Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

MForum.ru

Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

08.11.2023, MForum.ru

Wiko — французская компания по производству смартфонов. Но в последнее время она в основном выпускает на китайский рынок копии устройств Huawei. Последний продукт называется Hi Enjoy 60s. Хотя он не является точной копией какого-либо устройства Huawei, новинка работает под управлением HarmonyOS.

Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

Больше всего Wiko Hi Enjoy 60s 5G похож на Huawei Enjoy 60, который был анонсирован в первой половине года. Этот смартфон имеет тот же 6,75-дюймовый ЖК-дисплей с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной камеры и базовое разрешение 720p.

Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

Чипсет – Dimensity 700, обеспечивающий подключение 5G. Дуэт камер на задней панели представляет собой основную камеру разрешением 13 МП и датчик глубины разрешением 2 МП.

Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает технологию SuperCharge мощностью 22,5 Вт, что является стандартом Huawei. Другие функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, двойное подключение SA/NSA и аудиоразъем 3,5 мм. Будучи частью экосистемы Harmony, Enjoy 60s легко подключается к любому устройству Huawei через приложение AI Life.

Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

Wiko предлагает Hi Enjoy 60s 5G в черном, белом или синем цвете. Компания отказалась от логотипа W вместо H у Harmony на спине, который подчеркнут золотым цветом. Как и Huawei, этот производитель также не раскрыл оперативную память. Вариантов встроенной памяти два – 128 и 256 Гб, которые обойдутся 1399 и 1599 юаней, соответственно.

Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

11.07. [Новинки] Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Wiko Hi Enjoy 60 5G – китайский смартфон от французской компании / MForum.ru

24.09. [Новости компаний]  LTE: Рынок систем LTE 2100 в мире. Обновление статуса / GSA / MForum.ru

30.03. [Новости компаний]  Встречи: Путеводитель по MWC2015 / MForum.ru

10.03. [Новинки]  MWC 2015: самые интересные новинки Всемирного мобильного конгресса / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru

08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru

07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Power 5G (2024) появился на рендерах / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит многоуровневый CMOS-датчик Sony Lytia / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9+ дебютировал на домашнем рынке / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip5 Retro – воспоминание о Samsung E700 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 11 SE с 90 Гц OLED-дисплеем и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 представлен в Индии / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Vivo T2 появился в России / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Китайская версия Vivo Y100 появится 27 ноября / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: