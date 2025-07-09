Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700

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Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700

09.07.2025, MForum.ru

Представлено пятое поколение моделей семейства Nord компании OnePlus. Как и ожидалось, Nord 5 получил более мощный чипсет, улучшенный дисплей и камеры.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700

Nord 5 оснащен 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей разрешением FHD + с частотой обновления 144 Гц. Панель обладает максимальной яркостью 1800 нит и получила защиту Gorilla Glass 7i. В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев и 50-мегапиксельная селфи-камера (Samsung JN5).

В качестве основы аппаратной части на этот раз OnePlus использовал чипсет Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, который работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ памяти UFS 3.1.

Обе новинки работают под управлением OxygenOS 15 на базе Android 15 с комплектом OnePlus AI suite, который включает в себя функцию AI Eraser, AI Summary, AI Reply и несколько других функций, разработанных Google Gemini. Также доступен многозадачный интерфейс OnePlus Open Canvas, который впервые появился в OnePlus Open.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700

На задней панели расположена пара камер с 24-миллиметровым эквивалентом 50-мегапиксельной основной камеры (LYT-700) с OIS и 15-миллиметровым эквивалентом 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля. OnePlus также добавляет свои алгоритмы RAW HDR и Real Tone экспозиции из серии OnePlus 13.

Nord 5 оснащен аккумулятором емкостью 6800 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт, а также поддерживает обратную проводную зарядку со скоростью до 5 Вт.

OnePlus Nord 5 выпускается в цветах Marble Sands, Dry Ice и Phantom Grey. Цена начинается с 449 евро/399 фунтов стерлингов/ 31 999 индийских рупий за комплектацию объемом 8/256 ГБ и повышается до 499 евро/449 фунтов стерлингов/ 37 999 индийских рупий за версию объемом 12/512 ГБ. Открытые продажи уже начались.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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