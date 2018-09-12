Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC

12.09.2018, MForum.ru

Как и ожидалось, компания Huawei официально представила в Китае смартфон среднего класса Maimang 7, который на глобальном рынке будет предлагаться под именем Huawei Mate 20 Lite

Huawei Maimang 7 получил 6,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD + (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9 и плотностью точек 409ppi. За счет выреза в верхней части отношение площади дисплея к площади передней панели у новинки составляет 81%. Для защиты экрана используется изогнутое 2,5D-стекло. Внутри нашлось место для выпускаемого по технологии 12 нм чипсета Kirin 710, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Мб. Отдельно отметим поддержку технологии GPU Turbo, призванной улучшить производительность устройства.

Тыловая камера Huawei Maimang 7 представлена сочетанием 20 Мп сенсора с апертурой объектива f/1,8 со вспомогательным 2 Мп сенсором, служащим для определения глубины сцены. Фронтальная камера также сдвоенная, сочетающая 24 и 2 Мп сенсоры. Естественно для камер доступны различные алгоритмы улучшения изображений, включая функции, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора – 3750 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. ОС – Android Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Выпускаться Huawei Maimang 7 будет в трех цветовых вариантах – черном, синем и золотистым, а его цена составит – 2399 юаней. Старт продаж намечен на 15 сентября.