Анонсы: Wiko Hi Enjoy 60 5G – китайский смартфон от французской компании

MForum.ru
26.04.2023,
Французская компания Wiko запустила в Китае новый смартфон под названием Hi Enjoy 60 5G. Устройство поступило в продажу 24 апреля, а технически представляет собой ребрендинг Huawei Enjoy 60 с поддержкой 5G.
Относительно базового смартфона Huawei, у Wiko Hi Enjoy 60 5G практически нет аппаратных различий, кроме логотипа Wiko на задней панели. Чипсет будет Dimensity 6020, а экран — 6,75-дюймовый разрешением 720p и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры.
На задней панели установлена 48-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная вспомогательная камера. Аккумулятор имеет емкость 6000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт.
Однако новинка работает под управлением Android 11, в отличие от версии Huawei с HarmonyOS 3.0. Версия Enjoy 60 от Wiko оценена в 1399 или 1599 юаней за конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.
© Антон Печеровый,
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