MForum.ru
27.07.2020,
Анонс смартфона Huawei Maimang 9 5G ожидается уже сегодня, однако все подробности о нем стали известны заранее. Предполагается, что Huawei Maimang 9 5G станет самым доступным 5G-смартфоном от Huawei.
В активе Huawei Maimang 9 5G ожидаются 6,8-дюймовый дисплей разрешением 1080x2400 точек с круглым врезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, чипсет MediaTek Dimensity 800 5G, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 64 Мп (+8 Мп широкоугольный и 2 Мп для определения глубины сцены) и аккумулятор емкостью 4320 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. ОС – Android 10 OS с оболочкой EMUI 10.1 UI. Купить новинку можно будет в черном, белом и зеленом цветах. На других рынках Huawei Maimang 9 5G может выйти под именем Enjoy 20s.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9i с 5,9-дюймовым дисплеем и четырьмя камерами дебютировал в Индии / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами и Kirin 659 SoC представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Huawei Maimang 5 с чипсетом Snapdragon 625 и 16 Мп сенсором Sony IMX298 / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru
21.07. [Новинки] Акции: Билайн предлагает ряд моделей Xiaomi со скидкой и подпиской / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Cubot X30 – самый доступный смартфон с пентакамерой / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X50 и Vivo X50 Pro представлены в России и в мире / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tab 6 и X6 c Kirin 710A представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone 3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: МТС начнет продавать смартфон motorola edge+ с поддержкой 5G / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Oppo A72 5G может появиться уже скоро / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Moto E7 замечен на живых фото / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России / MForum.ru