Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

17.07.2025, MForum.ru

Французский производитель смартфонов Wiko анонсировал в Китае смартфон Enjoy 80 Pro. Бренд заключил лицензионное соглашение с Huawei, что объясняет знакомый внешний вид и тот факт, что это устройство поддерживает HarmonyOS.

Enjoy 80 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем (разрешение FHD +, частота обновления 120 Гц), максимальная яркость которого составляет 1300 нит. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 8 МП. Для защиты экрана используется стекло Kunlun Glass.

Wiko Enjoy 80 Pro базируется на чисете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который дополняют 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ памяти для хранения данных.

На задней панели Wiko Enjoy 80 Pro расположена основная камера разрешением 50 Мп и дополнительный сенсор, разрешение которого не указано. За программное обеспечение отвечает HarmonyOS, а аккумулятор емкостью 6100 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт.

Wiko Enjoy 80 Pro поставляется в черном, белом и синем цветах. Комплектация на 8/256 ГБ стоит от 1599 юаней (222 доллара), а модель на 12/512 ГБ - от 1999 юаней (279 долларов). Устройство уже доступно для предварительного заказа на сайте JD.com, начало отгрузок запланировано на 18 июля.