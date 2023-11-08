Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS

08.11.2023, MForum.ru

Wiko — французская компания по производству смартфонов. Но в последнее время она в основном выпускает на китайский рынок копии устройств Huawei. Последний продукт называется Hi Enjoy 60s. Хотя он не является точной копией какого-либо устройства Huawei, новинка работает под управлением HarmonyOS.

Больше всего Wiko Hi Enjoy 60s 5G похож на Huawei Enjoy 60, который был анонсирован в первой половине года. Этот смартфон имеет тот же 6,75-дюймовый ЖК-дисплей с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной камеры и базовое разрешение 720p.

Чипсет – Dimensity 700, обеспечивающий подключение 5G. Дуэт камер на задней панели представляет собой основную камеру разрешением 13 МП и датчик глубины разрешением 2 МП.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает технологию SuperCharge мощностью 22,5 Вт, что является стандартом Huawei. Другие функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, двойное подключение SA/NSA и аудиоразъем 3,5 мм. Будучи частью экосистемы Harmony, Enjoy 60s легко подключается к любому устройству Huawei через приложение AI Life.

Wiko предлагает Hi Enjoy 60s 5G в черном, белом или синем цвете. Компания отказалась от логотипа W вместо H у Harmony на спине, который подчеркнут золотым цветом. Как и Huawei, этот производитель также не раскрыл оперативную память. Вариантов встроенной памяти два – 128 и 256 Гб, которые обойдутся 1399 и 1599 юаней, соответственно.