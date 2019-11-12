Телеком: Ericsson, Swisscom и Qualcomm запустили 5G DSS

12.11.2019, MForum.ru

DSS или динамическое распределение частот обеспечивает возможность плавной миграции от 4G к 5G. Это важная часть развертывания сетей 5G.

Ericsson, Swisscom и Qualcomm совместно осуществили первый беспроводный 5G вызов в режиме Dynamic Spectrum Sharing (DSS) 31 октября 2019 года в Швейцарии. / telecoms.com.

Напомню, что в Ericsson подразумевают под DSS, которую в компании именуют Ericsson Spectrum Sharing. Воспользуюсь пояснениями Олега Фаломкина, архитектора решений, Ericsson.

Основная идея DSS / ESS - использование одного и того же частотного ресурса сетями LTE и 5G в режиме разделения времени.

Предположим, речь идет о частотах 2.6 ГГц и полосе 20 МГц. Можно было бы, конечно, разделить эту полосу пополам, оставив 10 МГц для сети LTE и 10 МГц для сети 5G. Но в этом случае вдвое упадут пиковые скорости в сети LTE, что клиенты сразу же заметят, как падение качества услуг в привычной им сети. Да и сеть 5G не сможет раскрыть свой потенциал со столь узкой полосой, как 10 МГц. Режим Ericsson Spectrum Sharing подразумевает разделение частотного ресурса во времени между сетями 5G и LTE.

Как это работает?

Если в секторе 5G появляется клиент и пытается воспользоваться услугой доступа к сети, то сеть 5G задействует для его обслуживания всю полосу 20 МГц в диапазоне 2.6 ГГц. На обслуживание клиента 5G сеть потратит какое-то выделенное под его задачу время, например, 5 мс, или 10 мс, а затем, когда нужные клиенту данные окажутся загружены, ресурсы сети освободятся, и скедьюлер базовой станции переключает ее в режим LTE, чтобы обслуживать других клиентов, чьи терминалы используют технологию LTE.

Сейчас на переключение между режимом 5G и режимом LTE сетевое оборудование тратит до 100 мс, но еще до конца 2019 года в Ericsson планируют сократить это время до 1 мс.

Такой подход позволяет существенно выиграть в качестве покрытия, поскольку у современных сетей 3G/LTE оно сейчас зачастую близко к сплошному. При этом нет никакого проигрыша в пиковых скоростях, - и абоненты 5G, и абоненты LTE в моменты, когда сеть с ними взаимодействуют, имеют дело с пиковыми скоростями, типичными для полосы 20 МГц, то есть с максимальными.

Именно этот подход задействовали на сети Swisscom. Очень интересное решение, поскольку оно позволяет не только более эффективно использовать имеющийся у операторов частотный ресурс, но также позволяет быстро нарастить покрытие сетей 5G и обеспечить плавную миграцию пользователей с сетей 4G/LTE к сетям 5G.

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теги: телеком 5G пятое поколение DSS Dynamic Spectrum Sharing Ericsson Швейцария Qualcomm