Кто где в 5G. Обновляемая публикация

31.12.2018, MForum.ru

5G - поколение сотовой связи, которое последует за 4G (LTE)

Основное преимущество сетей 5G - не скорость скачивания данных. Намного важнее то, что к этим сетям можно будет подключить на несколько порядков больше устройств, что создает основу для внедрения самых разнообразных сценариев IoT (от англ. IoT - “интернет вещей”). Как ожидается, в ближайшие годы мы будем наблюдать экспоненциальный рост числа устройств, подключенных к интернету за счет сетей беспроводной связи - этого требует интернет вещей. Существующие сети 3G / 4G (LTE) не смогут обеспечить такие подключения в необходимом объеме.

Прогнозы в области 5G

2022

В ноябре 2016 года Ericsson обещает 550 млн подключений к сетям 5G к 2022 году. Максимум в размере четверти от всех подключений придется на Северную Америку, 10% - на Азиатско-Тихоокеанский регион. 65% распределятся между остальными регионами.

Частоты и 5G

2018.01.11 Какие частотные диапазоны планируют использовать для развертывания систем 5G в мире

2017.08.18 Внедрение сетей 5G в частотных диапазонах ниже 6 ГГц. Взгляд Nokia (часть 1)

2017.01.09 Частоты для сетей 5G в Европе. Взгляд GSA.

Кто и где внедряет 5G (список не полный)

2018.02 5G - основная тема MWC2018. Причины очевидны. В декабре 2017 года 3GPP приняла стандарт 5G NR. Это открыло операторам возможность закупать решения и теперь наверняка услышим о первых запусках сетей 5G NR в коммерческую эксплуатацию еще до конца 2018 года. Все ключевые элементы уже на месте. В частности готовы 5G инфраструктура (Ericsson, Huawei и другие), 5G чипсеты / модемы (Qualcomm). Это означает, что любой производитель, который закупит модем Qualcomm Snapdragon X50 5G сможет выпустить на его основе CPE или мобильный роутер. X50 будет доступен до конца 2018 года. А в 2019 году заявлена готовность мобильной платформы Snapdragon 855, что гарантирует выход на рынок целого ряда смартфонов 5G разных производителей на этой платформе.

5G - это прежде всего серьезный выигрыш в эффективности сетей, с себестоимостью предоставления услуг примерно в 1/10 от себестоимости, которая получается на сетях 4G/LTE / Borje Ekholm, гендиректор Ericsson.

2018.01 На январь 2018 года 113 операторов занимаются, или планируют заниматься, или получили лицензии на проведение 5G демонстраций, тестов или испытаний. Как минимум 35 операторов публично подтвердили планы внедрения 5G NR или 5G в 23 странах.

2017.07 Не менее 22 операторов сделали публичные заявления о планах внедрения технологии 5G в рамках сетей "предварительного стандарта" в 16 странах мира. / golos.io

Россия

Россия

В России частоты 3.65-4.15 ГГц на линии Спутник-Земля заняты военными, как и частоты 5.975-6.475 ГГц на линии Земля-Спутник (С-диапазон). Частоты 27.5-31 ГГц на линии Земля-Спутник (Ка-диапазон) пока не заняты военными, но контролируются ими, что создает проблему для их использования наземными сетями 5G. / cnews.ru

Россия, ВымпелКом

2017.12.29 ВымпелКом получил отказ на обращение в ГКРЧ за частотами для тестирования 5G. Просили 3.4-3.8 ГГц и 25.25-29.5 ГГц в Москве и МО, С.-П., ЛО, Воронежской, Самарской областях, Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. / cnews.ru

2014.11.19 ВымпелКом участвует в разработке 5G в рамках NGMN.

Россия, МегаФон

2017.07.05 Госкомиссия по радиочастотам выделила «МегаФону» полосы частот 3,4–3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц для опытного запуска 5G на ЧМ по футболу-2018.

2016.07.28 МегаФон и Nokia подписали меморандум о совместном развитии сетей 5G в России. Итогом партнерства станет тестирование новых решений в рамках совместных пилотных проектов и возможное строительство испытательного кластера 5G на российских стадионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

2015.11 Тестовые сети 5G планируются в 11 городах, где ожидаются игры FIFA 2018. Испытания будут включать M2M приложения и пользователей-людей. Вместе с Huawei.

Россия, МТС

2017.12.29 МТС получила отказ ГКРЧ на получение частот 27.5-28.35 ГГц в Москве, С.Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи. / cnews.ru

2016.05.19 МТС подписала соглашение с Nokia о сотрудничеств в области 5G. Тестовый сегмент сети будет развернут "на международных спортивных соревнованиях в России" в 2018 году.

2015.12.21 МТС и Ericsson объявили о планах сотрудничества в области 5G. В 2016 году начнутся совместные эксперименты. В 2017 году планируется испытать передачу данных в диапазоне 15 ГГц. Во время ЧМ2018 по футболу планируется тестирование решений 5G Ericsson.

Россия, Tele2

2016.09.05 Tele2 и Nokia договорились о развитии технологии 5G.

Россия, НИИТС

2017.12.29 НИИТС получил отказ в заявке в ГКРЧ на получение частот в диапазонах 24.25-27.5 ГГц, 31.8-33.4 ГГц, 40.5-42.5 ГГц, 66-71 ГГц на территории Москвы. / cnews.ru

Россия, Ростелеком (в лице дочек, объединенных в бренд Freshtel - Прогресс, Орион, Интерпроект, Столица)

2017.12.29 Компания Ростелеком получила отказ ГКРЧ на просьбу предоставить ей частоты 5G для тестирования. Компании запрашивали частоты в диапазонах 3.4-3.6 ГГц, 3.6-3.8 ГГц на территориях 7 регионов: Москва, Сколково, Красногорск, Казань, Иннополис, С.Петербург, Белогород, Шуя, Иваново, Калининград, Светлогорск. Любопытно, что "дочки" Ростелекома и без того владеют частотами в диапазонах 3.4-3.6 ГГц но под WiMAX. / cnews.ru

Весь мир

Австралия, регулирование

2017.12 В Австралии фокус развития 5G пока что сосредоточен на диапазоне 3400 МГц. Процесс распределения частот в этом диапазоне уже запущен. Регулятор Связи и Медиа Австралии (ACMA) обнародовала планы аукциона на частоты в диапазоне 3600 МГц для развертывания сетей 5G в октябре-декабре 2018 года, а также частот в оптическом диапазоне. В октябре-декабре 2019 года ожидается проведение аукциона в диапазоне 1500 МГц. В настоящее время Telstra и Optus используют диапазоны 26 ГГц и 73 ГГц для проведения тестов 5G.

Австралия, Telstra

2018.02 Telstra, Австралия, планирует запустить сеть 5G NR в 2019 году.

2017.11 Компания Telstra заявила, что вместе с Ericsson осуществила первый в мире сеанс передачи данных в сети 5G-NR в диапазоне 26 ГГц.

2015.11.19 Статус: полевые тесты, проверка концепций, тестирование радио, с марта 2015.

Австрия, регулирование

2017.12 В Австрии планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.

Аргентина, Movistar Argentina

2017.12 MovistarArgentinaзадействовал диапазон 28 ГГц для проведения лабораторных тестов 5G. Достигнуты скорости до 20 Гбит/c.

Бразилия, регулирование

2017.12 В Бразилии регулятор Anatel подтвердил пригодность диапазона 3500 МГц для 5G.

Бразилия, America Movil

2015.10.20 Ericsson поставит в Бразилию первую тестовую систему 5G. В 2016 году будет тестироваться IoT в системах 5G. В частности пройдут испытания виртуально-аппаратных систем, систем MiMo, ресурсов радиосети D2D, обеспечения уровня качества QoS и т.п.

Вьетнам, регулирование

2017.12 Во Вьетнаме планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.



Германия, Deutsche Telecom

2016.07.05 Huawei и Deutsche Telekom одержали победу в номинации «Самое выдающееся партнерство оператора и поставщика решений для тестирования и развития технологий 5G» в рамках престижной премии 5G World Awards 2016.

2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G.

2015.03.26 Deutsche Telecom запустила лабораторию 5G:haus. Компания Deutsche Telekom вместе с рядом исследовательских компаний, стартапов и вендорами оборудования сетевой инфраструктуры основала лабораторию инноваций в области 5G под названием 5G:haus.

Гонконг, регулирование

2017.12 Регулятор OFCA работает над обеспечением возможности использовать для 5G частоты в диапазонах 3.4-3.7 ГГц, 24.25 – 28.35 ГГц.2017.12 В Гонконге планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.

Индонезия, регулирование

2017.12 Регулятор BRTI работает над тем, чтобы можно было использовать для 5G частоты 28 ГГц. 2017.12 В Индонезии планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год.

Ирландия, Vodafone

2018.02 Vodafone Ireland провела тестирование решения 5G. В Ирландии на сети Vodafon было задействовано решение Ericsson 5G NR, демонстрировался сценарий использования сети pre-5G для оказания телемедицинских услуг, а также предоставления услуг дополненной реальности для гейминга.

Испания, Vodafone

2018.02 Vodafone и Huawei совместно совершили первый в истории звонок на базе стандарта неавтономной архитектуры «нового радио» (Non Stand-Alone (NSA) 3GPP 5G NR) и суб-6 ГГц спектра. Испытание проводилась в тестовой сети в Испании в преддверии Всемирного мобильного конгресса, который открылся 26 февраля 2017 года.

В ходе испытания звонок в режиме реального времени на базе двойного подключения 4G/5G был совершен с использованием тестового устройства. Подключение типа «голосовая связь по интернет-протоколу» (VOIP) было установлено с использованием 4G, а затем передача данных происходила по технологии 5G. Инженеры также успешно протестировали видеозвонок высокой четкой (HD) в режиме реального времени по той же схеме.

Комплексная тестовая сеть 5G NR была построена для проведения испытания с использованием спектра 3,7 ГГц.

Италия, общая ситуация

2018.02 Nokia примет участие в тестах 5G в Милане на сети Vodafone (Италия) с использованием решения AirScale mMIMO (антенных устройств и процессора). Также Nokia примет участие в тестах 5G, проводимых компаниями Orange и Telefonica.

2017.12 Министерство экономического развития этой страны разрешила проводить тестирование пре-стандартных решений 5G. Пять операторов в стране выразили намерения проводить тесты 5Gв диапазоне 3600-3800 МГц. Также идут исследования и других частотных диапазонах, включая: 700 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц, 4650-4850 МГц, 15 ГГц, 24.25-29.5 ГГц, а также 70 ГГц.



Канада

2017.12 В Канаде намечено проведение аукциона в полосе 614-698 МГц, а также обсуждаются идеи проведения аукционов в диапазонах 28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц и 67-71 ГГц.

Китай

2018.01 В ноябре 2017 года Министерство промышленности и ИТ Китая (MIIT) сформировало частотный план для диапазонов 3300-3400 ГМц, 3400-3600 МГц, 4800-5000 МГц с тем, чтобы использовать их для систем 5G. Диапазон 3300-3400 МГц в Китае собираются применять только внутри помещений. Кроме того, группа IMT 2020 провела тесты верификации 5G. Первые две группы тестов уже завершены, третья будет продолжаться до сентября 2018 года. Большинство тестов проводились в C-диапазоне (в основном на частотах 3500 МГц), а отдельные – в диапазоне 26 ГГц. / MForum.ru по данным GSA.

Китай, China Mobile

2018.02 China Mobile планирует начать масштабные испытания 5G в 2q2018 сразу в 17 городах. При этом будет исследоваться 11 типов услуг, включая 4K видеостриминг, мобильную телемедицину и подключенные летающие беспилотники. Китайское правительство требует от операторов запустить сети 5G в коммерческую эксплуатацию до 2020 года. China Mobile планирует задействовать частоты 3.5ГГц для обеспечение покрытия и частоты 4.9ГГц для расширения пропускной способности сети. China Mobile намерена испытать работу mMIMO и слайсинга в условия масштабных сетей, а также другие реально востребованные услуги.

2018.02 Ericsson и China Mobile договорились о создании совместного центра IoT Acceleration (центра разработок в области IoT) в Китае для проведения исследований в области промышленного IoT на сетях 5G.

2016.08.21 Ericsson и China Mobile испытали беспилотник, подключенный к тестовой сети 5G. Подробностей в официальном сообщении для прессы компании Ericsson совсем немного, но все же тест достоен упоминания. Испытания проходили в Китае, в городе Уси в провинции Цзянсу. На коммерческой сети LTE компании China Mobile была развернута поддержка набора технологий связи 5G и поддержка хендоверов между несколькими базовыми станциями. Задержка распространения сигнала не превышала 15 мс.

2016.03.18 Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G. Заключен ряд соглашений в области связи 5G. Компании будут созадвать открытую платформу для тестирования новых продуктов и приложений. Сотрудничество компаний в области 5G началось в декабре 2015 года. Компании также решили развивать Open NFV Lab - открытую технологию, занимающуюся технологиями виртуализации сетевых функций и NovoNet. Была показана технология NB-IoT для отслеживания перемещения домашних животных.

Новая Зеландия

2017.12 Регулятор RSM планирует активности в диапазонах 600 МГц, 1427-1518 МГц, 3410-3690 МГц, 24.25-27.5 МГц.



Объединенное королевство

2014.07.29 Жители Лондона получат доступ к скоростям 5G в 2020 году

Объединенное Королевство, EE

2018.02 EE провела тесты архитектуры 5G. Испытывалось решение Huawei, достигались скорости 2.8 Гбит/c в направлении к абонентскому устройству (симулируемому), задержка распространения сигнала оказалась на уровне менее 5 мс при использовании виртуализованного ядра сети. В тестах было задействовано коммерчески доступное оборудование.

Пакистан, регулирование

2017.12 В Пакистане планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год. Вероятный диапазон - 3500 МГц.

Румыния, Orange

2018.01 В Orange планируют проведение теста 5G в Румынии, где изучат возможность дополнения или замены оптоволоконных сетей на беспроводные для B2C потребителей. В Orange уверены, что 5G - хорошая основа для оказания услуг фиксированного ШПД в пригородах, где развертывание сетей FTTB не всегда рентабельно. Пилотный проект намечен на 2018 год с такими партнерами, как Cisco и Samsung.

Сингапур, регулирование

В Сингапуре царит разнообразие частотных диапазонов, которые могут быть использованы для развертывания систем 5G. 800 МГц, 1427-1518 МГц, 3400-3600 МГц, 24.25-29.5 ГГц, 31.8-33.4 ГГц, 37-43.5 ГГц, 45.5-50.2 ГГц, 66-76 ГГц, 81-86 ГГц.



Сингапур, SingTel

2014.11.24 SingTel, Сингапур заключил с Huawei договоренность о совместной разработке и внедрении технологии 5G. Как ожидается, пилотные проекты начнутся в 2018 году.

США, регулирование

2017.12 В США еще в 2016 году было принято решение использовать для лицензируемых сетей связи частоты в диапазонах 28 ГГц, 37 ГГц и 39 ГГц (с полосой 3.85 ГГц), а также частоты 64-71 ГГц для нелицензируемых услуг. В ноябре 2017 года Федеральная комиссия Электросвязи (FCC) открыла дополнительные 1.7 ГГц в диапазоне 24 ГГц и 47 ГГц для построения сетей согласно выданным лицензиям. Также выполняются работы по выделению частотных присвоений в диапазонах 28 ГГц, 37 ГГц и 39 ГГц, а также в диапазонах от 64 ГГц до 71 ГГц.

В настоящее время операторы тестируют системы 5G в диапазонах 28 ГГц, 39 ГГц и 15 ГГц. Только некоторые из них тестируют также диапазон 2.5 ГГц.

В США завершен аукцион по распределению частот диапазона 600 МГц и идет его расчистка, есть планы развертывания сетей.

Выделены частоты 3550-3700 МГц для внедрений систем SAS (систем доступа к частотам), сейчас идет процесс утверждения.

Началась подготовка к распределению частотных диапазонов 3700-4200 МГц, 5.925-6.425 ГГц и 6.425-7.125 ГГц.

2018.02 Американский регулятор телеком-рынка FCC планирует провести аукцион по продаже частот в диапазоне 28ГГц в ноябре 2018 года. Вскоре после этого планируется проведение аукциона по распределению частот 24ГГц. В FCC также задумываются о возможностях выделения некоторых частот в диапазоне 3.7ГГц и 4.2ГГц для коммерческого использования в частных системах наземной связи. Заодно обещана доработка законодательства в области создания и размещения площадок для оборудования операторов сотовой связи вскоре после проведения частотных аукционов.

2016.07.16 FCC высвободила частоты для развития 5G в США. FCC объявила о высвобождении из под лицензирования следующих частотных полос: 27.5 - 28.35 ГГц (835 МГц); 37.0 - 38.6 ГГц (1.6 ГГц) ; 38.6 - 40.0 ГГц (1.4 ГГц), а также о создании нового нелицензируемого диапазона 64.0 - 71.0 ГГц (7 ГГц).

2015.10.23 FCC обсуждает изменения, необходимые для перехода к быстрому 5G. Идея в использовании частот 28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц и 64-71 ГГц. Обещают на Всемирной радиоконференции представить предложение по набору диапазонов.

США, AT&T

2018.02 AT&T станет первой в США компанией, запустившей сеть 5G? По крайней мере, так считает Рэнделл Стефенсон, гендиректор этого американского оператора. Запуск сети 5G намечен на конец 2018 года, об этом компания сообщила в своем отчете за 4q2017. Первоначально покрытие 5G-NR появится в дюжине американских городов.

Важно отметить, что недавно AT&T получила одобрение FCC на покупку компании FiberTower, обладающей лицензиями на частоты миллиметровых диапазонов - иметь такие частоты крайне важно для развития сетей с большой емкостью 5G.

В AT&T на первых порах не планируют подключать смартфоны 5G, первым пользователям сети подключение обеспечат фиксированные и мобильные роутеры, которые обеспечат возможность подключения к быстрому интернету, например, множества различных устройств в больницах.

США, Sprint

2018.02 Оператор Sprint намеревается быть первым, кто запустит "действительно" мобильные услуги 5G (не спрашивайте, что означает "действительно"). Это означает, что Sprint намеревается первым запустить 5G-NR в 2018 году или что клиентам компании придется ждать 2020 года, когда в 3GPP утвердят стандарт 5G?

В Sprint видят необходимым внедрять использование ИИ для управления работой приложений. Также компания видит много B2B применений сети 5G - от подключения беспроводных сенсоров, которые позволять задействовать даже на удаленных фермах умные системы ирригации до самоуправляемых транспортных средств.

США, Verizon

2018.02.12 Verizon, США, претендует на звание первого в мире оператора, который осуществил телефонный OTA-вызов (эфирный) с использованием решения 5G NR, работающего в миллиметровом диапазоне радиоволн. Тест прошел в городе Murrey Hill, Нью-Джерси. Использовалось сетевое решение Nokia 5G и прототип абонентского терминала 5G NR компании Qualcomm. Выполненный в форм-факторе смартфона, терминал оснащен фронт-эндом, отимизированным под миллиметровый диапазон волн.

В начале февраля 2018 года Verizon также осуществил успешный видеозвонок 5G, связавший Миннеаполис и Сеул, в которым на корейской стороне участвовали Samsung и KT.

Оператор анонсировал планы запуска услуг 5G NR в некоторых городах США до конца 2018 года.

2016.02.22 В целом Verizon Wireless намерена серьезно ускорить работы по подготовке к внедрению 5G в ближайшие месяцы, интенсифицировать обмен информацией с ведущими операторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конкуренты уже успели негативно высказаться о планах компании, указывая на то, что Verizon собирается заняться внедрением 5G еще до окончания работ по стандартизации, что может затем обернуться проблемами для клиентов компании. В Verizon не намерены менять планы - начало внедрения технологии 5G намечено на 2017 год. Для этого компания намеревается тесно работать, в частности, с такими партнерами, как Ericsson, Intel, Cisco, Nokia, Samsung и Qualcomm (обратим внимание на отсутствие в этом списке китайской Huawei). / mobileworldlive.com

2016.02.22 Nokia и Verizon испытали 5G в полевых условиях в США. 73 ГГц и 28 ГГц, полоса 1 ГГц, задержка около 1 мс.

2015.11.20 Идут лабораторные тесты. Полевые тесты планируется начать в 2016 году. Коммерческий запуск 5G возможен в 2017 году.

США, вендоры

2015.04.09 Nokia показала 10 Гбит/с в качестве демонстрации возможностей 5G. 10 Гбит/с по эфиру с использованием диапазоне 73 ГГц.

Таиланд, регулирование

2017.12 В Таиланде планируются частотные аукционы по распределению частот 5G в период с 2018 по 2020 год. В Таиланде для систем 5G будет использоваться диапазон 2600 МГц.

Турция, Turk Telekom

2016.04.15 Nokia и Turk Telecom будут вместе развивать 5G и IoT. Компании договорились о совместном участии в развитии "программируемого мира". Фокус исследований будет сосредоточен на эволюции облачной архитектуры в ядре и RAN, которая позволит внедрить Network Slicing. В качестве первого шага к развитию и тестированию 5G в Турции будет внедрена технология LTE-A. Türk Telekom уже приступил к запускам LTE-A в Турции.



Финляндия

2015.02.21 В Финляндии планируют развернуть тестовую сеть 5G. В 2015 году началось сооружение тестовой сети 4G в Oulu -VTT Technical Research Centre of Finland и University of Oulu.



Франция, Orange

Orange планирует испытания и пилотные запуски сетей 5G в ряде европейских стран. Планируется изучать такие сценарии, как подключение к сети автономных автомобилей и поддержка предоставления услуг фиксированного ШПД на базе беспроводной сети 5G. Первые тесты запланированы на севере Франции (в Douai и Лилле), даты запусков не определены и зависят от того, насколько быстро выдаст соответствующее разрешение французский регулятор Arcep. Поставщиком решения выступает Ericsson. Для проведения тестирования работы сети 5G и самоуправляемых автомобилей заключено соглашение с Utac Ceram - эта компания занимается испытаниями и сертификацией самоуправляемых автомобилей во Франции. Тесты автоботов пройдут на тестовой трассе под Парижем.

<br>Orange работает с Nokia и Kathrein, занимаясь разработкой смарт-антенны, которая могла бы работать одновременно в сетях LTE и 5G. На февраль 2018 года решение существует в виде прототипа.

Чили, Claro Chile

2017.12 Claro Chile приступил к тестам в диапазоне 27 ГГц.



Южная Корея, регулирование

2017.12 В Южной Корее проходят обсуждения использования пре-стандартизованных сетей 5G и технологий во время Зимних Олимпийских игр 2018. Два крупнейших оператора страны – KTи SK Telekom планируют представить «действующие» сети “5G”. KT намеревается использовать диапазон 28 ГГц. SK Telecom также тестирует диапазон 28 ГГц для оказания услуг 5G, но также планирует задействовать диапазон 3500 МГц. / MForum.ru по данным GSA

2015.11 Статус: KT, SKT и LG. Министерство науки, ИКТ и планирования будущего разработали планы инвестирования в размере 68.2 млрд вон для того, чтобы к 2020 году запустить в коммерческую эксплуатацию сети 5G. Тесты планируются, начиная с 2017 года. Ограниченные запуски состоятся в рамках Зимней Олимпиады 2018 года в Pyeong Chang.

Южная Корея, KT Corp.

2018.02 К сети 5G-NR, развернутой в Пхенчхане, были подключены различные устройства IoT. Это была демонстрация возможности коммерческого использования технологии 5G применительно к IoT уже сегодня. Кроме того, демонстрировались телеэкраны с 5G подключением в робокарах. Решение 5G-NR предоставлял Ericsson, также использовались технологии Intel и Samsung. Запуск сети 5G в коммерческую эксплуатацию в Южной Корее ожидается в 2019 году.

2016.12 KT намеревается запустить пилотные услуги 5G на Олимпийских играх 2018 года.

2015.03.05 KT Corp. заявляет о совместных с Ericsson исследованиях в области 5G . В ходе MWC2015 KT Corp. заявила о подписании протокола о намерениях сотрудничать в области развития и внедрения 5G с Ericsson. Планируется несколько направлений работ: планирование архитектуры сети, использования малых сот, построения гетерогенных сетей и исследования в области IoT. Будут затронуты вопросы стандартизации.

Южная Корея, LG U+

2015.03.01 LG U+ заявляет о том, что ведет эксперименты с базовой станцией 5G, впервые в Южной Корее. Особенность распределенной базовой станции в том, что ее радиоголовка (RRH) вдвое компактнее радиоголовки LTE, использует более миниатюрные антенны, способна работать с полосой частот вплоть до 345 МГц, что позволяет поддерживать передачу данных со скоростями до 50 Гбит/с. Кроме того, энергопотребление базовой станции снижено вдвое по-сравнению с используемыми сегодня базами LTE. Базовая станция будет использоваться в пилотной сети в Сеуле, Южная Корея

Южная Корея, SK Telecom

2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G.

2015.10.24 SK Telecom и Ericsson показали "слайсинг" сети 5G



Эстония, EMT

2015.02.19 EMT, Эстония планирует начало развертывания тестовой сети 5G в 2H2016. Ericsson - вероятный поставщик.

Япония, регулирование

2017.12 Министерство внутренних дел и связи (MIC) объявило, что официальными диапазонами для развертывания систем 5G стали: 3700 МГц, 4500 МГц (всего 500 МГц в диапазонах ниже 6 ГГц) и 28 ГГц (с полосой до 2 ГГц). Японские операторы используют для тестирования систем 5G самые разные частотные диапазоны, включая 3400-3600 МГц, 4500 МГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 39 ГГц и 70 ГГц.

Япония, KDDI

2017.09.25 Ericsson и KDDI заключили партнерское соглашение. Будет проведено тестирование сетей 5G на частоте 4.5 ГГц в нескольких городах Японии. В рамках тестирования будут проверяться действие сети 5G в диапазонах 4.5 ГГц и 28 ГГц, а также совместимость с LTE. Пилотный проект продлится до марта 2018 года, а предоставление коммерческих услуг начнется в 2020 году. В январе 2017 года Ericsson уже провел тесты на частоте 28 ГГц в Токио.

Япония, NTT DoCoMo

2018.02 Гендиректор NTT Docomo Kazuhiro Yoshizawa на MWC2018 рассказал о принятой стратегии 'Beyond' перехода к 5G. Запуск услуг намечен на 2020 в Токио, когда стартуют Олимпийские игры в Японии. Основная суть стратегии - опора на работу с партнерами. Цель - с первого дня работы предложить клиентам обширный набор услуг на базе новой технологии. Для реализации этих планов оператор запустил 5G Open Partner Partner Programme. В программе уже изъявили желание участвовать 610 компаний.

2018.02 Intel и NTT DoCoMo договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к 2020 году, когда стартуют Олимпийские игры в Токио. Intel обещает обеспечить 360 градусный 8К панорамные стримы по сети 5G, а также сенсоры для смарт-города и конечно самоуправляемые автомобили вместе с японскими операторами. Компания уже провела испытания передачи видео 4К со скоростью 1 Гбит/c в машину, движущуюся со скоростью 30 км/ч. Через два года эта технология будет еще более совершенной. 5G будет использоваться для сбора различной аналитики, для поддержки VR. К зимней Олимпиаде 2018 года Intel уже помог KT Corp. в запуске технологии 5G NR.

2018.01.19 Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo.

2016.11.14 Huawei проводит полевые тесты 5G в диапазоне 4.5 ГГц. Решение Huawei использует полосу 200 МГц в диапазоне 4.5 ГГц и 64 трансиверов, чтобы обслуживать 23 абонентских устройства, как статичных, так и мобильных. Достигалась пропускная способность в 11.29 Гбит/c (примерно 1 Гбит/c на абонентское устройство) с задержкой в 0.5 мс.

2015.11.19 Идут полевые тесты 5G. Запуск 5G в коммерческую эксплуатацию планируется к моменту проведения Олимпийских игр 2020 года (стадионы и зона обслуживания), в период 2022/2023 годов последует развертывание сетей, ориентированных на снижение задержек в высоких диапазонах частот.

2015.10.21 Huawei и DoCoMo показали 1.34 Гбит/с в демонстрации 5G. Средняя скорость - 1.34 Гбит/с (MU-MIMO), пиковая 3.6 Гбит/с при использовании 100 МГц и 10 Гбит/с при использовании канала 200 МГц.



Япония, Softbank

Полевые тесты 5G в Токио.

Вендоры и 5G

Ericsson

2017.09.25 Ericsson и KDDI заключили партнерское соглашение. Будет проведено тестирование сетей 5G на частоте 4.5 ГГц в нескольких городах Японии. В рамках тестирования будут проверяться действие сети 5G в диапазонах 4.5 ГГц и 28 ГГц, а также совместимость с LTE. Пилотный проект продлится до марта 2018 года, а предоставление коммерческих услуг начнется в 2020 году. В январе 2017 года Ericsson уже провел тесты на частоте 28 ГГц в Токио.

2016.08.21 Ericsson и China Mobile испытали беспилотник, подключенный к тестовой сети 5G. Подробностей в официальном сообщении для прессы компании Ericsson совсем немного, но все же тест достоен упоминания. Испытания проходили в Китае, в городе Уси в провинции Цзянсу. На коммерческой сети LTE компании China Mobile была развернута поддержка набора технологий связи 5G и поддержка хендоверов между несколькими базовыми станциями. Задержка распространения сигнала не превышала 15 мс.

2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G. Ericsson, Deutsche Telecom и SK Telecom заявили о создании партнерства с целью испытания трансконтинентальной сети 5G, которая соединит сети в Корее и Германии. В рамках соглашения планируется обеспечить оптимизированный опыт пользователя за счет обеспечения связности в услугах при поддержке роуминга между сетями 5G. Ericsson выступит основным поставщиком проекта, обеспечивая решения для таких технологий, как NFV, программно определяемая инфраструктура, распределенное облако и слайсинг сети.

2016.03.18 Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G. Заключен ряд соглашений в области связи 5G. Компании будут созадвать открытую платформу для тестирования новых продуктов и приложений. Сотрудничество компаний в области 5G началось в декабре 2015 года. Компании также решили развивать Open NFV Lab - открытую технологию, занимающуюся технологиями виртуализации сетевых функций и NovoNet. Была показана технология NB-IoT для отслеживания перемещения домашних животных.

2015.12.21 МТС, Россия и Ericsson объявили о планах сотрудничества в области 5G. В 2016 году начнутся совместные эксперименты. В 2017 году планируется испытать передачу данных в диапазоне 15 ГГц. Во время ЧМ2018 по футболу планируется тестирование решений 5G Ericsson.

2015.10.24 SK Telecom, Южная Корея и Ericsson показали "слайсинг" сети 5G

2015.10.20 Ericsson поставит в Бразилию (Americs Movil) первую тестовую систему 5G. В 2016 году будет тестироваться IoT в системах 5G. В частности пройдут испытания виртуально-аппаратных систем, систем MiMo, ресурсов радиосети D2D, обеспечения уровня качества QoS и т.п.

2015.03.05 KT Corp., Южная Корея заявляет о совместных с Ericsson исследованиях в области 5G. В ходе MWC2015 KT Corp. заявила о подписании протокола о намерениях сотрудничать в области развития и внедрения 5G с Ericsson. Планируется несколько направлений работ: планирование архитектуры сети, использования малых сот, построения гетерогенных сетей и исследования в области IoT. Будут затронуты вопросы стандартизации.

Huawei

2018.02 Qualcomm Technologies, Inc., дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, и Huawei успешно провели тестирование технологии 5G NR на базе международного стандарта 3GPP R15 на предмет возможной совместимости на стадии разработки (IODT). Испытание, в рамках которого были использованы прототип абонентского терминала Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei, стало ключевым шагом, ускоряющим развитие экосистемы 5G NR на базе стандарта Release 15.

Испытание IODT – фундамент, гарантирующий совместимость абонентского терминала, RAN и ядра сети. Оно приближает коммерческое использование сетей и устройств 5G NR, и этот успех будет содействовать комплексной коммерциализации технологии 5G NR, включающей сети и устройства.

В ходе испытания совместимости и взаимодействия партнеры протестировали ключевые технологии нового стандарта 5G 3GPP NR, в том числе синхронизацию, кодирование канала, структуру фрейма и масштабируемые компоненты нумерологии OFDM между абонентским терминалом 5G NR и сетью в диапазоне 3,5 ГГц. Подробнее.



2018.02 Huawei и Vodafone совместно совершили первый в истории звонок на базе стандарта неавтономной архитектуры «нового радио» (Non Stand-Alone (NSA) 3GPP 5G NR) и суб-6 ГГц спектра. Испытание проводилась в тестовой сети в Испании в преддверии Всемирного мобильного конгресса, который открылся 26 февраля 2017 года.

В ходе испытания звонок в режиме реального времени на базе двойного подключения 4G/5G был совершен с использованием тестового устройства. Подключение типа «голосовая связь по интернет-протоколу» (VOIP) было установлено с использованием 4G, а затем передача данных происходила по технологии 5G. Инженеры также успешно протестировали видеозвонок высокой четкой (HD) в режиме реального времени по той же схеме. Комплексная тестовая сеть 5G NR была построена для проведения испытания с использованием спектра 3,7 ГГц. Подробнее

2018.02 Huawei и Vodafone протестировали возможность использования транспортных сетей 5G на базе IP Microwave. Vodafone и Huawei провели испытания, которые подтвердили, что традиционные IP-линии микроволновой связи останутся жизнеспособной технологией для транспортных сетей 5G. Тестирование показало, что в таких условиях может быть достигнута производительность на уровне 2,7 Гбит/с в одной IP-линии микроволновой связи с агрегацией 2x112 МГц каналов с одной вертикальной или горизонтальной поляризацией. В результате внешний высокочастотный (RF) блок впервые смог выйти на уровень производительности свыше 2 Гбит/с в одной поляризации. Усовершенствования модема и высокочастотного блока, произведенные инженерами Huawei, позволили команде исследователей добиться значения задержки на уровне 50 микросекунд. Подробнее.

2018.02 Huawei объявила о подписании 45 соглашений 5G MoU с операторами. Первые сети 5G на решении Huawei, как ожидается, будут запущены еще до конца 2018 года.

2018.02 Huawei и China Mobile на MWC продемонстрировали первое в мире ядро сети 5G на базе микросервисов и архитектуры SBA (Service-Based Architecture). Подробности.

2018.02 Huawei и Telefónica в ходе Всемирного мобильного конгресса продемонстрировали первый в мире VR-сервис с использованием комплексной (E2E) технологии 5G-слайсинга. Технология интерактивной виртуальной реальности (Interactive VR) будет использоваться в видеоиграх, образовании, развлечениях, телемедицине, промышленном дизайне и т.п., что создаст новые коммерческие возможности для операторов. Подробности

2016.11.14 Huawei проводит полевые тесты 5G в диапазоне 4.5 ГГц. Решение Huawei использует полосу 200 МГц в диапазоне 4.5 ГГц и 64 трансиверов, чтобы обслуживать 23 абонентских устройства, как статичных, так и мобильных. Достигалась пропускная способность в 11.29 Гбит/c (примерно 1 Гбит/c на абонентское устройство) с задержкой в 0.5 мс.

2015.11.19 Идут полевые тесты 5G. Запуск 5G в коммерческую эксплуатацию планируется к моменту проведения Олимпийских игр 2020 года (стадионы и зона обслуживания), в период 2022/2023 годов последует развертывание сетей, ориентированных на снижение задержек в высоких диапазонах частот.

2016.07.05 3GPP утвердила первый стандарт модели высокочастотного (6-100 ГГц) широкополосного канала 5G. За последние годы Huawei реализовала широкомасштабные проекты измерений в области высокочастотных каналов, в которые были включены все типичные частотные диапазоны, в том числе 8 ГГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 60 ГГц, and 73 ГГц, а также были собраны и проанализированы большие объемы данных измерений канала применительно к типичным сценариям развертывания, включая закрытые помещения, торговые центры, центр города и т.д. В 2016 году Huawei вместе с 15 отраслевыми партнерами и учебными заведениями написала и опубликовала экспертный доклад под названием «Модель канала 5G для частотных диапазонов до 100 ГГц», что стало важной исходной точкой для моделирования высокочастотных каналов 5G.

2016.07.05 Компания Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio. Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio, которое на MWC 2016 было предложено в качестве нового стандарта построения сети, ориентированного на будущую эволюцию. GigaRadio является ключевым звеном в цепочке инноваций компании, последовавшим за решениями распределенных базовых станций, SingleRAN и Blade Site. Доклад о решении GigaRadio доступен по ссылке, PDF, англ. яз.

2016.07.05 Huawei и Deutsche Telekom одержали победу в номинации «Самое выдающееся партнерство оператора и поставщика решений для тестирования и развития технологий 5G» в рамках престижной премии 5G World Awards 2016.

2016.06.23 Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G и NG-RAN. Сотрудничество в области 5G и NG-RAN охватывает инновационные проекты, связанные с CloudRAN, 5G Radio User Centric No Cell, 5G Core Re-Architect, Massive MIMO и направленные на повышение эффективности использования частотного спектра, а также создание облачной инфраструктуры. Эволюция архитектуры 5G Core и исследования по CloudRAN станут ключевыми сферами сотрудничества компаний Telefonica и Huawei.

2016.06.06 Huawei показала ряд технологий 5G с использованием макросот на открытой площадке. Huawei завершила первую фазу тестирования ключевых технологий 5G в серии эксплуатационных испытаний, организованных рабочей группой IMT-2020 5G. В апреле 2016 года в г. Чэнду (Китай) были проведены испытания макросот на открытой площадке с использованием целого ряда базовых технологий реализации и интегрированного радио интерфейса 5G. Результаты испытаний показали, что новая технология радио интерфейса 5G может значительно повысить эффективность использования спектра, отвечая различным сервисным требованиям, которые МСЭ-Р предъявляет к технологиям 5G.

2015.11 Тестовые сети 5G планируются в 11 городах, где ожидаются игры FIFA 2018. Испытания будут включать M2M приложения и пользователей-людей. Вместе с МегаФон, Россия.

2015.10.21 Huawei и DoCoMo показали 1.34 Гбит/с в демонстрации 5G. Средняя скорость - 1.34 Гбит/с (MU-MIMO), пиковая 3.6 Гбит/с при использовании 100 МГц и 10 Гбит/с при использовании канала 200 МГц.

2015.03.13 MWC2015: Huawei 5G апдейт, Yang Chaobin, Huawei, на руском языке. Хороший "ликбезовский" текст о том зачем нам 5G, когда его ожидать и чего в связи с этим ожидать.

2015.03.11 MWC2015: Huawei 5G update for media. Презентация Yang Chaobin CMO, Huawei Wireless Network Product Line на MWC2015.

2015.02.28 Huawei представит на MWC2015 новые технологии радиоинтерфейса 5G. Как справедливо отмечает Huawei в своем пресс-релизе, технология 5G станет ключевой темой на конгрессе MWC2015. Huawei ведет разработку различных перспективных радиотехнологий, среди которых особый интерес представляют технология неортогонального доступа на базе множественного доступа с разреженным кодом (SCMA) и мультиплексирование с фильтрацией ортогонального частотного разделения каналов (F-OFDM). Компания покажет свои разработки в Барселоне.

2014.11.24 SingTel, Сингапур заключил с Huawei договоренность о совместной разработке и внедрении технологии 5G. Как ожидается, пилотные проекты начнутся в 2018 году.

Nokia

2018.01.19 Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo.

2016.09.05 Tele2 и Nokia договорились о развитии технологии 5G. Tele2 и Nokia договорились сотрудничать для ускорения развития сетей мобильной связи 5G в России. Основные усилия будут сосредоточены в области развития технологий радиодоступа и приложений LTE-A и 5G, в частности, над оптимизацией передачи видео высокой четкости и автоматизации сетей.

2016.07.28 МегаФон и Nokia подписали меморандум о совместном развитии сетей 5G в России. Итогом партнерства станет тестирование новых решений в рамках совместных пилотных проектов и возможное строительство испытательного кластера 5G на российских стадионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

2016.05.19 МТС подписала соглашение с Nokia о сотрудничеств в области 5G. Тестовый сегмент сети будет развернут "на международных спортивных соревнованиях в России" в 2018 году.

2016.04.15 Nokia и Turk Telecom будут вместе развивать 5G и IoT. Компании договорились о совместном участии в развитии "программируемого мира". Фокус исследований будет сосредоточен на эволюции облачной архитектуры в ядре и RAN, которая позволит внедрить Network Slicing. В качестве первого шага к развитию и тестированию 5G в Турции будет внедрена технология LTE-A. Türk Telekom уже приступил к запускам LTE-A в Турции.

2016.02.22 Nokia и Verizon испытали 5G в полевых условиях в США. 73 ГГц и 28 ГГц, полоса 1 ГГц, задержка около 1 мс.

2015.04.09 Nokia показала в США 10 Гбит/с в качестве демонстрации возможностей 5G. 10 Гбит/с по эфиру с использованием диапазоне 73 ГГц.

Qualcomm

2016.10.23 Qualcomm заявил о модеме Snapdragon X50 5G. Поддержка 5 Гбит/c; диапазон 28 ГГц; работа с антенными решетками. Также анонсирована коммерчески доступная сеть со скоростями 1 Гбит/c - Telstra, Австралия.

2016.09.24 Конспекты. Роль Qualcomm в 5G. Конспект выступления Юлии Клебановой, вице-президента по развитию бизнеса Qualcomm в Восточной Европе.

ZTE

2017.07.14 В ходе полевых испытаний, используя на частотах суб-6ГГц предкоммерческую версию базовой станции 5G ZTE с такими ключевыми характеристиками 5G, как Massive MIMO, LDPC (low-density parity check, низкоплотностный код) и др., China Unicom достигла скорости передачи данных до 2 Гбит/c для одного однопользовательского устройства. Данные испытания проводились в городе Шэньчжэнь на частоте 3,5 ГГц с пропускной способностью полосы в 100 МГц.

2016.07.23 ZTE запускает 5G-ориентированное решение RAN следующего поколения - ZTE Cloud RAN. Решение разработано с целью реконструкции беспроводной сети на базе облачной процессорной платформы. Базируясь на объединенной платформе M-ICT (сочетающей в себе требования к информационным и коммуникационным сервисам), ZTE Cloud RAN представляет собой полностью виртуальную платформу RAN, беспрепятственно интегрирующую все виды доступа, включая 2G, 3G, 4G, WiFi, IoT и 5G, а также массовые соединения. Также, ZTE Cloud RAN основывается на архитектуре «платформа как услуга» (PaaS) и предоставляет открытые интерфейсы для третьих лиц, что позволяет операторам быстро развертывать различные сервисы в изменчивых условиях для построения успешной экосистемы. На данный момент ZTE заключила ряд стратегических соглашений с китайскими и глобальными клиентами и планирует коммерческое развертывание решения ZTE Cloud RAN во 2-м квартале 2017 года.

Основные сценарии 5G

видеостриминг,

VR и AR стриминг (виртуальная реальность и дополненная реальность),

промышленный IoT,

массовый IoT,

умные города,

подключенные автомобили и так далее.

Статьи

2017.09.04 Пять сценариев внедрения 5G в телекоме

2017.01.10 В новый 2017 год – с новым стандартом 5G. Обзор технологии и статус стандартизации

2017.01.09 Частоты для сете 5G в Европе. Взгляд GSA.

2018.01.19 Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo.

2017.09.21 Ericsson и KDDI заключили партнерское соглашение. Будет проведено тестирование сетей 5G на частоте 4.5 ГГц в нескольких городах Японии. В рамках тестирования будут проверяться действие сети 5G в диапазонах 4.5 ГГц и 28 ГГц, а также совместимость с LTE. Пилотный проект продлится до марта 2018 года, а предоставление коммерческих услуг начнется в 2020 году. В январе 2017 года Ericsson уже провел тесты на частоте 28 ГГц в Токио.

2017.08.18 Внедрение сетей 5G в частотных диапазонах ниже 6 ГГц. Взгляд Nokia (часть 1)

2017.07.14 В ходе полевых испытаний, используя на частотах суб-6ГГц предкоммерческую версию базовой станции 5G ZTE с такими ключевыми характеристиками 5G, как Massive MIMO, LDPC (low-density parity check, низкоплотностный код) и др., China Unicom достигла скорости передачи данных до 2 Гбит/c для одного однопользовательского устройства. Данные испытания проводились в городе Шэньчжэнь на частоте 3,5 ГГц с пропускной способностью полосы в 100 МГц.

2017.03.13 NSA 5G NR - как запустить 5G на год раньше всех. Всем известно, что первые запуски сетей 5G планируются на 2020 год, когда завершится стандартизация в 3GPP. Тем не менее, для особо нетерпеливых появилась лазейка в виде промежуточного стандарта 5G под названием NSA 5G NR (Non-Standalone NSA 5G New Radio).

2016.11.14 Huawei проводит полевые тесты 5G в диапазоне 4.5 ГГц. Решение Huawei использует полосу 200 МГц в диапазоне 4.5 ГГц и 64 трансиверов, чтобы обслуживать 23 абонентских устройства, как статичных, так и мобильных. Достигалась пропускная способность в 11.29 Гбит/c (примерно 1 Гбит/c на абонентское устройство) с задержкой в 0.5 мс.

2015.11.19 Идут полевые тесты 5G. Запуск 5G в коммерческую эксплуатацию планируется к моменту проведения Олимпийских игр 2020 года (стадионы и зона обслуживания), в период 2022/2023 годов последует развертывание сетей, ориентированных на снижение задержек в высоких диапазонах частот.

2016.10.23 Qualcomm заявил о модеме Snapdragon X50 5G. Поддержка 5 Гбит/c; диапазон 28 ГГц; работа с антенными решетками. Также анонсирована коммерчески доступная сеть со скоростями 1 Гбит/c - Telstra, Австралия.

2016.09.24 Конспекты. Роль Qualcomm в 5G. Конспект выступления Юлии Клебановой, вице-президента по развитию бизнеса Qualcomm в Восточной Европе.

2016.09.05 Tele2 и Nokia договорились о развитии технологии 5G. Tele2 и Nokia договорились сотрудничать для ускорения развития сетей мобильной связи 5G в России. Основные усилия будут сосредоточены в области развития технологий радиодоступа и приложений LTE-A и 5G, в частности, над оптимизацией передачи видео высокой четкости и автоматизации сетей.

2016.08.21 Ericsson и China Mobile испытали беспилотник, подключенный к тестовой сети 5G. Подробностей в официальном сообщении для прессы компании Ericsson совсем немного, но все же тест достоен упоминания. Испытания проходили в Китае, в городе Уси в провинции Цзянсу. На коммерческой сети LTE компании China Mobile была развернута поддержка набора технологий связи 5G и поддержка хендоверов между несколькими базовыми станциями. Задержка распространения сигнала не превышала 15 мс.

2016.07.28 МегаФон и Nokia подписали меморандум о совместном развитии сетей 5G в России. Итогом партнерства станет тестирование новых решений в рамках совместных пилотных проектов и возможное строительство испытательного кластера 5G на российских стадионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

2016.07.23 ZTE запускает 5G-ориентированное решение RAN следующего поколения - ZTE Cloud RAN. Решение разработано с целью реконструкции беспроводной сети на базе облачной процессорной платформы. Базируясь на объединенной платформе M-ICT (сочетающей в себе требования к информационным и коммуникационным сервисам), ZTE Cloud RAN представляет собой полностью виртуальную платформу RAN, беспрепятственно интегрирующую все виды доступа, включая 2G, 3G, 4G, WiFi, IoT и 5G, а также массовые соединения. Также, ZTE Cloud RAN основывается на архитектуре «платформа как услуга» (PaaS) и предоставляет открытые интерфейсы для третьих лиц, что позволяет операторам быстро развертывать различные сервисы в изменчивых условиях для построения успешной экосистемы. На данный момент ZTE заключила ряд стратегических соглашений с китайскими и глобальными клиентами и планирует коммерческое развертывание решения ZTE Cloud RAN во 2-м квартале 2017 года.

2016.07.16 FCC высвободила частоты для развития 5G в США. FCC объявила о высвобождении из под лицензирования следующих частотных полос: 27.5 - 28.35 ГГц (835 МГц); 37.0 - 38.6 ГГц (1.6 ГГц) ; 38.6 - 40.0 ГГц (1.4 ГГц), а также о создании нового нелицензируемого диапазона 64.0 - 71.0 ГГц (7 ГГц).

2016.07.05 3GPP утвердила первый стандарт модели высокочастотного (6-100 ГГц) широкополосного канала 5G. За последние годы Huawei реализовала широкомасштабные проекты измерений в области высокочастотных каналов, в которые были включены все типичные частотные диапазоны, в том числе 8 ГГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 60 ГГц, and 73 ГГц, а также были собраны и проанализированы большие объемы данных измерений канала применительно к типичным сценариям развертывания, включая закрытые помещения, торговые центры, центр города и т.д. В 2016 году Huawei вместе с 15 отраслевыми партнерами и учебными заведениями написала и опубликовала экспертный доклад под названием «Модель канала 5G для частотных диапазонов до 100 ГГц», что стало важной исходной точкой для моделирования высокочастотных каналов 5G.

2016.07.05 Компания Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio. Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio, которое на MWC 2016 было предложено в качестве нового стандарта построения сети, ориентированного на будущую эволюцию. GigaRadio является ключевым звеном в цепочке инноваций компании, последовавшим за решениями распределенных базовых станций, SingleRAN и Blade Site. Доклад о решении GigaRadio доступен по ссылке, PDF, англ. яз.

2016.07.05 Huawei и Deutsche Telekom одержали победу в номинации «Самое выдающееся партнерство оператора и поставщика решений для тестирования и развития технологий 5G» в рамках престижной премии 5G World Awards 2016.

2016.07.02 Ericsson, DT и SK договорились об испытаниях роуминга 5G. Ericsson, Deutsche Telecom и SK Telecom заявили о создании партнерства с целью испытания трансконтинентальной сети 5G, которая соединит сети в Корее и Германии. В рамках соглашения планируется обеспечить оптимизированный опыт пользователя за счет обеспечения связности в услугах при поддержке роуминга между сетями 5G. Ericsson выступит основным поставщиком проекта, обеспечивая решения для таких технологий, как NFV, программно определяемая инфраструктура, распределенное облако и слайсинг сети.

2016.07.01 BT ставит на конвергенцию в рамках подготовки к внедрению 5G.

2016.06.23 Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G и NG-RAN. Сотрудничество в области 5G и NG-RAN охватывает инновационные проекты, связанные с CloudRAN, 5G Radio User Centric No Cell, 5G Core Re-Architect, Massive MIMO и направленные на повышение эффективности использования частотного спектра, а также создание облачной инфраструктуры. Эволюция архитектуры 5G Core и исследования по CloudRAN станут ключевыми сферами сотрудничества компаний Telefonica и Huawei.

2016.06.15 Forbes и Huawei представили экспертный доклад о сетях 5G. Анонс отчета на английском языке, который можно сказать по ссылке, указанной в заметке.

2016.06.06 Huawei показала ряд технологий 5G с использованием макросот на открытой площадке. Huawei завершила первую фазу тестирования ключевых технологий 5G в серии эксплуатационных испытаний, организованных рабочей группой IMT-2020 5G. В апреле 2016 года в г. Чэнду (Китай) были проведены испытания макросот на открытой площадке с использованием целого ряда базовых технологий реализации и интегрированного радио интерфейса 5G. Результаты испытаний показали, что новая технология радио интерфейса 5G может значительно повысить эффективность использования спектра, отвечая различным сервисным требованиям, которые МСЭ-Р предъявляет к технологиям 5G.

2016.05.19 МТС подписала соглашение с Nokia о сотрудничестве в области 5G. Тестовый сегмент сети будет развернут "на международных спортивных соревнованиях в России" в 2018 году.

2016.04.15 Nokia и Turk Telecom будут вместе развивать 5G и IoT. Компании договорились о совместном участии в развитии "программируемого мира". Фокус исследований будет сосредоточен на эволюции облачной архитектуры в ядре и RAN, которая позволит внедрить Network Slicing. В качестве первого шага к развитию и тестированию 5G в Турции будет внедрена технология LTE-A. Türk Telekom уже приступил к запускам LTE-A в Турции.

2016.03.18 Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G. Заключен ряд соглашений в области связи 5G. Компании будут созадвать открытую платформу для тестирования новых продуктов и приложений. Сотрудничество компаний в области 5G началось в декабре 2015 года. Компании также решили развивать Open NFV Lab - открытую технологию, занимающуюся технологиями виртуализации сетевых функций и NovoNet. Была показана технология NB-IoT для отслеживания перемещения домашних животных.

2016.02.22 В целом Verizon Wireless намерена серьезно ускорить работы по подготовке к внедрению 5G в ближайшие месяцы, интенсифицировать обмен информацией с ведущими операторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конкуренты уже успели негативно высказаться о планах компании, указывая на то, что Verizon собирается заняться внедрением 5G еще до окончания работ по стандартизации, что может затем обернуться проблемами для клиентов компании. В Verizon не намерены менять планы - начало внедрения технологии 5G намечено на 2017 год. Для этого компания намеревается тесно работать, в частности, с такими партнерами, как Ericsson, Intel, Cisco, Nokia, Samsung и Qualcomm (обратим внимание на отсутствие в этом списке китайской Huawei). / mobileworldlive.com

2016.02 Компании Huawei и Deutsche Telekom совместно представили прототип и экспериментальную модель, в которой была реализована функция многопользовательского слежения лучом (multi-user beam-tracking) с пиковой скоростью передачи данных 70 Гбит/с в смешанной среде прямой и непрямой видимости.

2016.02.22 Nokia и Verizon испытали 5G в полевых условиях в США. 73 ГГц и 28 ГГц, полоса 1 ГГц, задержка около 1 мс.

2015.12.21 МТС и Ericsson объявили о планах сотрудничества в области 5G. В 2016 году начнутся совместные эксперименты. В 2017 году планируется испытать передачу данных в диапазоне 15 ГГц. Во время ЧМ2018 по футболу планируется тестирование решений 5G Ericsson.

2015.11.19 GSA прогнозирует более 270 сетей 5G к 2025 году.

2015.10.24 SK Telecom и Ericsson показали "слайсинг" сети 5G

2015.10.23 FCC обсуждает изменения, необходимые для перехода к быстрому 5G. Идея в использовании частот 28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц и 64-71 ГГц. Обещают на Всемирной радиоконференции представить предложение по набору диапазонов.

2015.10.21 Huawei и DoCoMo показали 1.34 Гбит/с в демонстрации 5G. Средняя скорость - 1.34 Гбит/с (MU-MIMO), пиковая 3.6 Гбит/с при использовании 100 МГц и 10 Гбит/с при использовании канала 200 МГц.

2015.10.20 Ericsson поставит в Бразилию первую тестовую систему 5G. В 2016 году будет тестироваться IoT в системах 5G. В частности пройдут испытания виртуально-аппаратных систем, систем MiMo, ресурсов радиосети D2D, обеспечения уровня качества QoS и т.п.

2015.04.09 Nokia показала 10 Гбит/с в качестве демонстрации возможностей 5G. 10 Гбит/с по эфиру с использованием диапазоне 73 ГГц.

2015.03.26 Deutsche Telecom запустила лабораторию 5G:haus. Компания Deutsche Telekom вместе с рядом исследовательских компаний, стартапов и вендорами оборудования сетевой инфраструктуры основала лабораторию инноваций в области 5G под названием 5G:haus.

2015.03.26 Задумываясь о роли малых сот в 5G

2015.03.13 MWC2015: Huawei 5G апдейт, Yang Chaobin, Huawei, на руском языке. Хороший "ликбезовский" текст о том зачем нам 5G, когда его ожидать и чего в связи с этим ожидать.

2015.03.11 MWC2015: Huawei 5G update for media. Презентация Yang Chaobin CMO, Huawei Wireless Network Product Line на MWC2015.

2015.03.05 KT Corp. заявляет о совместных с Ericsson исследованиях в области 5G. В ходе MWC2015 KT Corp. заявила о подписании протокола о намерениях сотрудничать в области развития и внедрения 5G с Ericsson. Планируется несколько направлений работ: планирование архитектуры сети, использования малых сот, построения гетерогенных сетей и исследования в области IoT. Будут затронуты вопросы стандартизации.

2015.03.01 LG U+ заявляет о том, что ведет эксперименты с базовой станцией 5G, впервые в Южной Корее. Особенность распределенной базовой станции в том, что ее радиоголовка (RRH) вдвое компактнее радиоголовки LTE, использует более миниатюрные антенны, способна работать с полосой частот вплоть до 345 МГц, что позволяет поддерживать передачу данных со скоростями до 50 Гбит/с. Кроме того, энергопотребление базовой станции снижено вдвое по-сравнению с используемыми сегодня базами LTE. Базовая станция будет использоваться в пилотной сети в Сеуле, Южная Корея.

2015.03.01 MWC2015: В Южной Корее мобильный интернет вскоре станет еще быстрее

2015.02.28 Huawei представит на MWC2015 новые технологии радиоинтерфейса 5G. Как справедливо отмечает Huawei в своем пресс-релизе, технология 5G станет ключевой темой на конгрессе MWC2015. Huawei ведет разработку различных перспективных радиотехнологий, среди которых особый интерес представляют технология неортогонального доступа на базе множественного доступа с разреженным кодом (SCMA) и мультиплексирование с фильтрацией ортогонального частотного разделения каналов (F-OFDM). Компания покажет свои разработки в Барселоне.

2015.02.21 В Финляндии планируют развернуть тестовую сеть 5G. Тестовая сеть сооружается в Oulu, расположенном в Северо-Западной части Финляндии. Ее строят University of Oulu совместно с VTT Technical Research Centre of Finland. VTT будет работать с частной закрытой сетью, тогда как Университет планирует настроить сеть для открытого публичного доступа. В закрытой сети VTT намеревается протестировать и изучить потенциал и проблемы технологии. Общедоступная сеть, с другой стороны, позволит протестировать возможности сети пропускать интенсивный трафик. Работы по сооружению сети начнутся 18 февраля 2015 года. Как ожидается, переход к 5G станет в мире массовым к 2020 году.

2015.02.19 EMT, Эстония планирует начало развертывания тестовой сети 5G в 2H2016. Ясности по технологии пока нет. ВВероятный поставщик - Ericsson.

2014.12.15 ABI Research не включила Россию в число стран, которые, как ожидается будут лидерами по числу абонентов 5G в 2025 году

2014.11.24 SingTel, Сингапур заключил с Huawei договоренность о совместной разработке и внедрении технологии 5G. Как ожидается, пилотные проекты начнутся в 2018 году. МегаФон также заявил на прошлой неделе о планах показать 5G от Huawei на ЧМ по футболу в 2018. Аналогичные соглашения есть и у Ericsson, но с другими операторами.

2014.11.19 ВымпелКом участвует в разработке 5G

2014.07.29 Жители Лондона получат доступ к скоростям 5G в 2020 году

2013.11.21 Система беспроводной и мобильной связи 5G. Слайды презентации д-ра Afif Osseiran, Ericsson, показанные на ETSI Future Mobile Summit 21 ноября 2013 года.

2013.09.28 Матчасть: 500 Тбит/с на кв.км обеспечит сеть 5G

2013.09.01 METIS - европейский проект 5G. Базовые сведения

2013.03 В начале 2013 года Huawei объявила о запуске прототипа на базе E-band (73ГГц), где пиковая скорость передачи данных достигала 115 Гбит/с.

2012.10.09 Испытания 5G начнутся в UK в 2013 году

Некоторые ключевые технологии, появление которых предшествует появлению 5G

В прошлом, большинство технологий связи (CT от англ. communication technology) заметно отличались от информационных технологий (IT от англ. information technology). Однако, начиная с 2000-х, возник тренд на конвергенцию IT и CT, который отражает появление нового термина ИКТ - (ICT - от англ. information communication technology). Основная причина в том, что IT-индустрия подверглась беспрецедентно быстрому развитию, также потому, что многие ее достижения могут также быть внедрены в отрасли связи. При этом операторы получают возможность справиться с множеством проблем, требующих оперативного решения, которые возникли из-за постоянно возрастающих и меняющихся потребностей клиентов. В настоящее время, многие ожидают, что сети сотовой мобильной связи следующего за 4G поколения, будут формироваться на основе этого принципа конвергенции. Ожидается, что ключем к успеху 5G станет несколько перспективных технологий. (Источник: Junyu Lai, Software-defined cellular networking: a practical path towards 5G).

Что это за технологии?

- Программно-конфигурируемая сеть, SDN ;

- Облачные вычисления ;

- Виртуализация сети ;

- Виртуализация сетевых функций ;

- Динамическое выстраивание услуг (Dynamic Service Chaining)