Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G

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Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G

27.07.2020, MForum.ru

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Анонс смартфона Huawei Maimang 9 5G ожидается уже сегодня, однако все подробности о нем стали известны заранее. Предполагается, что Huawei Maimang 9 5G станет самым доступным 5G-смартфоном от Huawei.

Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G

В активе Huawei Maimang 9 5G ожидаются 6,8-дюймовый дисплей разрешением 1080x2400 точек с круглым врезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, чипсет MediaTek Dimensity 800 5G, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 64 Мп (+8 Мп широкоугольный и 2 Мп для определения глубины сцены) и аккумулятор емкостью 4320 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. ОС – Android 10 OS с оболочкой EMUI 10.1 UI. Купить новинку можно будет в черном, белом и зеленом цветах. На других рынках Huawei Maimang 9 5G может выйти под именем Enjoy 20s.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информацииgizmochina.com

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