Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально

MForum.ru
17.07.2025,
Французский производитель смартфонов Wiko анонсировал в Китае смартфон Enjoy 80 Pro. Бренд заключил лицензионное соглашение с Huawei, что объясняет знакомый внешний вид и тот факт, что это устройство поддерживает HarmonyOS.
Enjoy 80 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем (разрешение FHD +, частота обновления 120 Гц), максимальная яркость которого составляет 1300 нит. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 8 МП. Для защиты экрана используется стекло Kunlun Glass.
Wiko Enjoy 80 Pro базируется на чисете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который дополняют 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ памяти для хранения данных.
На задней панели Wiko Enjoy 80 Pro расположена основная камера разрешением 50 Мп и дополнительный сенсор, разрешение которого не указано. За программное обеспечение отвечает HarmonyOS, а аккумулятор емкостью 6100 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт.
Wiko Enjoy 80 Pro поставляется в черном, белом и синем цветах. Комплектация на 8/256 ГБ стоит от 1599 юаней (222 доллара), а модель на 12/512 ГБ - от 1999 юаней (279 долларов). Устройство уже доступно для предварительного заказа на сайте JD.com, начало отгрузок запланировано на 18 июля.
© Антон Печеровый,
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