone совместно совершили первый в истории звонок на базе стандарта неавтономной архитектуры «нового радио» (Non Stand-Alone (NSA) 3GPP 5G NR) и суб-6 ГГц спектра. Испытание проводилась в тестовой сети в Испании в преддверии Всемирного мобильного конгресса, который открылся 26 февраля 2017 года.
В ходе испытания звонок в режиме реального времени на базе двойного подключения 4G/5G был совершен с использованием тестового устройства. Подключение типа «голосовая связь по интернет-протоколу» (VOIP) было установлено с использованием 4G, а затем передача данных происходила по технологии 5G. Инженеры также успешно протестировали видеозвонок высокой четкой (HD) в режиме реального времени по той же схеме. Комплексная тестовая сеть 5G NR была построена для проведения испытания с использованием спектра 3,7 ГГц. Подробнее
2018.02 Huawei и Vodafone протестировали возможность использования транспортных сетей 5G на базе IP Microwave. Vodafone и Huawei провели испытания, которые подтвердили, что традиционные IP-линии микроволновой связи останутся жизнеспособной технологией для транспортных сетей 5G. Тестирование показало, что в таких условиях может быть достигнута производительность на уровне 2,7 Гбит/с в одной IP-линии микроволновой связи с агрегацией 2x112 МГц каналов с одной вертикальной или горизонтальной поляризацией. В результате внешний высокочастотный (RF) блок впервые смог выйти на уровень производительности свыше 2 Гбит/с в одной поляризации. Усовершенствования модема и высокочастотного блока, произведенные инженерами Huawei, позволили команде исследователей добиться значения задержки на уровне 50 микросекунд. Подробнее.
2018.02 Huawei объявила о подписании 45 соглашений 5G MoU с операторами. Первые сети 5G на решении Huawei, как ожидается, будут запущены еще до конца 2018 года.
2018.02 Huawei и China Mobile на MWC продемонстрировали первое в мире ядро сети 5G на базе микросервисов и архитектуры SBA (Service-Based Architecture). Подробности.
2018.02 Huawei и Telefónica в ходе Всемирного мобильного конгресса продемонстрировали первый в мире VR-сервис с использованием комплексной (E2E) технологии 5G-слайсинга. Технология интерактивной виртуальной реальности (Interactive VR) будет использоваться в видеоиграх, образовании, развлечениях, телемедицине, промышленном дизайне и т.п., что создаст новые коммерческие возможности для операторов. Подробности
2016.11.14 Huawei проводит полевые тесты 5G в диапазоне 4.5 ГГц. Решение Huawei использует полосу 200 МГц в диапазоне 4.5 ГГц и 64 трансиверов, чтобы обслуживать 23 абонентских устройства, как статичных, так и мобильных. Достигалась пропускная способность в 11.29 Гбит/c (примерно 1 Гбит/c на абонентское устройство) с задержкой в 0.5 мс.
2015.11.19 Идут полевые тесты 5G. Запуск 5G в коммерческую эксплуатацию планируется к моменту проведения Олимпийских игр 2020 года (стадионы и зона обслуживания), в период 2022/2023 годов последует развертывание сетей, ориентированных на снижение задержек в высоких диапазонах частот.
2016.07.05 3GPP утвердила первый стандарт модели высокочастотного (6-100 ГГц) широкополосного канала 5G. За последние годы Huawei реализовала широкомасштабные проекты измерений в области высокочастотных каналов, в которые были включены все типичные частотные диапазоны, в том числе 8 ГГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 60 ГГц, and 73 ГГц, а также были собраны и проанализированы большие объемы данных измерений канала применительно к типичным сценариям развертывания, включая закрытые помещения, торговые центры, центр города и т.д. В 2016 году Huawei вместе с 15 отраслевыми партнерами и учебными заведениями написала и опубликовала экспертный доклад под названием «Модель канала 5G для частотных диапазонов до 100 ГГц», что стало важной исходной точкой для моделирования высокочастотных каналов 5G.
2016.07.05 Компания Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio. Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio, которое на MWC 2016 было предложено в качестве нового стандарта построения сети, ориентированного на будущую эволюцию. GigaRadio является ключевым звеном в цепочке инноваций компании, последовавшим за решениями распределенных базовых станций, SingleRAN и Blade Site. Доклад о решении GigaRadio доступен по ссылке, PDF, англ. яз.
2016.07.05 Huawei и Deutsche Telekom одержали победу в номинации «Самое выдающееся партнерство оператора и поставщика решений для тестирования и развития технологий 5G» в рамках престижной премии 5G World Awards 2016.
2016.06.23 Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G и NG-RAN. Сотрудничество в области 5G и NG-RAN охватывает инновационные проекты, связанные с CloudRAN, 5G Radio User Centric No Cell, 5G Core Re-Architect, Massive MIMO и направленные на повышение эффективности использования частотного спектра, а также создание облачной инфраструктуры. Эволюция архитектуры 5G Core и исследования по CloudRAN станут ключевыми сферами сотрудничества компаний Telefonica и Huawei.
2016.06.06 Huawei показала ряд технологий 5G с использованием макросот на открытой площадке. Huawei завершила первую фазу тестирования ключевых технологий 5G в серии эксплуатационных испытаний, организованных рабочей группой IMT-2020 5G. В апреле 2016 года в г. Чэнду (Китай) были проведены испытания макросот на открытой площадке с использованием целого ряда базовых технологий реализации и интегрированного радио интерфейса 5G. Результаты испытаний показали, что новая технология радио интерфейса 5G может значительно повысить эффективность использования спектра, отвечая различным сервисным требованиям, которые МСЭ-Р предъявляет к технологиям 5G.
2015.11 Тестовые сети 5G планируются в 11 городах, где ожидаются игры FIFA 2018. Испытания будут включать M2M приложения и пользователей-людей. Вместе с МегаФон, Россия.
2015.10.21 Huawei и DoCoMo показали 1.34 Гбит/с в демонстрации 5G. Средняя скорость - 1.34 Гбит/с (MU-MIMO), пиковая 3.6 Гбит/с при использовании 100 МГц и 10 Гбит/с при использовании канала 200 МГц.
2015.03.13 MWC2015: Huawei 5G апдейт, Yang Chaobin, Huawei, на руском языке. Хороший "ликбезовский" текст о том зачем нам 5G, когда его ожидать и чего в связи с этим ожидать.
2015.03.11 MWC2015: Huawei 5G update for media. Презентация Yang Chaobin CMO, Huawei Wireless Network Product Line на MWC2015.
2015.02.28 Huawei представит на MWC2015 новые технологии радиоинтерфейса 5G. Как справедливо отмечает Huawei в своем пресс-релизе, технология 5G станет ключевой темой на конгрессе MWC2015. Huawei ведет разработку различных перспективных радиотехнологий, среди которых особый интерес представляют технология неортогонального доступа на базе множественного доступа с разреженным кодом (SCMA) и мультиплексирование с фильтрацией ортогонального частотного разделения каналов (F-OFDM). Компания покажет свои разработки в Барселоне.
2014.11.24 SingTel, Сингапур заключил с Huawei договоренность о совместной разработке и внедрении технологии 5G. Как ожидается, пилотные проекты начнутся в 2018 году.
2018.01.19 Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo.
2016.09.05 Tele2 и Nokia договорились о развитии технологии 5G. Tele2 и Nokia договорились сотрудничать для ускорения развития сетей мобильной связи 5G в России. Основные усилия будут сосредоточены в области развития технологий радиодоступа и приложений LTE-A и 5G, в частности, над оптимизацией передачи видео высокой четкости и автоматизации сетей.
2016.07.28 МегаФон и Nokia подписали меморандум о совместном развитии сетей 5G в России. Итогом партнерства станет тестирование новых решений в рамках совместных пилотных проектов и возможное строительство испытательного кластера 5G на российских стадионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
2016.05.19 МТС подписала соглашение с Nokia о сотрудничеств в области 5G. Тестовый сегмент сети будет развернут "на международных спортивных соревнованиях в России" в 2018 году.
2016.04.15 Nokia и Turk Telecom будут вместе развивать 5G и IoT. Компании договорились о совместном участии в развитии "программируемого мира". Фокус исследований будет сосредоточен на эволюции облачной архитектуры в ядре и RAN, которая позволит внедрить Network Slicing. В качестве первого шага к развитию и тестированию 5G в Турции будет внедрена технология LTE-A. Türk Telekom уже приступил к запускам LTE-A в Турции.
2016.02.22 Nokia и Verizon испытали 5G в полевых условиях в США. 73 ГГц и 28 ГГц, полоса 1 ГГц, задержка около 1 мс.
2015.04.09 Nokia показала в США 10 Гбит/с в качестве демонстрации возможностей 5G. 10 Гбит/с по эфиру с использованием диапазоне 73 ГГц.
2016.10.23 Qualcomm заявил о модеме Snapdragon X50 5G. Поддержка 5 Гбит/c; диапазон 28 ГГц; работа с антенными решетками. Также анонсирована коммерчески доступная сеть со скоростями 1 Гбит/c - Telstra, Австралия.
2016.09.24 Конспекты. Роль Qualcomm в 5G. Конспект выступления Юлии Клебановой, вице-президента по развитию бизнеса Qualcomm в Восточной Европе.
2017.07.14 В ходе полевых испытаний, используя на частотах суб-6ГГц предкоммерческую версию базовой станции 5G ZTE с такими ключевыми характеристиками 5G, как Massive MIMO, LDPC (low-density parity check, низкоплотностный код) и др., China Unicom достигла скорости передачи данных до 2 Гбит/c для одного однопользовательского устройства. Данные испытания проводились в городе Шэньчжэнь на частоте 3,5 ГГц с пропускной способностью полосы в 100 МГц.
2016.07.23 ZTE запускает 5G-ориентированное решение RAN следующего поколения - ZTE Cloud RAN. Решение разработано с целью реконструкции беспроводной сети на базе облачной процессорной платформы. Базируясь на объединенной платформе M-ICT (сочетающей в себе требования к информационным и коммуникационным сервисам), ZTE Cloud RAN представляет собой полностью виртуальную платформу RAN, беспрепятственно интегрирующую все виды доступа, включая 2G, 3G, 4G, WiFi, IoT и 5G, а также массовые соединения. Также, ZTE Cloud RAN основывается на архитектуре «платформа как услуга» (PaaS) и предоставляет открытые интерфейсы для третьих лиц, что позволяет операторам быстро развертывать различные сервисы в изменчивых условиях для построения успешной экосистемы. На данный момент ZTE заключила ряд стратегических соглашений с китайскими и глобальными клиентами и планирует коммерческое развертывание решения ZTE Cloud RAN во 2-м квартале 2017 года.
2017.09.04 Пять сценариев внедрения 5G в телекоме
2017.01.10 В новый 2017 год – с новым стандартом 5G. Обзор технологии и статус стандартизации
2017.01.09 Частоты для сете 5G в Европе. Взгляд GSA.
2018.01.19 Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo.
2017.09.21 Ericsson и KDDI заключили партнерское соглашение. Будет проведено тестирование сетей 5G на частоте 4.5 ГГц в нескольких городах Японии. В рамках тестирования будут проверяться действие сети 5G в диапазонах 4.5 ГГц и 28 ГГц, а также совместимость с LTE. Пилотный проект продлится до марта 2018 года, а предоставление коммерческих услуг начнется в 2020 году. В январе 2017 года Ericsson уже провел тесты на частоте 28 ГГц в Токио.
2017.08.18 Внедрение сетей 5G в частотных диапазонах ниже 6 ГГц. Взгляд Nokia (часть 1)
2017.07.14 В ходе полевых испытаний, используя на частотах суб-6ГГц предкоммерческую версию базовой станции 5G ZTE с такими ключевыми характеристиками 5G, как Massive MIMO, LDPC (low-density parity check, низкоплотностный код) и др., China Unicom достигла скорости передачи данных до 2 Гбит/c для одного однопользовательского устройства. Данные испытания проводились в городе Шэньчжэнь на частоте 3,5 ГГц с пропускной способностью полосы в 100 МГц.
2017.03.13 NSA 5G NR - как запустить 5G на год раньше всех. Всем известно, что первые запуски сетей 5G планируются на 2020 год, когда завершится стандартизация в 3GPP. Тем не менее, для особо нетерпеливых появилась лазейка в виде промежуточного стандарта 5G под названием NSA 5G NR (Non-Standalone NSA 5G New Radio).
2016.11.14 Huawei проводит полевые тесты 5G в диапазоне 4.5 ГГц. Решение Huawei использует полосу 200 МГц в диапазоне 4.5 ГГц и 64 трансиверов, чтобы обслуживать 23 абонентских устройства, как статичных, так и мобильных. Достигалась пропускная способность в 11.29 Гбит/c (примерно 1 Гбит/c на абонентское устройство) с задержкой в 0.5 мс.
2015.11.19 Идут полевые тесты 5G. Запуск 5G в коммерческую эксплуатацию планируется к моменту проведения Олимпийских игр 2020 года (стадионы и зона обслуживания), в период 2022/2023 годов последует развертывание сетей, ориентированных на снижение задержек в высоких диапазонах частот.
2016.10.23 Qualcomm заявил о модеме Snapdragon X50 5G. Поддержка 5 Гбит/c; диапазон 28 ГГц; работа с антенными решетками. Также анонсирована коммерчески доступная сеть со скоростями 1 Гбит/c - Telstra, Австралия.
2016.09.24 Конспекты. Роль Qualcomm в 5G. Конспект выступления Юлии Клебановой, вице-президента по развитию бизнеса Qualcomm в Восточной Европе.
2016.09.05 Tele2 и Nokia договорились о развитии технологии 5G. Tele2 и Nokia договорились сотрудничать для ускорения развития сетей мобильной связи 5G в России. Основные усилия будут сосредоточены в области развития технологий радиодоступа и приложений LTE-A и 5G, в частности, над оптимизацией передачи видео высокой четкости и автоматизации сетей.
2016.08.21 Ericsson и China Mobile испытали беспилотник, подключенный к тестовой сети 5G. Подробностей в официальном сообщении для прессы компании Ericsson совсем немного, но все же тест достоен упоминания. Испытания проходили в Китае, в городе Уси в провинции Цзянсу. На коммерческой сети LTE компании China Mobile была развернута поддержка набора технологий связи 5G и поддержка хендоверов между несколькими базовыми станциями. Задержка распространения сигнала не превышала 15 мс.
2016.07.28 МегаФон и Nokia подписали меморандум о совместном развитии сетей 5G в России. Итогом партнерства станет тестирование новых решений в рамках совместных пилотных проектов и возможное строительство испытательного кластера 5G на российских стадионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
2016.07.23 ZTE запускает 5G-ориентированное решение RAN следующего поколения - ZTE Cloud RAN. Решение разработано с целью реконструкции беспроводной сети на базе облачной процессорной платформы. Базируясь на объединенной платформе M-ICT (сочетающей в себе требования к информационным и коммуникационным сервисам), ZTE Cloud RAN представляет собой полностью виртуальную платформу RAN, беспрепятственно интегрирующую все виды доступа, включая 2G, 3G, 4G, WiFi, IoT и 5G, а также массовые соединения. Также, ZTE Cloud RAN основывается на архитектуре «платформа как услуга» (PaaS) и предоставляет открытые интерфейсы для третьих лиц, что позволяет операторам быстро развертывать различные сервисы в изменчивых условиях для построения успешной экосистемы. На данный момент ZTE заключила ряд стратегических соглашений с китайскими и глобальными клиентами и планирует коммерческое развертывание решения ZTE Cloud RAN во 2-м квартале 2017 года.
2016.07.16 FCC высвободила частоты для развития 5G в США. FCC объявила о высвобождении из под лицензирования следующих частотных полос: 27.5 - 28.35 ГГц (835 МГц); 37.0 - 38.6 ГГц (1.6 ГГц) ; 38.6 - 40.0 ГГц (1.4 ГГц), а также о создании нового нелицензируемого диапазона 64.0 - 71.0 ГГц (7 ГГц).
2016.07.05 3GPP утвердила первый стандарт модели высокочастотного (6-100 ГГц) широкополосного канала 5G. За последние годы Huawei реализовала широкомасштабные проекты измерений в области высокочастотных каналов, в которые были включены все типичные частотные диапазоны, в том числе 8 ГГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 60 ГГц, and 73 ГГц, а также были собраны и проанализированы большие объемы данных измерений канала применительно к типичным сценариям развертывания, включая закрытые помещения, торговые центры, центр города и т.д. В 2016 году Huawei вместе с 15 отраслевыми партнерами и учебными заведениями написала и опубликовала экспертный доклад под названием «Модель канала 5G для частотных диапазонов до 100 ГГц», что стало важной исходной точкой для моделирования высокочастотных каналов 5G.
2016.07.05 Компания Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio. Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio, которое на MWC 2016 было предложено в качестве нового стандарта построения сети, ориентированного на будущую эволюцию. GigaRadio является ключевым звеном в цепочке инноваций компании, последовавшим за решениями распределенных базовых станций, SingleRAN и Blade Site. Доклад о решении GigaRadio доступен по ссылке, PDF, англ. яз.
2016.07.05 Huawei и Deutsche Telekom одержали победу в номинации «Самое выдающееся партнерство оператора и поставщика решений для тестирования и развития технологий 5G» в рамках престижной премии 5G World Awards 2016.
2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G. Ericsson, Deutsche Telecom и SK Telecom заявили о создании партнерства с целью испытания трансконтинентальной сети 5G, которая соединит сети в Корее и Германии. В рамках соглашения планируется обеспечить оптимизированный опыт пользователя за счет обеспечения связности в услугах при поддержке роуминга между сетями 5G. Ericsson выступит основным поставщиком проекта, обеспечивая решения для таких технологий, как NFV, программно определяемая инфраструктура, распределенное облако и слайсинг сети.
2016.07.01 BT ставит на конвергенцию в рамках подготовки к внедрению 5G.
2016.06.23 Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G и NG-RAN. Сотрудничество в области 5G и NG-RAN охватывает инновационные проекты, связанные с CloudRAN, 5G Radio User Centric No Cell, 5G Core Re-Architect, Massive MIMO и направленные на повышение эффективности использования частотного спектра, а также создание облачной инфраструктуры. Эволюция архитектуры 5G Core и исследования по CloudRAN станут ключевыми сферами сотрудничества компаний Telefonica и Huawei.
2016.06.15 Forbes и Huawei представили экспертный доклад о сетях 5G. Анонс отчета на английском языке, который можно сказать по ссылке, указанной в заметке.
2016.06.06 Huawei показала ряд технологий 5G с использованием макросот на открытой площадке. Huawei завершила первую фазу тестирования ключевых технологий 5G в серии эксплуатационных испытаний, организованных рабочей группой IMT-2020 5G. В апреле 2016 года в г. Чэнду (Китай) были проведены испытания макросот на открытой площадке с использованием целого ряда базовых технологий реализации и интегрированного радио интерфейса 5G. Результаты испытаний показали, что новая технология радио интерфейса 5G может значительно повысить эффективность использования спектра, отвечая различным сервисным требованиям, которые МСЭ-Р предъявляет к технологиям 5G.
2016.05.19 МТС подписала соглашение с Nokia о сотрудничестве в области 5G. Тестовый сегмент сети будет развернут "на международных спортивных соревнованиях в России" в 2018 году.
2016.04.15 Nokia и Turk Telecom будут вместе развивать 5G и IoT. Компании договорились о совместном участии в развитии "программируемого мира". Фокус исследований будет сосредоточен на эволюции облачной архитектуры в ядре и RAN, которая позволит внедрить Network Slicing. В качестве первого шага к развитию и тестированию 5G в Турции будет внедрена технология LTE-A. Türk Telekom уже приступил к запускам LTE-A в Турции.
2016.03.18 Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G. Заключен ряд соглашений в области связи 5G. Компании будут созадвать открытую платформу для тестирования новых продуктов и приложений. Сотрудничество компаний в области 5G началось в декабре 2015 года. Компании также решили развивать Open NFV Lab - открытую технологию, занимающуюся технологиями виртуализации сетевых функций и NovoNet. Была показана технология NB-IoT для отслеживания перемещения домашних животных.
2016.02.22 В целом Verizon Wireless намерена серьезно ускорить работы по подготовке к внедрению 5G в ближайшие месяцы, интенсифицировать обмен информацией с ведущими операторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конкуренты уже успели негативно высказаться о планах компании, указывая на то, что Verizon собирается заняться внедрением 5G еще до окончания работ по стандартизации, что может затем обернуться проблемами для клиентов компании. В Verizon не намерены менять планы - начало внедрения технологии 5G намечено на 2017 год. Для этого компания намеревается тесно работать, в частности, с такими партнерами, как Ericsson, Intel, Cisco, Nokia, Samsung и Qualcomm (обратим внимание на отсутствие в этом списке китайской Huawei). / mobileworldlive.com
2016.02 Компании Huawei и Deutsche Telekom совместно представили прототип и экспериментальную модель, в которой была реализована функция многопользовательского слежения лучом (multi-user beam-tracking) с пиковой скоростью передачи данных 70 Гбит/с в смешанной среде прямой и непрямой видимости.
2016.02.22 Nokia и Verizon испытали 5G в полевых условиях в США. 73 ГГц и 28 ГГц, полоса 1 ГГц, задержка около 1 мс.
2015.12.21 МТС и Ericsson объявили о планах сотрудничества в области 5G. В 2016 году начнутся совместные эксперименты. В 2017 году планируется испытать передачу данных в диапазоне 15 ГГц. Во время ЧМ2018 по футболу планируется тестирование решений 5G Ericsson.
2015.11.19 GSA прогнозирует более 270 сетей 5G к 2025 году.
2015.10.24 SK Telecom и Ericsson показали "слайсинг" сети 5G
2015.10.23 FCC обсуждает изменения, необходимые для перехода к быстрому 5G. Идея в использовании частот 28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц и 64-71 ГГц. Обещают на Всемирной радиоконференции представить предложение по набору диапазонов.
2015.10.21 Huawei и DoCoMo показали 1.34 Гбит/с в демонстрации 5G. Средняя скорость - 1.34 Гбит/с (MU-MIMO), пиковая 3.6 Гбит/с при использовании 100 МГц и 10 Гбит/с при использовании канала 200 МГц.
2015.10.20 Ericsson поставит в Бразилию первую тестовую систему 5G. В 2016 году будет тестироваться IoT в системах 5G. В частности пройдут испытания виртуально-аппаратных систем, систем MiMo, ресурсов радиосети D2D, обеспечения уровня качества QoS и т.п.
2015.04.09 Nokia показала 10 Гбит/с в качестве демонстрации возможностей 5G. 10 Гбит/с по эфиру с использованием диапазоне 73 ГГц.
2015.03.26 Deutsche Telecom запустила лабораторию 5G:haus. Компания Deutsche Telekom вместе с рядом исследовательских компаний, стартапов и вендорами оборудования сетевой инфраструктуры основала лабораторию инноваций в области 5G под названием 5G:haus.
2015.03.26 Задумываясь о роли малых сот в 5G
2015.03.13 MWC2015: Huawei 5G апдейт, Yang Chaobin, Huawei, на руском языке. Хороший "ликбезовский" текст о том зачем нам 5G, когда его ожидать и чего в связи с этим ожидать.
2015.03.11 MWC2015: Huawei 5G update for media. Презентация Yang Chaobin CMO, Huawei Wireless Network Product Line на MWC2015.
2015.03.05 KT Corp. заявляет о совместных с Ericsson исследованиях в области 5G. В ходе MWC2015 KT Corp. заявила о подписании протокола о намерениях сотрудничать в области развития и внедрения 5G с Ericsson. Планируется несколько направлений работ: планирование архитектуры сети, использования малых сот, построения гетерогенных сетей и исследования в области IoT. Будут затронуты вопросы стандартизации.
2015.03.01 LG U+ заявляет о том, что ведет эксперименты с базовой станцией 5G, впервые в Южной Корее. Особенность распределенной базовой станции в том, что ее радиоголовка (RRH) вдвое компактнее радиоголовки LTE, использует более миниатюрные антенны, способна работать с полосой частот вплоть до 345 МГц, что позволяет поддерживать передачу данных со скоростями до 50 Гбит/с. Кроме того, энергопотребление базовой станции снижено вдвое по-сравнению с используемыми сегодня базами LTE. Базовая станция будет использоваться в пилотной сети в Сеуле, Южная Корея.
2015.03.01 MWC2015: В Южной Корее мобильный интернет вскоре станет еще быстрее
2015.02.28 Huawei представит на MWC2015 новые технологии радиоинтерфейса 5G. Как справедливо отмечает Huawei в своем пресс-релизе, технология 5G станет ключевой темой на конгрессе MWC2015. Huawei ведет разработку различных перспективных радиотехнологий, среди которых особый интерес представляют технология неортогонального доступа на базе множественного доступа с разреженным кодом (SCMA) и мультиплексирование с фильтрацией ортогонального частотного разделения каналов (F-OFDM). Компания покажет свои разработки в Барселоне.
2015.02.21 В Финляндии планируют развернуть тестовую сеть 5G. Тестовая сеть сооружается в Oulu, расположенном в Северо-Западной части Финляндии. Ее строят University of Oulu совместно с VTT Technical Research Centre of Finland. VTT будет работать с частной закрытой сетью, тогда как Университет планирует настроить сеть для открытого публичного доступа. В закрытой сети VTT намеревается протестировать и изучить потенциал и проблемы технологии. Общедоступная сеть, с другой стороны, позволит протестировать возможности сети пропускать интенсивный трафик. Работы по сооружению сети начнутся 18 февраля 2015 года. Как ожидается, переход к 5G станет в мире массовым к 2020 году.
2015.02.19 EMT, Эстония планирует начало развертывания тестовой сети 5G в 2H2016. Ясности по технологии пока нет. ВВероятный поставщик - Ericsson.
2014.12.15 ABI Research не включила Россию в число стран, которые, как ожидается будут лидерами по числу абонентов 5G в 2025 году
2014.11.24 SingTel, Сингапур заключил с Huawei договоренность о совместной разработке и внедрении технологии 5G. Как ожидается, пилотные проекты начнутся в 2018 году. МегаФон также заявил на прошлой неделе о планах показать 5G от Huawei на ЧМ по футболу в 2018. Аналогичные соглашения есть и у Ericsson, но с другими операторами.
2014.11.19 ВымпелКом участвует в разработке 5G
2014.07.29 Жители Лондона получат доступ к скоростям 5G в 2020 году
2013.11.21 Система беспроводной и мобильной связи 5G. Слайды презентации д-ра Afif Osseiran, Ericsson, показанные на ETSI Future Mobile Summit 21 ноября 2013 года.
2013.09.28 Матчасть: 500 Тбит/с на кв.км обеспечит сеть 5G
2013.09.01 METIS - европейский проект 5G. Базовые сведения
2013.03 В начале 2013 года Huawei объявила о запуске прототипа на базе E-band (73ГГц), где пиковая скорость передачи данных достигала 115 Гбит/с.
2012.10.09 Испытания 5G начнутся в UK в 2013 году
В прошлом, большинство технологий связи (CT от англ. communication technology) заметно отличались от информационных технологий (IT от англ. information technology). Однако, начиная с 2000-х, возник тренд на конвергенцию IT и CT, который отражает появление нового термина ИКТ - (ICT - от англ. information communication technology). Основная причина в том, что IT-индустрия подверглась беспрецедентно быстрому развитию, также потому, что многие ее достижения могут также быть внедрены в отрасли связи. При этом операторы получают возможность справиться с множеством проблем, требующих оперативного решения, которые возникли из-за постоянно возрастающих и меняющихся потребностей клиентов. В настоящее время, многие ожидают, что сети сотовой мобильной связи следующего за 4G поколения, будут формироваться на основе этого принципа конвергенции. Ожидается, что ключем к успеху 5G станет несколько перспективных технологий. (Источник: Junyu Lai, Software-defined cellular networking: a practical path towards 5G).
Что это за технологии?
- Программно-конфигурируемая сеть, SDN ;
- Облачные вычисления ;
- Виртуализация сети ;
- Виртуализация сетевых функций ;
- Динамическое выстраивание услуг (Dynamic Service Chaining)
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
Это обещает мэр Лондона Boris Johnson, который хотел бы, чтобы Лондон оказался в числе лидеров в области мобильного интернета 5G. Корреспонденту Daily Telegraph он заявил: «Лондон заработал репутацию технической столицы Европы, поэтому нам нужно быть уверенными, что каждый лондонец сможет получить быстрый мобильный доступ к интернету. Быстрое развитие «подключенности» в нашем городе – это ключевая часть плана развития инфраструктуры Лондона [в период с 2014 по 2050 годы]".
Об этом сообщает
Правительство Объединенного Королевства выделило 5 миллионов фунтов стерлингов Университету Суррея на разработку поддержки технологии 5G. Созданный в университете центр разработки 5G уже анонсировал соглашения о партнерстве с компаниями Samsung, Huawei и Fujitsu.
А что в Москве? Я не слышал, чтобы в ведомстве Собянина занимались этой темой. Может быть просто не в курсе. Не слышал, чтобы кому-либо в Москве выделили средства на участие в международных разработках 5G. Да и есть ли какая-либо команда, которая бы этим могла заниматься? Разве что в Айкоминвест. Или российские операторы Б4 всё же вовлечены в стандартизацию 5G в составе международных рабочих групп?
Билайн внедрил Flash CSFB на сети LTE в Самарском филиале. И намеревается внедрять данную технологию в других регионах страны. С Flash быстрее устанавливаются сеансы связи если голосовой вызов приходит или исходит с терминала LTE.
Эксперты ВымпелКом принимают участие в работе международного консорциума NGMN Alliance.
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«ВымпелКом» добавляет новые преимущества сетям LTE и готовится к внедрению стандарта 5G
19 ноября 2014 г. Москва, пресс-релиз, через MForum.ru. Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») первой среди операторов "большой тройки" успешно внедрила технологию Flash CSFB, которая значительно улучшает качество голосовой связи в сетях LTE. Это дает дополнительное преимущество пользователям нового поколения связи, наряду с высокими скоростями мобильного интернета. Технология Flash CSFB внедрена в коммерческой сети Самарского филиала, в ближайших планах компании - внедрение технологии в других регионах страны.
"Потребность в качественно новых ощущениях от пользования связью и мобильным интернетом постоянно возрастает, новое поколение связи набирает популярность очень быстро. За год количество пользователей LTE в сети "Билайн" выросло в 15 раз. Поэтому мы, как клиентоориентированная компания, не только ускоряем запуски сетей LTE в регионах России, но и обеспечиваем наилучший пользовательский опыт как с точки зрения новых скоростей мобильного интернета, так и с точки зрения качества голосовой связи. Примером этого является внедрение технологии Flash CSFB, благодаря которой наши Клиенты могут воспользоваться дополнительным преимуществом сети LTE "Билайн", недоступным пока абонентам других операторов "большой тройки" , - прокомментировал Андрей Патока, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ОАО "ВымпелКом".
Внедрение Flash CSFB является очередным шагом в реализации инновационной стратегии развития компании и внедрения перспективных технологий и стандартов связи для улучшения клиентского опыта. В рамках реализации данной стратегии, эксперты "ВымпелКом" принимают участие в работе международного консорциума NGMN Alliance, который в настоящий момент ведет исследования в области следующего поколения связи 5G и формирует требования к сетям связи этого стандарта, которые станут доступны абонентам в 2018-2020 гг. "ВымпелКом" готовится к развертыванию пилотных зон для испытания решений 5G на самой ранней стадии готовности этой технологии к тестированию, о чем есть договоренности с ключевыми поставщиками сетевого оборудования.
Для достижения порога в 100 млн абонентов 5G потребуется более 5 лет, уверены аналитики. Это медленнее, чем было в случае с LTE. Быстрый прирост абонентов начнется не ранее 2023 года.
Передовиками в области 5G по прогнозу аналитиков будут США, Китай, Япония, Южная Корея и Великобритания. /
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Исследовательский центр SK Telecom, Южная Корея, представил свой взгляд на архитектуру, технологию, услуги и спектр 5G. (v 1.0, 2014.10.20). Фрагмент перевода. Часть 1.
1. Введение
Голосовые услуги оставались в центре внимания телекома вплоть до появления технологий 3G. Инновационные технологии и эволюция услуг в рамках 4G привели к существенному смещению парадигмы в сторону ориентации на передачу данных. Последние тренды в области мобильной передачи данных показывают, что такие типы услуг, как мультимедийные и основанные на использовании интернета, которые ранее были доступны только в сетях фиксированной связи, теперь становится основным видом контента и услуг также и в сетях беспроводного доступа. Эти изменения в паттернах использования мобильного контента в процессе эволюции от 3G к 4G приводят к быстрому повышению скоростей передачи данных и разработке разнообразных новых услуг, которые позволяют сервис-провайдерам дифференцировать клиентский опыт. Технологическая эволюция продолжается и сейчас уже идут дискуссии на тему 5G с целью коммерциализировать технологию к 2020 году.
В настоящее время, ITU-R готовится сформулировать свое видение на конвергентные услуги 5G. Правительство Кореи также сформировало Creative 5G Mobile Strategy, в рамках которой будут представлены SNS, мобильные стереоизображения, интеллектуальные услуги, услуги сверхбыстрого ШПД, UHD / голограммы - в качестве базовых услуг. Вдобавок в некоторых странах, включая Корею, Евросоюз, Китай и Японию, сформированы специальные организации, которые занимаются разработкой концепции 5G и дискуссиями на тему систем 5G и соответствующих услуг. Первоначальные дискуссиии фокусируются на технологиях мобильной связи, которые бы могли обеспечить поддержку гигабитных скоростей и потенциальных услугах 5G, которые бы соответствовали потребности людей в 2020 году, когда промышленность намеревается коммерциализовать технологию.
В попытке соответствовать требованиям к эволюции к 5G, которые формируются в Южной Корее и за ее пределами, SK Telecom также предприняла собственные разработки в области сетей 5G, начиная с 2013 года, одновременно активно участвуя в глобальных дискуссиях 5G.
В данном документе, фрагмент перевода которого здесь представлен, показано, как в SK Telecom смотрят на 5G в целом, включая основы технологической эволюции к 5G, а также требования, видение, архитектуру, основные необходимые технологии, потенциальные частоты и услуги, а также дальнейшие направления развития телеком-сетей.
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Источник:
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Исследовательский центр SK Telecom, Южная Корея, представил свой взгляд на архитектуру, технологию, услуги и спектр 5G. (v 1.0, 2014.10.20). Фрагмент перевода. Часть 2.
2. Направления и ключевые требования 5G
2.1 Направления эволюции
Услуги мобильной связи работают на базе различных комбинацией различных сетевых технологий и разрабатываются по мере возникновения новых технологий в рамках перехода от 3G к 4G и от 4G к 5G. Эволюция телеком-технологий может быть классифицирована по двум критериям, таким, как архитектура и технология компонентов, как показано на рис.1 ниже.
рис.1. Классификация технологической эволюции
До сих пор это было самостоятельное последовательное развитие архитектуры и компонентов, но с появлением 5G инновации сетевой архитектуры вместе с технологиями компонентов станут катализатором для создания новых ценностей и нового прогресса в области мобильной связи. Другими словами, настоящая эволюция 5G может достигаться за счет как последовательной технологической эволюции существующих технологий LTE/LTE-A, так и совершенно новой революции технологий.
Кривая развития на рис.2 показывает этот паттерн технологической эволюции.
рис.2. Эволюционная кривая 5G
Если многие согласны, что жизненный цикл каждого предыдущего поколения сетевых технологий составляет 10 лет, ожидается, что эволюция 5G начнется примерно в 2020 году за счет инноваций в области архитектуры и нововведений в области компонентов. Кроме того, переход к использованию революционных технологий привезут к резкому улучшению функционирования сетей к моменту, когда начнется широкое внедрение 5G.
Поскольку такое "двумерное" развитие 5G, эволюционное и революционное, эволюция может достигаться на основе постоянного развития существующей технологии LTE-A. С другой стороны, спецификации 5G весьма вероятно будут разработаны в рамках 3GPP, которая также разработала спецификации LTE/LTE-A. Возможное "расписание" разработок приведено на рис.3.
рис.3. Направления и ожидаемые сроки эволюции к 5G
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Исследовательский центр SK Telecom, Южная Корея, представил свой взгляд на архитектуру, технологию, услуги и спектр 5G. (v 1.0, 2014.10.20). Фрагмент перевода. Часть 3.
2.2 Ключевые требования
Хотя до сих пор еще не согласованы технические спецификации 5G, многие уверены в том, что это будет глобальная экосистема на базе набора телеком-технологий и услуг, которые обеспечат в 1000 раз большую емкость, нежели сети LTE, а также пиковые скорости вплоть до 1 Гбит/с для каждого пользователя в условиях сети, работающей в условиях высокой плотности трафика.
Требования к 5G должны быть определены в самых разных "измерениях" с тем, чтобы они отражали пожелания пользователей, а также возможности сетей и сервисов. Настоящий документ рекомендует следующие 5 ключевых требований к 5G.
1. С точки зрения пользователя: "Ультра высокие скорости и низкие задержки".
2. С точки зрения производительности: "Массовая подключенность".
3. С точки зрения на архитектуру: "Гибкая / интеллектуальная сеть"
4. Операционные перспективы: "Надежная и безопасная работа"
5. Перспективы управления: "Энергоэффективная / эффективная по цене инфраструктура"
Рис. 4 представляет ключевые требования.
рис.4 Ключевые требования к 5G
Для того, чтобы отвечать пяти перечисленным выше наборам ключевых требований, нужно определить количественные KPI (ключевые индикаторы функционирования), а также более детальные требования для таких индикаторов. В настоящее время в мире идет обсуждение целей. В настоящем документе рассматриваются качественные требования, которые были согласованы в рамках 5G Forum, участником которого является SK Telecom. Они приведены в табл.1.
Табл.1. Технические требования (5G Forum)
Если говорить об основных требованиях, то сети 5G должны обеспечивать емкость более 50 Гбит/с на соту и гарантированно обеспечивать более 1 Гбит/с на пользователя при одновременной поддержке ультра-низкого времени отклика - менее 1 мс на уровне данных. Эти технические требования могут меняться, по мере эволюционного развития технологий, в частности, они могут отражать статус радиочастот или зрелости технологий в процессе стандартизации.
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Исследовательский центр SK Telecom, Южная Корея, представил свой взгляд на архитектуру, технологию, услуги и спектр 5G. (v 1.0, 2014.10.20). Фрагмент перевода. Часть 4.
3 Видение
Перед тем, как погружаться в детали технологии 5G, следует определить видение и ценности сетей 5G. Они основаны на пяти ключевых требованиях к эволюции технологий, перечисленные в
5G представляет 5 существенных ценностей
Каждое значение может вытекать из индивидуальных требований, кроме того, каждый из пяти компонентов должен добавить ценности как для индивидуальных пользователей, так и для операторов мобильной связи. Эти требования 5G и 5 "основных ценностей" определяют видение SK Telecom в области 5G, согласно которому системы 5G должны стать сетями обеспечивающими ценность, которые всегда отвечают 5 "основным ценностям", что принесет инновации в мобильную жизнь нашего общества и обеспечит поддержку ИКТ для "5G подключенного общества".
Описание и анализ проблем в области 5 основных ценностей
Рис.6 иллюстрирует 5 "основных ценностей" более детально, на нем приводится статус кво каждого значения. Кроме "ценностей", согласно диаграмме, разрыв между текушим статусом и уровнем требований 5G заметен в области "пользовательского опыта", "подключенности" и "эффективности", что означает, что эти области требуют существенного улучшения, как за счет постоянной эволюции 4G, так и за счет новых революционных изменений.
++
Источник:
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Исследовательский центр SK Telecom, Южная Корея, представил свой взгляд на архитектуру, технологию, услуги и спектр 5G. (v 1.0, 2014.10.20). Фрагмент перевода. Часть 5.
4 Концепция и архитектуры
Чтобы достичь исполнения пяти основных требований, т.е. выполнить обязательную цель перехода к 5G, от системы 5G требуется:
1) инновационные услуги 5G ;
2) программная платформа для внедрения инновационных услуг ;
3) инфраструктура с поддержкой ультра-высоких скоростей
Основываясь на этом, системы 5G будут состоять из трех слоев - инновационные сервисы; обеспечивающая платформа, гипер-подключенная инфраструктура, как показано на рис.7.
Верхний уровень - это уровень услуг, который называется Инновационные услуги. Этот уровень обеспечивает требования к 5G, обеспечивая новый пользовательский опыт. Ниже находится Обеспечивающая платформа, программная платформа, на базе которой могут быть эффективно внедрены функции сложной телекоммуникационной сети и построен интеллектуальный механизм. Ниже располагается Гипер-подключенная инфраструктура, т.е. "железо" телеком-сети, которое действует, как труба для передачи данных, которая поддерживает массивную и ультра-быстрое подключенность в условиях плотного с точки зрения подключенности покрытия. (См. в приложении более детальную архитектуру систем 5G и сетевую топологию).
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Источник:
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Возможность этого представляется мне достаточно сомнительной, но именно об этом сообщает нам заметка
В компании пока что не определились даже с технологией, которую планируют использовать. Не удивительно, ведь процесс стандартизации еще идет.
Конкуренты EMT, операторы Tele2 и Elisa не планируют запуска 5G в коммерцию ранее 2020 года. Да и тесты вряд ли окажутся возможны ранее 2018 года. Впрочем, в целях PR мы знаем, можно что угодно объявить тестами 5G.
В EMT любят новые технологии, например, LTE оператор запустил еще в 2010 году. Сейчас идет наращивание покрытия сети LTE-A.
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источник:
Тестовая сеть сооружается в Oulu, расположенном в Северо-Западной части Финляндии. Она сооружается University of Oulu совместно с VTT Technical Research Centre of Finland. (Интересно, в России будут когда-нибудь университеты сооружать сети связи нового поколения?). VTT будет работать с частной закрытой сетью, тогда как Университет планирует настроить сеть для открытого публичного доступа.
В закрытой сети VTT намеревается протестировать и изучить потенциал и проблемы технологии. Общедоступная сеть, с другой стороны, позволит протестировать возможности сети пропускать интенсивный трафик. Работы по сооружению сети начнутся 18 февраля 2015 года. Как ожидается, переход к 5G станет в мире массовым к 2020 году.
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источник:
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Как справедливо отмечает Huawei в своем пресс-релизе, технология 5G станет ключевой темой на конгрессе MWC2015.
Huawei ведет разработку различных перспективных радиотехнологий, среди которых особый интерес представляют технология неортогонального доступа на базе множественного доступа с разреженным кодом (SCMA) и мультиплексирование с фильтрацией ортогонального частотного разделения каналов (F-OFDM).
Новый дизайн радиоинтерфейса отличается более высокой спектральной эффективностью, что обеспечивает для него потенциал востребованности в системах связи ближайшего будущего.
Кроме того, Huawei обещает показать архитектуру радиоинтерфейса 5G с поддержкой прототипной полнодуплексной технологии, устраняющей многоканальное замирание и с широкой полосой пропускания. По заявлению Huawei, тестирование показало, что дуплексный механизм повышает спектральную эффективность до 200%.
Компания Huawei заявляет, что к 2018 году ее инвестиции в изучение и разработки в области 5G составят $600 млн. Тематикой 5G занимается 300 специалистов компании в 9 научно-исследовательских центрах 5G по всему миру.
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Пиковые скорости в корейских сетях LTE в ближайшем будущем вырастут в разы. Операторы мобильного ШПД Южной Кореи на днях заявили о планах ускорения своих сетей LTE.
SK Telecom, в частности, рассказывает о планах поддержки скоростей до 600 Мбит/с за счет использования большего числа антенн в своей сети LTE (планируется ввести поддержку MIMO 4x4). Вместе с Nokia компания покажет работу в режиме поддержки до 600 Мбит/с на MWC2015 в Барселоне. Пока что на рынке нет абонентских терминалов, которые бы поддерживали эту технологию, но их появление ожидается в 2015 году.
KT покажет фемтосоты с поддержкой "трехрежимной" сотовой технологии. Эта технология позволяет обеспечить мобильный интернет там, где до сих пор нет сотового покрытия. Сота поддерживает скорости доступа до 450 Мбит/с. Решение фемтосоты построено на базе чипсета Broadcom.
LG U+ заявляет о том, что ведет эксперименты с базовой станцией 5G, впервые в Южной Корее. Особенность распределенной базовой станции в том, что ее радиоголовка (RRH) вдвое компактнее радиоголовки LTE, использует более миниатюрные антенны, способна работать с полосой частот вплоть до 345 МГц, что позволяет поддерживать передачу данных со скоростями до 50 Гбит/с. Кроме того, энергопотребление базовой станции снижено вдвое по-сравнению с используемыми сегодня базами LTE. Базовая станция будет использоваться в пилотной сети в Сеуле, Южная Корея.
Samsung Electronics обещает вместе с операторами сотовой связи показать на MWC2015 четыре новых технологии, которые позволят ускорить передачу данных и видеостриминг в сетях LTE. Это VoLTE, CA, C-RAN и eMBMS.
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источник:
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Сообщение интересное, посколько поставщиком LTE решения для компании выступала Nokia Networks. В KT Corp. явно готовы гибко подходить к выбору поставщика, например, решение LTE-H 600 Мбит/с компания показывает с участием Samsung и Qualcomm.
В ходе MWC2015 KT Corp. заявила о подписании протокола о намерениях сотрудничать в области развития и внедрения 5G с Ericsson. Планируется несколько направлений работ: планирование архитектуры сети, использования малых сот, построения гетерогенных сетей и исследования в области IoT. Будут затронуты вопросы стандартизации.
Интересно что сотрудничество уже в разгаре, в частности в ноябре 2014 компании проводили испытания агрегации несущих в гетерогенных сетях.
Ericsson участвует в работе примерно 150 отраслевых объединений, органов стандартизации и исследовательских организаций, включая
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Ericsson и KT начали совместные исследования в области 5G
Во время Всемирного мобильного конгресса Ericsson и корейский телекоммуникационный провйдер KT подписали протокол о намерении сотрудничать в области развития и внедрения технологий связи пятого поколения (5G);
Сфера общих интересов Ericsson и KT включает процессы стандартизации, различные стратегии использования частотного спектра, сценарии развертывания сетей и планирование их архитектуры, а также вопросы, касающиеся интенсивного развития интернета вещей (IoT).
«Внедрение 5G имеет огромное значение. KT одной из первых начала заниматься изучением этой технологии, и мы уверены, что сотрудничество между нашими компаниями принесет пользу людям и бизнесу. Пропускная способность беспроводных сетей вырастет более чем в 1000 раз по сравнению с возможностями ныне действующих сетей LTE и превысит 10 Гбит/сек», - комментирует вице-президент Ericsson и глава направления по разработке решений в области технологий радиодоступа Томас Норен (Thomas Norn).
Компании начали сотрудничество в области 5G еще до подписания протокола, в частности, в ноябре 2014 года были успешно проведены совместные испытания агрегации несущих в гетерогенных сетях.
Ericsson возглавляет или играет активную роль в работе примерно 150 отраслевых объединений, органов стандартизации и исследовательских организаций, в числе которых METIS и 5G-PPP. Ericsson лидирует в формировании сетевых технологий следующего поколения на всех этапах их развития – от исследований до стандартизации и запуска в коммерческую эксплуатацию.
Сообщение интересное, посколько поставщиком LTE решения для компании выступала Nokia Networks. В KT Corp. явно готовы гибко подходить к выбору поставщика, например, решение LTE-H 600 Мбит/с компания показывает с участием Samsung и Qualcomm.
В ходе MWC2015 KT Corp. заявила о подписании протокола о намерениях сотрудничать в области развития и внедрения 5G с Ericsson. Планируется несколько направлений работ: планирование архитектуры сети, использования малых сот, построения гетерогенных сетей и исследования в области IoT. Будут затронуты вопросы стандартизации.
Интересно что сотрудничество уже в разгаре, в частности в ноябре 2014 компании проводили испытания агрегации несущих в гетерогенных сетях.
Ericsson участвует в работе примерно 150 отраслевых объединений, органов стандартизации и исследовательских организаций, включая
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Huawei хвастает успехами в 5G. В принципе, не без оснований. Активно участвуют в сертификации, при этом не забывают про PR / маркетинговую стороны. Молодцы, одним словом. Свою солидную долю рынка возьмут, скорее всего.
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Автор: Yang Chaobin, директор по маркетингу, Huawei Wireless Network Product Line. Перевод - MForum.ru
Доброе утро, леди и джентльмены,
рад встретиться с вами для продолжения обсуждений 5G. Я немало узнал, слушая других выступавших.
Хотел бы поделиться с вами моим видением, рассматривая три различных аспекта:
- Почему нам нужен 5G
- Что такое 5G
- Как мы можем перейти к 5G
Прежде всего, почему нам нужны сети 5G? Ответ может быть различен, в зависимости от того, к чему вы стремитесь. С моей точки зрения, 5G поможет нам справиться с некоторыми сложностями, с которыми мы не смогли полностью совладать в рамках существующих технологий, особенно по части числа подключений, задержек в сети и скорости доступа.
Позвольте мне привести несколько примеров.
Начнем с числа подключений.
Несмотря на то, что 4G позволяет подключить в каждой соте вплоть до нескольких тысяч пользователей, этого недостаточно, чтобы система мобильного ШПД отвечала требованиям
Благодаря 5G, плотность подключений сможет достичь 1 млн на квадратный километр, что подразумевает экспоненциальный рост. Сети 5G будут обладать возможностью состоять из более, чем 100 млрд интеллектуальных узлов, что позволит нам подключить к ним все, что нас окружает - от наших зубных щеток и очков, до часов, беговых туфель, контейнеров, электроподъемников и даже роботизированных рук - этот список можно продолжать сколько угодно. Наличие такого потенциала особенно важно для многих вариантов использования в промышленности.
Задержки в сети.
Задержки в сетях 4G обычно не превышают 50 мс, что примерно вдвое меньше, чем в сетях 3G. Между тем, такие приложения, как роботизированное управление автомобилем требуют существенно меньшего времени задержки, нежели способны обеспечить сети 4G.
Например, если подключить автомобиль с автопилотом к сети 4G, то на скорости 100 км/ч, он проедет минимум 1.4 метра с момента обнаружения проблемы и до момента, когда будет принято решение использовать тормоз. Это может стать критичным для сохранения чьей-то жизни.
На сети 5G, тот же автомобиль сдвинется лишь на 2.8 см, это сравнимо с тем, как использует тормоза человек в машине, оборудованной стандартной системой ABS (тормоза с защитой от блокировки).
Поскольку сети 5G, как ожидается, смогут обеспечить задержку на уровне 1 мс, это повысит скорость отклика в сети 5G в 50 раз относительно того, что было в сети LTE.
Позднее я покажу вам видео на тему "транспорта будущего" с использованием 5G. Это не действующее приложение 5G... но вероятно ролик поможет вам ощутить, насколько технологии изменят нашу жизнь.
Скорости.
Потребители всегда хотят, чтобы скорости были выше. Несмотря на то, что сети 4G в 10 раз быстрее, чем сети 3G, они уже отстают от запростов рынка на передачу видеоконтента с момента, как 4K превратился в де-факто новый стандарт видео.
5G может обеспечивать пиковые скорости до 10 Гбит/с, что примерно в 66 раз быстрее, чем в сетях 4G. Это означает, что время, необходимое для загрузки кинофильма объемом 8 ГБ (в высоком разрешении) сократится до 6 секунд! Сравните с 70 минутами, необходимыми для его передачи в сети 3G и с 7 минутами в сети LTE. Это поразительно!
Давайте рассмотрим e-health в качестве другого примера. Благодаря сетям 3G мы можем сохранять данные о показателях здоровья в режиме онлайн, а также проводить необходимые дистанционные измерения этих показателей. Благодаря 4G, мы также можем использовать видео выского разрешения в случаях, когда требуется экстренная консультация со специалистом. Благодаря 5G удаленная диагностика может быть расширена, позволяя использовать даже такие сложные приложения, как интерактивные 3D-изображения мозговой активности.
Подключенность, задержки и скорость - вот те вещи, на которые мы можем опираться, переходя к интернету вещей и промышленному использованию интернета.
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Давайте поговорим о том, что такое 5G.
Huawei начала исследования в области 5G примерно 6 лет тому назад. Несмотря на то, что стандартизация 5G не завершена и сегодня, мы уверены, что 5G будет существенно отличаться от существующих мобильных технологий. Как минимум, по трем основным направлениям, которые мы только что обсудили:
- 100 млрд подключений
- 1 мс задержка
- 10 Гбит/с пиковые скорости
В то же время, я уверен, что 5G - это намного больше, чем просто апгрейд технологии.
5G станет платформой, которая позволит нам использовать новые приложения, новые бизнес модели и даже создавать новые области промышленности. Она также станет основой для многих проблем.
Хотя сейчас сложно прогнозировать, какое влияние 5G окажет на нашу жизнь, я с оптимизмом верю в то, что объединение технологических инноваций и человеческого воображения приведет к наступлению яркого будущего.
5G будет агрегировать все доступные частотные диапазоны
Наконец, я хотел бы поговорить с вами о том, как мы можем перейти к 5G.
На мой вгляд, есть три ключевых действия, которые должны быть выполнены:
- открытое взаимодействие различных областей промышленности
- значительные инвестиции в технологические инновации
- эволюционные стратегии коммерциализации
В прошлом, телеком индустрия развивалась в основном по мере разработки технологий и стандартов телекоммуникационных сетей, тогда как другие области промышленности и акционеры имели весьма скромные возможности участвовать в этом процессе.
Когда ТфОП не смогли справится с потребностями вертикально организованной промышленности, многие отрасли начали создавать собственные стандарты и запускать различные частные сети связи. В итоге мы получили фрагментированные и несвязанные стандарты связи.
Позвольте мне поделиться персональным опытом в области интернета транспорта (IoV - Internet of Vehicles).
5G нуждается в создании глоабльных унифицированных стандартов
Однажды я обсуждал совместный пилотный проект в области автоматической транспортировки с несколькими лидирующими автопроизводителями.
К сожалению, мы не пришли к консенсусу из-за отсутствия унифицированного стандарта. Например, в области автомотив (automotiv) есть такие стандарты как WAVE в США и C-ITS в Европе. В телеком индустрии есть свой набор стандартов LTE-V, разрабатываемых 3GPP. Проблема в том, что наличие слишком большого числа стандартов по сути означает отсутствие общепринятого стандарта. В результате мы не смогли достичь согласия в отношении пилотного проекта.
График исследований, стандартизации, разработки и внедрения 5G
Надеюсь, что 5G будет разрабатываться по-другому.
Мы хотели бы видеть, что телеком индустрия открыта и готова взаимодействовать с вертикальными сегментами промышленности, с другими отраслями, добиваясь их активного участия в межотраслевом диалоге и кооперации.
Инвестиции Huawei в исследования в области 5G
Только таким образом мы сможем наилучшим образом понять общие потребности вертикальной индустрии в отношении сетей 5G, позволив потребностям бизнеса влиять на развитие стандартов и технологические инновации, с тем, чтобы в конечном итоге 5G стали ключевой платформой для промышленной революции будущего.
Huawei бьет мировые рекорды скорости беспроводной передачи данных
Мы также полагаем, что правительственные и промышленные организации, такие как GSMA и NGMN смогут играть более проактивную роль в диалоге, как в отрасли, так и за ее предалами. Мы надеемся увидеть "открытую дорогу" в технологии 5G.
Архитектура 5G востребована множеством отраслей
Во-вторых, 5G требует интенсивых инноваций в области технологий.
Мы уверены, что интенсивыне технологические инновации позволят 5G стать ультраширокополосной технологией с ультра малым временем задержек, способной обеспечить множество подключений, сверх-быстрой мобильностью и т.п.
Мы наблюдаем исключительные инновации в отрасли и попытки их развивать никогда не прекращаются. Упомяну только некоторые из них.
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MWC2015: Huawei 5G Update - презентация, часть 3
Автор: Yang Chaobin, директор по маркетингу, Huawei Wireless Network Product Line. Перевод - MForum.ru, А.Бойко
Адаптивный радиоинтерфейс для всех приложений
Новый радиоинтерфейс. Мы уверены, что новые технологии повысят эффективность использования частот по меньшей мере втрое относительно 4G. Например, Huawei разработал новый радиоинтерфейс, который включает SCMA, F-OFDM, полярное кодирование и т.п.
Новые технологии для радиоканала 5G
Мы обнаружили, что новый радиоинтерфейс может не только существенно улучшить эффективность использования частот, но также обеспечивает возможность поддержки большего числа подключений и ультра-низкие задержки.
Тесты показали, что SCMA обеспечивает выигрыш в эффективности использования частот
Множественное MIMO. Испытания в Шанхае в полевых условиях показали скорости до 13.8 Гбит/с
Виртуализованная архитектура создаст открытую и программируемую архитектуру сетей 5G. Это позволит использовать десятки тысяч различных приложений, таких, как IoV, смарт электростанции, а также мобильное вещание в одной физической сети. Это позволит сетям 5G удовлетворят запросы различных вертикальных отраслей и стать новой инфраструктурой для всего цифрового мира.
Доступ ко всему доступному спектру частот, означает, что 5G будет использовать частоты в диапазоне до 6 ГГц. Это позволит операторам построить единую сеть беспроводного доступа с использованием унифицированной технологии доступа, тем самым существенно оптимизировать их операционную эффективность. Кроме того, это создаст более связный опыт для конечных пользователей.
создавать эко-систему 5G нельзя без глобального сотрудничества
проводятся первые совсместные тесты 5G
Huawei активно сотрудничает с операторами
И наконец, но не в порядке важности, я хотел бы остановиться на эволюционных стратегиях коммерциализации.
По дороге к 5G, появится много инноваций. Многие из них должны будут применяться и интегрироваться в существующие сети 4G для улучшения функционирования сетей и пользовательского опыта. Именно поэтому мы в Huawei тесно сотрудничаем с несколькими операторами в области внедрения сетей 4.5G параллельно с существенными инвестициями в разработку 5G.
Например, по части LTE-M, еще одного решения 4.5G, мы ожидаем, что инновации, внедряемые в ходе разработки 5G, обеспечат в 100 раз больше подключений и будут полностью отвечать требованиям к M2M-приложениям, таким как приборы учета с беспроводным доступом, как электро- , водо- и теплосчетчики. Мы уверены, что такие эволюционные стратегии коммерциализации помогут максимизировать возврат инвестиций в 4G, стимулируя рыночную потребность в сетях 5G, а также поможет операторам мобильного доступа сохранить позиции на рынке при переходе от 4G к 5G.
Леди и джентельмены, сегодня ясно, что знаменитое предсказание "миру достаточно всего 5 компьюетров" было неверным. Аналогично наши представления о будущем цифровом мире скорее всего не менее ограничены.
Но мы точно знаем, что будущий мир будет супер-подключенным, а новый виток промышленной революции сделает будущий мир супер смарт миром.
Я с большим оптимизмом надеюсь, что это обеспечит великолепные возможности для телеком-индустрии, и я верю, что технологические инновации, особенно инновации в 5G могут помочь нам быстрее попасть в точку назначения. Дверь в цифровой мир будущего начала отворяться и мы в начале этого пути. Спасибо за внимание!
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Текст Kelly Hill в rcrwireless.com в моем пересказе.
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5G пока что остается почти чистой теорией, но уже вполне захватила воображение телеком-отрасли. Хотя внедрения технологии на сетях операторов не ожидаются примерно до 2020 года, уже идут первые исследования в области 5G. Некоторые эксперты уверены, что малые соты станут интегральной частью систем 5G.
GSA опубликовала серию статей в которых вендоры делятся идеями в отношении общих требований и функций, которые понадобятся для реализации 5G. В частности, речь идет о "системах с большой емкости", способных обеспечивать высокую пропускную способность и обеспечивающих возможность реализации идеи интернета вещей (IoT), в частности, поддерживающих подключения устройство-устройство. Скорости в такой сети могут быть в диапазоне от нескольких сот мегабит/с в городах и от хотя бы 10 Мбит/с в сельской местности и в развивающихся странах. В помещениях скорость сможет достигать порядка 10 Гбит/c. Также в таких сетях будет очень небольшая задержка, по крайней мере, так считают в Ericsson.
И Nokia Networks и SK Telecom рассуждают о "ультра-плотных" сетях, которые станут основой 5G на основе массового использования малых сот. Фрагменты сетей на базе малых сот можно будет частично отключать в период малой плотности трафика для улучшения энергоэффективности - как ожидается, эта возможность будет предусмотрена в спецификации 3GPP Rel.12. И, как считают в Nokia, данная возможность будет дополнительно улучшена к моменту появления сетей 5G. В Nokia также предполагают, что для соответствия требованиям к системам 5G, в каждой конкрентной соте не должно быть больше нескольких пользователей.
Обзор NGMN также подразумевает, что в сетях 5G будут активно использоваться малые соты. При этом отмечается, что среди прочих функций от малых сот 5G потребуется более совершенное решение вопросов безопасности, в силу большей распространенности и более легкой достижимости узлов малых сот.
NGMN отмечает, что дизайн сетей сотовой связи исторически рассматривал соты, как фундаментальные единицы радиоподсистемы. Однако, в последние несколько лет, разработчики стали задумываться о пересмотре этой концепции. Это связано прежде всего с планируемым уплотнением сетей, в связи с чем разные базовые станции будут использовать весьма различающиеся мощности сигнала и конфигурации антенн. Несмотря на то, что сети LTE учитывают возможность поддержки малых сот, современная сетевая архитектура не была разработана с изначальной идеей поддержки малых сот.
Несмотря на факт, что в настоящее время лишь несколько десятков сетей поддерживают такие функции, как 2CA LTE-A, для 5G дублирование станет базовым свойством. Уже в первых вариантах дизайна сетей 5G, они включают малые соты, СoMP и множественное MIMO. Сейчас соответствующие исследования ведут, например, в Fraunhofer Heinrich Hertz Institute в Мюнхене. 5G Innovation Centre в Университете Суррея недавно сообщал о достижении в беспероводной сети скорости в 1 Тбит/с. В Anite работают над моделями каналов 5G, а например Keysight Technologies (ранее Aglient) работает с China Mobile над темой "5G research relationship".
5G может работать на частотах и ниже 1 ГГц, но ниболее широкие доступные полосы частот расположены в диапазонах выше 30 ГГц, сообщает Ericsson. Тем не менее, вендор отмечает, что высокочастотные диапазоны послужат лишь хорошим дополнением к использованию низких частот, которые по-прежнему будут поддерживать основную часть трафика.
В силу особенностей распространения радиоволн в СВЧ-диапазоне, радиопередатчики должны будут оставаться как можно ближе к конечным пользовательским устройством - и это еще один аргумент в пользу активного применения малых сот.
"Малые соты - это безусловно ключ к 5G", - уверен Petter Blomberg, менеджер по продуктам и стратегии группы радиодоступа Erricsson.
А сейчас идет активное развитие темы LTE LAA поверх LTE-U (LTE с использованием нелицензируемых частот 5 ГГц), который в Ericsson уже называют началом поколоения 4.5G.
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Компания Deutsche Telekom вместе с рядом исследовательских компаний, стартапов и вендорами оборудования сетевой инфраструктуры основала лабораторию инноваций в области 5G под названием 5G:haus.
В кооперации с партнерами планируется развивать архитектуру сетей 5G, вести работы в обрасти стандартизации. Также лаборатория станет платформой для взаимодействия с клиентами на самой ранней стадии развития 5G.
DT планирует показывать наработки лаборатории в области 5G не только в ней, но и в других местах.
Партнерами новой лаборатории выступили Ericsson, Nokia, Samsung, ZTE, Qualcomm и Huawei.
Российским операторам на заметку. Могли бы тоже такую лабораторию сделать. Может быть на базе Союза ЛТЕ, может быть кто-то наиболее инновационный, на собственной базе. Не помешало бы.
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Nokia и американский National Instruments (NI) показали скорость скачивания данных на уровне 10 Гбит/с по эфиру с использованием диапазона 73 ГГц. Nokia утверждает, что речь идет об условиях теста "как в реальности".
Демонстрация проходила в рамках ежегодного саммита Brooklyn 5G в Нью-Йорке. На встрече Nokia покажет не только эту демонстрацию, но и другие разработки по теме 5G. В частности, речь идет о MIMO, бимформинге и beam-steering.
Чтобы достичь столь низких показателей задержки и столь высокой скорости передачи данных, Nokia использовала конфигурацию 2х2 MIMO, модуляцию Null Cyclic Prefix, размер кадров - 100 мкс. Как утверждает вендор, демонстрация показывает, что пользователям могут быть доступны любые функции без снижения скорости подключения, независимо от числа одновременно подключенных пользователей.
Демонстрация создает основу для будущего "программируемого мира". Путь использования миллиметровых волн - не безпроблемный, в частности, распространение волн в этом диапазоне возможно практически только в условиях прямой видимости антенн.
Внедрения таких систем придется еще подождать, например, еще не определены частоты, которые будут задействованы под мобильный ШПД в диапазоне миллиметровых волн.
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Пресс-релиз Ericsson, через MForum.ru. Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) станет участником программы по развертыванию сетей пятого поколения (5G), инициированной China Mobile. В рамках программы 5G Joint Innovation Center телекоммуникационные компании будут работать над созданием открытой платформы для тестирования новых продуктов и приложений, а также изучить новые бизнес-модели и исследовать возможности для развития рынка.
История сотрудничества Ericsson и China Mobile в области 5G началась в декабре 2015 года, когда стороны подписали соглашение о проведении совместных исследований. В январе 2016 года Ericsson и China Mobile Research подписали протокол о намерении развивать Open NFV Lab (открытую лабораторию, занимающуюся технологиями виртуализации сетевых функций) и NovoNet. Одним из первых совместных проектов компаний в данном направлении стала демонстрация использования возможностей технологии NB-IoT для отслеживания перемещения домашних животных, в частности, овец.
«China Mobile пристально следит за тенденциями развития отрасли. По результатам недавнего MWC 2016 мы поняли, что в ближайшие пять лет отрасль ИКТ переживет трансформацию. В течение этих пяти лет для China Mobile и Ericsson важно двигаться в правильном направлении», - заявил председатель совета директоров China Mobile Шан Бин.
На данный момент China Mobile имеет самую большую абонентскую базу 4G – услугами на базе сети четвертого поколения пользуется 312 млн абонентов оператора.
«Технологии 5G позволят людям, отраслям и вещам подключаться к интернету с невиданным прежде размахом, и в будущем это создаст целую галактику подключенных устройств и услуг», - прокомментировал президент и главный исполнительный директор Ericsson Ханс Вестберг.
Ericsson, Deutsche Telecom и SK Telecom заявили о создании партнерства с целью испытания трансконтинентальной сети 5G, которая соединит сети в Корее и Германии.
В рамках соглашения планируется обеспечить оптимизированный опыт пользователя за счет обеспечения связности в услугах при поддержке роуминга между сетями 5G. Ericsson выступит основным поставщиком проекта, обеспечивая решения для таких технологий, как NFV, программно определяемая инфраструктура, распределенное облако и слайсинг сети.
Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio, которое на MWC 2016 было предложено в качестве нового стандарта построения сети, ориентированного на будущую эволюцию. GigaRadio является ключевым звеном в цепочке инноваций компании, последовавшим за решениями распределенных базовых станций, SingleRAN и Blade Site.
Tele2 и Nokia договорились сотрудничать для ускорения развития сетей мобильной связи 5G в России. Основные усилия будут сосредоточены в области развития технологий радиодоступа и приложений LTE-A и 5G, в частности, над оптимизацией передачи видео высокой четкости и автоматизации сетей.
2017 год. В России и странах СНГ не во всех местностях и местах работает 3G, в то время в Китае и Японию юзают 4G без лишних вопросов. Я успеваю сощелкать пачку семечек, пока у меня грузится фильм, да, и такое бывает, а вы говорите о технологиях. Делаем все, лишь бы считалось, в то время, когда можно совершенствоваться, расти. Я плачу за Интернет очень дорого, иногда не понимаю за что я плачу. Наверное за музыку, которую слушаю, когда по 15 минут жду оператора на линии провайдера.
TurboRabbit 26.08.2017 17:15:
2017 год. В России и странах СНГ не во всех местностях и местах работает 3G, в то время в Китае и Японию юзают 4G без лишних вопросов. Я успеваю сощелкать пачку семечек, пока у меня грузится фильм, да, и такое бывает, а вы говорите о технологиях. Делаем все, лишь бы считалось, в то время, когда можно совершенствоваться, расти. Я плачу за Интернет очень дорого, иногда не понимаю за что я плачу. Наверное за музыку, которую слушаю, когда по 15 минут жду оператора на линии провайдера.
Россия - не Китай и не Япония. Япония - это высокая плотность населения и огромный доход на душу населения, могут себе позволить качественную связь. Китай - высокая плотность населения, собственное производство телеком-оборудования, гигантские финансовые ресурсы - могут себе позволить. Россия... нет своего оборудования, все покупное, дорогое, а тут еще и бедное население, и малая плотность населения. В итоге имеем еще сравнительно качественную связь для наших условий.
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