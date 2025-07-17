Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

17.07.2025, MForum.ru

Французский производитель смартфонов Wiko анонсировал в Китае смартфон Enjoy 80 Pro. Бренд заключил лицензионное соглашение с Huawei, что объясняет знакомый внешний вид и тот факт, что это устройство поддерживает HarmonyOS.

Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

Enjoy 80 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем (разрешение FHD +, частота обновления 120 Гц), максимальная яркость которого составляет 1300 нит. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 8 МП. Для защиты экрана используется стекло Kunlun Glass.

Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

Wiko Enjoy 80 Pro базируется на чисете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который дополняют 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ памяти для хранения данных.

Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

На задней панели Wiko Enjoy 80 Pro расположена основная камера разрешением 50 Мп и дополнительный сенсор, разрешение которого не указано. За программное обеспечение отвечает HarmonyOS, а аккумулятор емкостью 6100 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт.

Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

Wiko Enjoy 80 Pro поставляется в черном, белом и синем цветах. Комплектация на 8/256 ГБ стоит от 1599 юаней (222 доллара), а модель на 12/512 ГБ - от 1999 юаней (279 долларов). Устройство уже доступно для предварительного заказа на сайте JD.com, начало отгрузок запланировано на 18 июля.

Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Wiko Hi Enjoy 60 5G – китайский смартфон от французской компании / MForum.ru

24.09. [Новости компаний]  LTE: Рынок систем LTE 2100 в мире. Обновление статуса / GSA / MForum.ru

30.03. [Новости компаний]  Встречи: Путеводитель по MWC2015 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru

08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru

07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: