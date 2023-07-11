Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально

11.07.2023, MForum.ru

WIKO представила смартфон Hi Enjoy 60 Pro. Ключевые особенности включают 64-мегапиксельную камеру, дисплей с частотой обновления 120 Гц и быструю зарядку мощностью 66 Вт. Дизайн устройства роскошный и элегантный, сочетающий в себе черный и золотой цвета, а задняя крышка изготовлена с помощью двухслойного гальванопокрытия. Телефон доступен в трех цветах: Galaxy Blue, Frost Silver и Yaojin Black.

6,67-дюймовый дисплей WIKO Hi Enjoy 60 Pro обеспечивает соотношение площади экрана к корпусу 94,7% благодаря ультратонким рамкам. Экран также поддерживает широкую цветовую гамму DCI-P3 и режим четырехкратной интеллектуальной защиты глаз.

Фоточасть WIKO Hi Enjoy 60 Pro состоит из основной камеры 64 МП, сверхширокоугольного объектива с углом обзора 112 градусов и макрообъектива с фокусным расстоянием 4 см. Фронтальная камера – 16 Мп с широким углом обзора 90 градусов и алгоритмом красоты AI. WIKO Hi Enjoy 60 Pro поддерживает функции искусственного интеллекта для различных режимов фотосъемки, включая суперночной режим и коррекцию искажений.

WIKO Hi Enjoy 60 Pro питается от аккумулятора емкостью 4300 мАч с зарядным устройством на 66 Вт, что позволяет заряжать его на 60 % всего за 17 минут и полностью – за 38 минут. Основа «железа» - 6-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 695. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти 128 или 256 Гб. Работает устройство под управлением операционной системы HarmonyOS от Huawei.

Hi Enjoy 60 Pro выпускается в двух версиях: 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ по цене 1799 юаней ($248) и 1999 юаней ($276), в Китае новинку купить можно на JD и Tmall.